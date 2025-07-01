Манчестер Сити - Аль-Хиляль, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Сразу два андердога достигли плей-офф клубного чемпионата мира по футболу. Один из них - «Аль-Хиляль». Единственный представитель Саудовской Аравии в США уже перевыполнил свою задачу на главном турнире лета. На «Манчестер Сити» эта восточная сказка и закончится?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)
01.07.2025, Вт
04:00 МСК
«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
|П1 - 1.28
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2025
|«Ювентус»
2:5
«Манчестер Сити»
Клубный чемпионат мира
|23.06.2025
|«Манчестер Сити»
6:0
Аль-Айн»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.05.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять игр «Аль-Хиляля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Пачука»
Чемпионат Саудовской Аравии
|23.06.2025
|«Зальцбург»
0:0
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|26.05.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Аль-Кадисия»
Чемпионат Саудовской Аравии
|21.05.2025
|«Аль-Вахда»
1:1
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
Один из фаворитов турнир не испытал ни малейших проблем на групповом этапе Клубного ЧМ. Даже «ПСЖ» и «Реал» теряли очки - но не «Манчестер Сити». Парни Гвардиолы, не особо внешне утруждаясь, одержали три убедительные победы. Особенно впечатляющим оказался разгром «Ювентуса» - 5:2. Самый титулованный клуб Италии оказался бессилен перед лицом манчестерского катка.
«Аль-Хиляль» удивил уже на старте розыгрыша. После ничьей (1:1) с мадридским «Реалом» команде из Эр-Рияда уже никто страшен не был. Дележ очков с «Ред Булл» уже мало кого удивил, победа над «Пачукой» - тем более. Очевидно, что даже за короткий срок управления командой Симоне Индзаги укрепил ее веру в себя. Так что перед «Манчестер Сити» она вряд ли оробеет. Тем более что в случае неудачи никто футболистов дома не осудит - они в любом случае будут встречены как национальные герои.
Все три матча «Аль-Хиляля» на КЧМ были «низовыми», и тут тоже чувствуется тренерская рука. «Интер» Индзаги тоже отличала крепкая оборона («пятерка» от «ПСЖ» в финале ЛЧ - аномалия для той команды). Наверняка в плей-офф большого турнира Симоне постарается сыграть максимально закрыто. В том, что «Аль-Хиляль» умеет это делать, мы убедились на предварительной стадии. При таких раскладах нам кажется перспективной комбинация: «Ман Сити» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
«Аль-Хиляль»: Кайо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ман Сити» - «Аль-Хиляль»:
|Позиция
|«Ман Сити»
|«Аль-Хиляль»
|Позиция
|Вратарь
|18. Ортега
|37. Буну
|Вратарь
|Защитник
|25. Аканджи
|20. Канселу
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|87. Аль-Тамбакти
|Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|3. Кулибали
|Защитник
|Полузащитник
|21. Аит-Нури
|6. Лоди
|Защитник
|Полузащитник
|27. Нунес
|8. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Гонсалес
|16. Н. Аль-Давсари
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|22. Милинкович-Савич
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|29. С. Аль-Давсари
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|77. Малком
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|11. Леонардо
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Победа «Аль-Хиляля» сулит смельчакам, которые на нее поставят, 10-кратный выигрыш. Даже ничья идет в PARI по повышенному коэффициенту - 5.80. Успех «Манчестер Сити» по итогам 90 минут котируется за 1.28.
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Наиболее вероятным исходом трейдеры считают победу европейцев со счетом 2:0. В линии PARI она идет с коэффициентом 7.00.
Поставить на проход англичан в следующий раунд предлагается по коэффициенту 1.15. Суммарная победа команды Индзаги котируется за 5.60.
Если в Орландо обойдется без сюрпризов, команду Гвардиолы ждет встреча с победителем пары «Интер» - «Флуминенсе».
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Решающий матч состоится 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде.