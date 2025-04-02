Манчестер Сити - Лестер, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 2 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Лестер». Гости занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ и являются явными претендентами на вылет из элитного дивизиона. Хозяева самую малость отстают от квартета сильнейших и пока лишь остаются одним из претендентов на путевку в Лигу чемпионов, для получение которой «горожанам» предстоит здорово потрудиться на финише сезона. Оцениваем возможности противников и привлекательность котировок на предстоящий матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер)
02.04.2025, Ср
21:45 МСК
«Лестер Сити» (Лестер)
|П1 - 1.20
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«МС»
|57
|24
|30
|217-157
|«Лестер»
|30
|24
|57
|157-217
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|15.03.2025
|«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|01.03.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Плимут»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
|27.02.2025
|«Вест Хэм»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|21.02.2025
|«Лестер»
0:4
«Брентфорд»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Лестер»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|15.04.2023
|«Манчестер Сити»
3:1
«Лестер»
АПЛ
|29.10.2022
|«Лестер»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|26.12.2021
|«Манчестер Сити»
6:3
«Лестер»
АПЛ
|11.09.2021
|«Лестер»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
После 29 туров «Манчестер Сити» занимает пятое место, а «Лестер» - предпоследнее.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3. Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4. Челси
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5. Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8. Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10. Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11. Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13. Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14. Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15. Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16. Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17. Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18. Ипсвич
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19. Лестер
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20. Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
В последний раз «Лестер» побеждал «МС» в августе 2021-го года, когда команда Пепа Гвардиолы была бита на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). С тех пор соперники провели пят матчей, в каждом из которых побеждал «МанСити». Общий счет на этом временном отрезке - 13:4. Переломить ход истории противостояния двух клубов «Лестеру» вряд ли сейчас по силам. Клубы решают диаметрально противоположные задачи, обладая заметно разнящимися потенциалами.
Имя победителя сомнений практически не вызывает. Остается догадаться, насколько уверенным получится выигрыш хозяев. Встречаются не просто один из лидеров первенства с записным аутсайдером. Команда Гвардиолы является одной из самых результативных в АПЛ (больше забивает лишь «Ливерпуль»), а «Лестер» не может похвастать надежной обороной (второй с конца показатель в лиге). Делаем выбор в пользу уверенной победы «Манчестер Сити». Возьмем фору, да не в один мяч.
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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.
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Потери
«МС»: Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри, Аке (все - травмы)
«Лестер»: Фатуву, Суттер, Рикардду (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Лестер»:
|Позиция
|«МС»
«Лестер»
Позиция
|Вратарь
|18. Ортега
30. Хермансен
Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
25. Кулибали
Защитник
|Защитник
|3. Диаш
5. Околи
Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
3. Фас
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
33. Томас
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
24. Сумаре
Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
6. Ндиди
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
11. Эль-Ханнус
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
14. Де Кордова-Рид
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
18. Айю
Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
20. Дака
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.20. Успех гостей приведет к двенадцатикратному увеличению номинала ставки. При ничьей букмекер рассчитает выигрыш по коэффициенту 7.60.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.50 установлен на победу хозяев со счетом 2:0 и 3:0.
По расчетам аналитиков, игра должна получиться достаточно результативной. На то, что в матче будет забито меньше трех голов (ТМ 2.5) можно поставить с солидным коэффициентом 2.95. ТБ 3.5 идет за 1.95.
Первая тройка претендентов от FONBET выглядит так:
«Ливерпуль» - 1.01
«Арсенал» - 30.00
«Ноттингем» - 250.00
На чемпионство «Манчестер Сити» можно заключить пари за 500.00.
Партнерский проект