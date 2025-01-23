Милан - Рома, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 29 декабря, «Милан» сыграет матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Ромой». Во встрече с самой яркой афишей итальянского футбольного уикенда вряд ли стоит ждать высокой результативности, но сюжет обещает быть интересным.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
29.12.2024, Вс
22:45 МСК
«Рома» (Рим)
|П1 - 2.20
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|92
|59
|41
|318-204
|«Рома»
|41
|59
|92
|204-318
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2024
|«Верона»
0:1
«Милан»
Серия А
|12.12.2024
|«Милан»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|11.12.2024
|«Милан»
2:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|06.12.2024
|«Аталанта»
2:1
«Милан»
Серия А
|03.12.2024
|«Милан»
6:1
«Сассуоло»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Рома»
5:0
«Парма»
Серия А
|18.12.2024
|«Рома»
4:1
«Сампдория»
Кубок Италии
|15.12.2024
|«Комо»
2:0
«Рома»
Серия А
|12.12.2024
|«Рома»
3:0
«Брага»
Лига Европы
|07.12.2024
|«Рома»
4:1
«Лечче»
Серия А
Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|2. Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|3. Интер
|16
|11
|4
|1
|42-15
|37
|4. Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|5. Фиорентина
|16
|9
|4
|3
|29-13
|31
|6. Ювентус
|17
|7
|10
|0
|28-13
|31
|7. Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|8. Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|9. Удинезе
|17
|7
|2
|8
|21-26
|23
|10. Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|11. Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|12. Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|13. Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|14. Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|15. Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|16. Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|17. Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|18. Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|19. Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|20. Монца
|17
|1
|7
|9
|15-23
|10
Тренерская чехарда в текущем сезоне явно не пошла на пользу «Роме». Ни Даниэле Де Росси, ни сменившего его Ивану Юричу, ни возглавившему после хорвата римский клуб возрастному Клаудио Раньери, вернувшегося с пенсии к работе, никак не удается стабилизировать игру и результаты, поставив на поток набор очков. Как итог - унылое 10-е место в турнирной таблице Серии А, которое никак не соответствует уровню амбиций «Ромы».
23 забитых «Ромой» мяча в 17-ти матчах - не самый впечатляющий показатель результативности, но для итальянского первенства вполне приемлемый. А вот 23 пропущенных гола - симптом довольно показательный и дающий ответ на вопрос, почему римляне застряли в середине турнирной таблицы.
На фоне ближайшего соперника «Милан» выглядит оплотом стабильности, но команда Паулу Фонсеки тоже звезд с неба не хватает. Отставание от группы лидеров чемпионата уже превышает 10 очков, и миланцев в качестве претендента на титул не воспринимают даже собственные болельщики.
В двух последних встречах этих команд побеждала «Рома», выигравшая оба апрельский кубковых матчах (2:1, 0:1). А вот предыдущая игра в чемпионате принесла три очка «Милану», взявшего почти год назад вверх на своем поле (3:1). Тот матч на «Сан-Сиро» стал довольно редким случаем, когда соперники совместными усилиями превысили планку в три забитых гола в очных встречах. Не стоит ждать града голов и на этот раз.
Самым вероятным итоговым счетом, если судить по коэффициентам букмекеров, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет умножена на 7.00. Чуть выше котируется нулевая ничья - 9.50. Победа «Милана» со счетом 1:0 оценена коэффициентом 8.50. Гадание на разнице мячей приводит либо к рисковой ставке, либо к низкому коэффициенту. Остановим свой выбор на победе хозяев с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Милан» - «Рома» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Милан»: Мората (болезнь), Лофтус-Чик, Муса, Окафор, Беннасер, Флоренци (все - травмы)
«Рома»: -
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:
|Позиция
|«Милан»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|22. Эмерсон
|5. Н'Дика
|Защитник
|Защитник
|46. Габбиа
|15. Хуммельс
|Защитник
|Защитник
|28. Тшау
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|20. Хименес
|3. Анхельньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
|56. Салемакерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|17. Коне
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Терраччано
|16. Паредес
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Чуквезе
|21. Дибала
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Леау
|92. Эль-Шаарави
|Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|11. Довбик
|Нападающий
|Главный тренер
|Паулу Фонсека
|Клаудио Раньери
|Главный тренер
Вероятность победы «Милана» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.20. На ничью можно поставить за 3.45, а на выигрыш «Ромы» - за 3.25.
Букмекеры и отдают предпочтения в котировках «Милану», но коэффициенты на победу каждого из соперников довольно высоки. Наиболее вероятным исходом встречи, если судить по котировкам, аналитики считают 1:1.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.70
«Аталанта» - 3.70
«Наполи» - 5.00
На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 150.00, на «Рому» - за 5000.00.
Партнерский проект