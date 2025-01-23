Боруссия Менхенгладбах — Бавария, 11 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Бавария» уверенно прошла первую часть сезона Бундеслиги под руководством нового главного тренера Венсана Компани. Впрочем, в декабре случилась неожиданная осечка – лидер потерпел первое поражение в чемпионате, уступив на выезде «Майнцу». Теперь, получив короткую новогоднюю паузу, «Бавария» должна собраться с силами и доказать, что та неудача была случайностью.

«Боруссия», пусть и занимает восьмое место, участвует в борьбе за Лигу чемпионов. От зоны ЛЧ команду Херардо Сеоане отделяют всего три очка. На зимний перерыв Менхенгладбах ушел, одержав две победы подряд, так что «Боруссия» как будто на ходу.

Предстоящая встреча должна получиться результативной. В матчах с участием «Боруссии» забивается в среднем три гола, а «Баварии» – четыре. Вполне можно поставить на тотал больше 3.5.