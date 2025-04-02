Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
31 марта 14:04ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Лестер, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Гвардиолы рискует остаться без Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

В среду, 2 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Лестер». Гости занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ и являются явными претендентами на вылет из элитного дивизиона. Хозяева самую малость отстают от квартета сильнейших и пока лишь остаются одним из претендентов на путевку в Лигу чемпионов, для получение которой «горожанам» предстоит здорово потрудиться на финише сезона. Оцениваем возможности противников и привлекательность котировок на предстоящий матч.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

02.04.2025, Ср

21:45 МСК

«Лестер Сити» (Лестер)

П1 - 1.20

Х - 7.60

П2 - 12.00

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«МС»572430217-157
«Лестер»302457157-217

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

15.03.2025«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем Форест»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

01.03.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Плимут»

Кубок Англии

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Лестер»

0:3

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

27.02.2025«Вест Хэм»

2:0

«Лестер»

АПЛ

21.02.2025«Лестер»

0:4

«Брентфорд»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Лестер»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

15.04.2023«Манчестер Сити»

3:1

«Лестер»

АПЛ

29.10.2022«Лестер»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

26.12.2021«Манчестер Сити»

6:3

«Лестер»

АПЛ

11.09.2021«Лестер»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

После 29 туров «Манчестер Сити» занимает пятое место, а «Лестер» - предпоследнее.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал291610353-2458
3. Ноттингем Форест29166749-3554
4. Челси29147853-3749
5. Манчестер Сити29146955-4048
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон291211648-4247
8. Фулхэм29129843-3845
9. Астон Вилла29129841-4545
10. Борнмут29128948-3644
11. Брентфорд291251250-4541
12. Кристал Пэлас28109936-3339
13. Манчестер Юнайтед291071237-4037
14. Тоттенхэм291041555-4334
15. Эвертон29713932-3634
16. Вест Хэм29971333-4934
17. Вулверхэмптон29751740-5826
18. Ипсвич29381828-6217
19. Лестер29452025-6517
20. Саутгемптон29232421-709

Прогноз на матч

Свернуть

 

В последний раз «Лестер» побеждал «МС» в августе 2021-го года, когда команда Пепа Гвардиолы была бита на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). С тех пор соперники провели пят матчей, в каждом из которых побеждал «МанСити». Общий счет на этом временном отрезке - 13:4. Переломить ход истории противостояния двух клубов «Лестеру» вряд ли сейчас по силам. Клубы решают диаметрально противоположные задачи, обладая заметно разнящимися потенциалами.

Имя победителя сомнений практически не вызывает. Остается догадаться, насколько уверенным получится выигрыш хозяев. Встречаются не просто один из лидеров первенства с записным аутсайдером. Команда Гвардиолы является одной из самых результативных в АПЛ (больше забивает лишь «Ливерпуль»), а «Лестер» не может похвастать надежной обороной (второй с конца показатель в лиге). Делаем выбор в пользу уверенной победы «Манчестер Сити». Возьмем фору, да не в один мяч.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«МС»: Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри, Аке (все - травмы)

«Лестер»: Фатуву, Суттер, Рикардду (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Лестер»:

Позиция«МС»

«Лестер»

Позиция

Вратарь18. Ортега

30. Хермансен

Вратарь

Защитник82. Льюис

25. Кулибали

Защитник

Защитник3. Диаш

5. Околи

Защитник

Защитник45. Хусанов

3. Фас

Защитник

Защитник24. Гвардиол

33. Томас

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич

24. Сумаре

Полузащитник

Полузащитник 47. Фоден

6. Ндиди

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва

11. Эль-Ханнус

Полузащитник

Полузащитник17. Де Брейне

14. Де Кордова-Рид

Полузащитник

Полузащитник19. Гюндоган

18. Айю

Полузащитник

Нападающий9. Холанд

20. Дака

Нападающий

Главный тренерХосеп Гвардиола

Руд ван Нистелрой

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.20. Успех гостей приведет к двенадцатикратному увеличению номинала ставки. При ничьей букмекер рассчитает выигрыш по коэффициенту 7.60.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Лестер Сити»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу хозяев со счетом 2:0 и 3:0.

Много ли голов будет в матче «Манчестер Сити» - «Лестер Сити»?

По расчетам аналитиков, игра должна получиться достаточно результативной. На то, что в матче будет забито меньше трех голов (ТМ 2.5) можно поставить с солидным коэффициентом 2.95. ТБ 3.5 идет за 1.95.

Кто станет чемпионом Англии?

Первая тройка претендентов от FONBET выглядит так:

«Ливерпуль» - 1.01

«Арсенал» - 30.00

«Ноттингем» - 250.00

На чемпионство «Манчестер Сити» можно заключить пари за 500.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров