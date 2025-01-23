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4 января 15:50ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Менхенгладбах — Бавария, 11 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Лидера Бундеслиги ждет непростой выезд
Руслан Ипполитов

Сезон Бундеслиги возобновляется после зимней паузы. Лидера чемпионата Германии «Баварию» ждет серьезный тест в Менхенгладбахе. Какие шансы у команды Венсана Компани на победу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Менхенгладбах)

11.01.2025, Сб

20:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен)

П1 - 6.50

Х - 5.30

П2 - 1.40

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 16-й тур

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»293259163-239
«Бавария»593229239-163

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Хоффенхайм»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

14.12.2024«Боруссия»

4:1

«Хольштайн»

Бундеслига

07.12.2024«Боруссия» М

1:1

«Боруссия» Д

Бундеслига

30.11.2024«Фрайбург»

3:1

«Боруссия»

Бундеслига

24.11.2024«Боруссия»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2024«Бавария»

5:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

14.12.2024«Майнц»

2:1

«Бавария»

Бундеслига

10.12.2024«Шахтер»

1:5

«Бавария»

Лига чемпионов

07.12.2024«Бавария»

4:2

«Хайденхайм»

Бундеслига

03.12.2024«Бавария»

0:1

«Байер»

Кубок Германии

Место в турнирной таблице

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«Бавария» ушла на зимний перерыв лидером Бундеслиги. Однако отрыв команды Венсана Компани от «Байера» сократился до четырех очков. Менхенгладбахская «Боруссия» занимает восьмое место, отставая от мюнхенцев на 12 очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария15113147-1336
2. Байер1595137-2132
3. Айнтрахт1583435-2327
4. РБ Лейпциг1583424-2027
5. Майнц1574428-2025
6. Боруссия Д1574428-2225
7. Вердер1574426-2525
8. Боруссия М1573525-2024
9. Фрайбург1573521-2424
10. Штутгарт1565429-2523
11. Вольфсбург1563632-2821
12. Унион1545614-1917
13. Аугсбург1544717-3216
14. Санкт-Паули1542912-1914
15. Хоффенхайм1535720-2814
16. Хайденхайм15311118-3310
17. Хольштайн15221119-388
18. Бохум15131113-356

Прогноз на матч

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«Бавария» уверенно прошла первую часть сезона Бундеслиги под руководством нового главного тренера Венсана Компани. Впрочем, в декабре случилась неожиданная осечка – лидер потерпел первое поражение в чемпионате, уступив на выезде «Майнцу». Теперь, получив короткую новогоднюю паузу, «Бавария» должна собраться с силами и доказать, что та неудача была случайностью.

«Боруссия», пусть и занимает восьмое место, участвует в борьбе за Лигу чемпионов. От зоны ЛЧ команду Херардо Сеоане отделяют всего три очка. На зимний перерыв Менхенгладбах ушел, одержав две победы подряд, так что «Боруссия» как будто на ходу.

Предстоящая встреча должна получиться результативной. В матчах с участием «Боруссии» забивается в среднем три гола, а «Баварии» – четыре. Вполне можно поставить на тотал больше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция игры в Менхенгладбахе запланирована на телеканале «Матч! Футбол 3». Кроме того, эту встречу можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
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WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Нгуму (травмирован).

«Бавария»: Юпамекано (дисквалифицирован), Боэ, Ито (оба - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Бавария»:

Позиция«Боруссия»«Бавария»Позиция
Вратарь33. Николас1. НойерВратарь
Защитник29. Скалли27. ЛаймерЗащитник
Защитник30. Эльведи15. ДайерЗащитник
Защитник3. Итакура3. Ким Мин ДжэЗащитник
Защитник26. Ульрих19. ДэвисЗащитник
Полузащитник16. Зандер6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 8. Вайгль8. ГорецкаПолузащитник 
Полузащитник9. Онора17. ОлисеПолузащитник
Полузащитник25. Хак42. МусиалаПолузащитник
Нападающий14. Плеа10. ЗанеПолузащитник
Нападающий11. Кляйндинст9. КейнНападающий
Главный тренерХерардо СеоанеВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков БК PARI, «Бавария» – безусловный фаворит матча в Менхенгладбахе. Победа лидера Бундеслиги оценивается не очень высоким коэффициентом 1.40, а вот выигрыш «Боруссии» идет за 6.50. На ничью можно поставить за 5.30.

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