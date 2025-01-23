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28 декабря 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Рома, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В матче с самой громкой афишей тура вряд ли будет много голов
Руслан Ипполитов
Милан - Рома.jpg
Милан - Рома.jpg

В воскресенье, 29 декабря, «Милан» сыграет матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу с «Ромой».  Во встрече с самой яркой афишей итальянского футбольного уикенда вряд ли стоит ждать высокой результативности, но сюжет обещает быть интересным.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

29.12.2024, Вс

22:45 МСК

«Рома» (Рим)

П1 - 2.20

Х - 3.45

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»925941318-204
«Рома»415992204-318

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2024«Верона»

0:1

«Милан»

Серия А

12.12.2024«Милан»

0:0

«Дженоа»

Серия А

11.12.2024«Милан»

2:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

06.12.2024«Аталанта»

2:1

«Милан»

Серия А

03.12.2024«Милан»

6:1

«Сассуоло»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Рома»

5:0

«Парма»

Серия А

18.12.2024«Рома»

4:1

«Сампдория»

Кубок Италии

15.12.2024«Комо»

2:0

«Рома»

Серия А

12.12.2024«Рома»

3:0

«Брага»

Лига Европы

07.12.2024«Рома»

4:1

«Лечче»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 18-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Аталанта17131342-1940
2. Наполи17122326-1238
3. Интер16114142-1537
4. Лацио17111532-2434
5. Фиорентина1694329-1331
6. Ювентус17710028-1331
7. Болонья1677223-1828
8. Милан1675425-1626
9. Удинезе1772821-2623
10. Рома1754823-2319
11. Эмполи1747616-1919
12. Торино1754817-2219
13. Дженоа1737714-2616
14. Лечче1744911-2916
15. Комо1736818-3015
16. Верона17501221-4015
17. Парма1736823-3315
18. Кальяри1735916-2814
19. Венеция17341017-3013
20. Монца1717915-2310

Прогноз на матч

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Тренерская чехарда в текущем сезоне явно не пошла на пользу «Роме». Ни Даниэле Де Росси, ни сменившего его Ивану Юричу, ни возглавившему после хорвата римский клуб возрастному Клаудио Раньери, вернувшегося с пенсии к работе, никак не удается стабилизировать игру и результаты, поставив на поток набор очков. Как итог - унылое 10-е место в турнирной таблице Серии А, которое никак не соответствует уровню амбиций «Ромы». 

23 забитых «Ромой» мяча в 17-ти матчах - не самый впечатляющий показатель результативности, но для итальянского первенства вполне приемлемый. А вот 23 пропущенных гола - симптом довольно показательный и дающий ответ на вопрос, почему римляне застряли в середине турнирной таблицы.

На фоне ближайшего соперника «Милан» выглядит оплотом стабильности, но команда Паулу Фонсеки тоже звезд с неба не хватает. Отставание от группы лидеров чемпионата уже превышает 10 очков, и миланцев в качестве претендента на титул не воспринимают даже собственные болельщики.  

В двух последних встречах этих команд побеждала «Рома», выигравшая оба апрельский кубковых матчах (2:1, 0:1). А вот предыдущая игра в чемпионате принесла три очка «Милану», взявшего почти год назад вверх на своем поле (3:1). Тот матч на «Сан-Сиро» стал довольно редким случаем, когда соперники совместными усилиями превысили планку в три забитых гола в очных встречах. Не стоит ждать града голов и на этот раз.

Самым вероятным итоговым счетом, если судить по коэффициентам букмекеров, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет умножена на 7.00. Чуть выше котируется нулевая ничья - 9.50. Победа «Милана» со счетом 1:0 оценена коэффициентом 8.50. Гадание на разнице мячей приводит либо к рисковой ставке, либо к низкому коэффициенту. Остановим свой выбор на победе хозяев с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Милан» - «Рома» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Милан»: Мората (болезнь), Лофтус-Чик, Муса, Окафор, Беннасер, Флоренци (все - травмы)

«Рома»: -

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:

Позиция«Милан»«Рома»Позиция
Вратарь16. Меньян99. СвиларВратарь
Защитник22. Эмерсон5. Н'ДикаЗащитник
Защитник46. Габбиа15. ХуммельсЗащитник
Защитник28. Тшау23. МанчиниЗащитник
Защитник20. Хименес3. АнхельньоПолузащитник
Полузащитник29. Фофана56. СалемакерсПолузащитник
Полузащитник 14. Рейндерс17. КонеПолузащитник 
Полузащитник42. Терраччано16. ПаредесПолузащитник
Полузащитник21. Чуквезе21. ДибалаНападающий
Полузащитник10. Леау92. Эль-ШааравиНападающий
Нападающий90. Абрахам11. ДовбикНападающий
Главный тренерПаулу ФонсекаКлаудио РаньериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Милана» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.20. На ничью можно поставить за 3.45, а на выигрыш «Ромы» - за 3.25.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Милан» - «Рома»?

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Букмекеры и отдают предпочтения в котировках «Милану», но коэффициенты на победу каждого из соперников довольно высоки. Наиболее вероятным исходом встречи, если судить по котировкам, аналитики считают 1:1.

Где бесплатно смотреть матч «Милан» - «Рома»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. 

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.70

«Аталанта» - 3.70

«Наполи» - 5.00

На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 150.00, на «Рому» - за 5000.00.

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