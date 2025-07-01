Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 июня 12:02ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Манчестер Сити - Аль-Хиляль, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Самая предсказуемая пара 1/8 финала?
Валентин Васильев

Сразу два андердога достигли плей-офф клубного чемпионата мира по футболу. Один из них - «Аль-Хиляль». Единственный представитель Саудовской Аравии в США уже перевыполнил свою задачу на главном турнире лета. На «Манчестер Сити» эта восточная сказка и закончится?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

01.07.2025, Вт

04:00 МСК

«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

П1 - 1.28

Х - 5.80

П2 - 10.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр  «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2025«Ювентус»

2:5

«Манчестер Сити»

Клубный чемпионат мира

23.06.2025«Манчестер Сити»

6:0

Аль-Айн»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Видад»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Фулхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.05.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять игр «Аль-Хиляля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Пачука»

Чемпионат Саудовской Аравии

23.06.2025«Зальцбург»

0:0

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

26.05.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Аль-Кадисия»

Чемпионат Саудовской Аравии

21.05.2025«Аль-Вахда»

1:1

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

Прогноз на матч

Свернуть

Один из фаворитов турнир не испытал ни малейших проблем на групповом этапе Клубного ЧМ. Даже «ПСЖ» и «Реал» теряли очки - но не «Манчестер Сити». Парни Гвардиолы, не особо внешне утруждаясь, одержали три убедительные победы. Особенно впечатляющим оказался разгром «Ювентуса» - 5:2. Самый титулованный клуб Италии оказался бессилен перед лицом манчестерского катка. 

«Аль-Хиляль» удивил уже на старте розыгрыша. После ничьей (1:1) с мадридским «Реалом» команде из Эр-Рияда уже никто страшен не был. Дележ очков с «Ред Булл» уже мало кого удивил, победа над «Пачукой» - тем более. Очевидно, что даже за короткий срок управления командой Симоне Индзаги укрепил ее веру в себя. Так что перед «Манчестер Сити» она вряд ли оробеет. Тем более что в случае неудачи никто футболистов дома не осудит - они в любом случае будут встречены как национальные герои.

Все три матча «Аль-Хиляля» на КЧМ были «низовыми», и тут тоже чувствуется тренерская рука. «Интер» Индзаги тоже отличала крепкая оборона («пятерка» от «ПСЖ» в финале ЛЧ - аномалия для той команды). Наверняка в плей-офф большого турнира Симоне постарается сыграть максимально закрыто. В том, что «Аль-Хиляль» умеет это делать, мы убедились на предварительной стадии. При таких раскладах нам кажется перспективной комбинация:  «Ман Сити» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Орландо покажет Okko. На сайтах легальных букмекеров следить за матчем можно по графическим трансляциям.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

«Аль-Хиляль»:  Кайо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ман Сити» - «Аль-Хиляль»:

Позиция«Ман Сити»«Аль-Хиляль»Позиция
Вратарь18. Ортега37. БунуВратарь
Защитник25. Аканджи20. КанселуЗащитник
Защитник45. Хусанов87. Аль-ТамбактиЗащитник
Защитник24. Гвардиол3. КулибалиЗащитник
Полузащитник21. Аит-Нури6. ЛодиЗащитник
Полузащитник 27. Нунес8. НевешПолузащитник 
Полузащитник 14. Гонсалес16. Н. Аль-ДавсариПолузащитник 
Полузащитник19. Гюндоган22. Милинкович-СавичПолузащитник
Полузащитник20. Силва29. С. Аль-ДавсариПолузащитник
Полузащитник47. Фоден77. МалкомПолузащитник
Нападающий9. Холанд11. ЛеонардоНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа «Аль-Хиляля» сулит смельчакам, которые на нее поставят, 10-кратный выигрыш.  Даже ничья идет в PARI по повышенному коэффициенту - 5.80. Успех «Манчестер Сити» по итогам 90 минут котируется за 1.28.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» - «Аль-Хиляль»?

Наиболее вероятным исходом трейдеры считают победу европейцев со счетом 2:0. В линии PARI она идет с коэффициентом 7.00.

Кто выйдет в четвертьфинал?

Поставить на проход англичан в следующий раунд предлагается по коэффициенту 1.15. Суммарная победа команды Индзаги котируется за 5.60.

С кем «Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале?

Если в Орландо обойдется без сюрпризов, команду Гвардиолы ждет встреча с победителем пары «Интер» - «Флуминенсе».

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Где и когда пройдет финал Клубного чемпионата мира 2025 года?

Решающий матч состоится 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer214 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer548 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer169 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer548 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё