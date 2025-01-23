Милан - Рома, 29 декабря: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Тренерская чехарда в текущем сезоне явно не пошла на пользу «Роме». Ни Даниэле Де Росси, ни сменившего его Ивану Юричу, ни возглавившему после хорвата римский клуб возрастному Клаудио Раньери, вернувшегося с пенсии к работе, никак не удается стабилизировать игру и результаты, поставив на поток набор очков. Как итог - унылое 10-е место в турнирной таблице Серии А, которое никак не соответствует уровню амбиций «Ромы».

23 забитых «Ромой» мяча в 17-ти матчах - не самый впечатляющий показатель результативности, но для итальянского первенства вполне приемлемый. А вот 23 пропущенных гола - симптом довольно показательный и дающий ответ на вопрос, почему римляне застряли в середине турнирной таблицы.

На фоне ближайшего соперника «Милан» выглядит оплотом стабильности, но команда Паулу Фонсеки тоже звезд с неба не хватает. Отставание от группы лидеров чемпионата уже превышает 10 очков, и миланцев в качестве претендента на титул не воспринимают даже собственные болельщики.

В двух последних встречах этих команд побеждала «Рома», выигравшая оба апрельский кубковых матчах (2:1, 0:1). А вот предыдущая игра в чемпионате принесла три очка «Милану», взявшего почти год назад вверх на своем поле (3:1). Тот матч на «Сан-Сиро» стал довольно редким случаем, когда соперники совместными усилиями превысили планку в три забитых гола в очных встречах. Не стоит ждать града голов и на этот раз.

Самым вероятным итоговым счетом, если судить по коэффициентам букмекеров, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет умножена на 7.00. Чуть выше котируется нулевая ничья - 9.50. Победа «Милана» со счетом 1:0 оценена коэффициентом 8.50. Гадание на разнице мячей приводит либо к рисковой ставке, либо к низкому коэффициенту. Остановим свой выбор на победе хозяев с любым счетом.