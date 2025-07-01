Манчестер Сити - Аль-Хиляль, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Один из фаворитов турнир не испытал ни малейших проблем на групповом этапе Клубного ЧМ. Даже «ПСЖ» и «Реал» теряли очки - но не «Манчестер Сити». Парни Гвардиолы, не особо внешне утруждаясь, одержали три убедительные победы. Особенно впечатляющим оказался разгром «Ювентуса» - 5:2. Самый титулованный клуб Италии оказался бессилен перед лицом манчестерского катка.

«Аль-Хиляль» удивил уже на старте розыгрыша. После ничьей (1:1) с мадридским «Реалом» команде из Эр-Рияда уже никто страшен не был. Дележ очков с «Ред Булл» уже мало кого удивил, победа над «Пачукой» - тем более. Очевидно, что даже за короткий срок управления командой Симоне Индзаги укрепил ее веру в себя. Так что перед «Манчестер Сити» она вряд ли оробеет. Тем более что в случае неудачи никто футболистов дома не осудит - они в любом случае будут встречены как национальные герои.

Все три матча «Аль-Хиляля» на КЧМ были «низовыми», и тут тоже чувствуется тренерская рука. «Интер» Индзаги тоже отличала крепкая оборона («пятерка» от «ПСЖ» в финале ЛЧ - аномалия для той команды). Наверняка в плей-офф большого турнира Симоне постарается сыграть максимально закрыто. В том, что «Аль-Хиляль» умеет это делать, мы убедились на предварительной стадии. При таких раскладах нам кажется перспективной комбинация: «Ман Сити» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.