Манчестер Сити - Лестер, 2 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последний раз «Лестер» побеждал «МС» в августе 2021-го года, когда команда Пепа Гвардиолы была бита на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). С тех пор соперники провели пят матчей, в каждом из которых побеждал «МанСити». Общий счет на этом временном отрезке - 13:4. Переломить ход истории противостояния двух клубов «Лестеру» вряд ли сейчас по силам. Клубы решают диаметрально противоположные задачи, обладая заметно разнящимися потенциалами.

Имя победителя сомнений практически не вызывает. Остается догадаться, насколько уверенным получится выигрыш хозяев. Встречаются не просто один из лидеров первенства с записным аутсайдером. Команда Гвардиолы является одной из самых результативных в АПЛ (больше забивает лишь «Ливерпуль»), а «Лестер» не может похвастать надежной обороной (второй с конца показатель в лиге). Делаем выбор в пользу уверенной победы «Манчестер Сити». Возьмем фору, да не в один мяч.