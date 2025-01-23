Боруссия Менхенгладбах — Бавария, 11 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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Сезон Бундеслиги возобновляется после зимней паузы. Лидера чемпионата Германии «Баварию» ждет серьезный тест в Менхенгладбахе. Какие шансы у команды Венсана Компани на победу?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Менхенгладбах)
11.01.2025, Сб
20:30 МСК
«Бавария» (Мюнхен)
|П1 - 6.50
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 16-й тур
Стадион: «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|29
|32
|59
|163-239
|«Бавария»
|59
|32
|29
|239-163
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Хоффенхайм»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
|14.12.2024
|«Боруссия»
4:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|07.12.2024
|«Боруссия» М
1:1
«Боруссия» Д
Бундеслига
|30.11.2024
|«Фрайбург»
3:1
«Боруссия»
Бундеслига
|24.11.2024
|«Боруссия»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2024
|«Бавария»
5:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|14.12.2024
|«Майнц»
2:1
«Бавария»
Бундеслига
|10.12.2024
|«Шахтер»
1:5
«Бавария»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Бавария»
4:2
«Хайденхайм»
Бундеслига
|03.12.2024
|«Бавария»
0:1
«Байер»
Кубок Германии
«Бавария» ушла на зимний перерыв лидером Бундеслиги. Однако отрыв команды Венсана Компани от «Байера» сократился до четырех очков. Менхенгладбахская «Боруссия» занимает восьмое место, отставая от мюнхенцев на 12 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|2. Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|3. Айнтрахт
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|4. РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|5. Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|6. Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28-22
|25
|7. Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|8. Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|9. Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|10. Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|11. Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32-28
|21
|12. Унион
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|13. Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|14. Санкт-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|15. Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|16. Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18-33
|10
|17. Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|18. Бохум
|15
|1
|3
|11
|13-35
|6
«Бавария» уверенно прошла первую часть сезона Бундеслиги под руководством нового главного тренера Венсана Компани. Впрочем, в декабре случилась неожиданная осечка – лидер потерпел первое поражение в чемпионате, уступив на выезде «Майнцу». Теперь, получив короткую новогоднюю паузу, «Бавария» должна собраться с силами и доказать, что та неудача была случайностью.
«Боруссия», пусть и занимает восьмое место, участвует в борьбе за Лигу чемпионов. От зоны ЛЧ команду Херардо Сеоане отделяют всего три очка. На зимний перерыв Менхенгладбах ушел, одержав две победы подряд, так что «Боруссия» как будто на ходу.
Предстоящая встреча должна получиться результативной. В матчах с участием «Боруссии» забивается в среднем три гола, а «Баварии» – четыре. Вполне можно поставить на тотал больше 3.5.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Боруссия»: Нгуму (травмирован).
«Бавария»: Юпамекано (дисквалифицирован), Боэ, Ито (оба - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Бавария»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|33. Николас
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|29. Скалли
|27. Лаймер
|Защитник
|Защитник
|30. Эльведи
|15. Дайер
|Защитник
|Защитник
|3. Итакура
|3. Ким Мин Джэ
|Защитник
|Защитник
|26. Ульрих
|19. Дэвис
|Защитник
|Полузащитник
|16. Зандер
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вайгль
|8. Горецка
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Онора
|17. Олисе
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Хак
|42. Мусиала
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Плеа
|10. Зане
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Кляйндинст
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Херардо Сеоане
|Венсан Компани
|Главный тренер
По мнению аналитиков БК PARI, «Бавария» – безусловный фаворит матча в Менхенгладбахе. Победа лидера Бундеслиги оценивается не очень высоким коэффициентом 1.40, а вот выигрыш «Боруссии» идет за 6.50. На ничью можно поставить за 5.30.
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