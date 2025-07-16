Брайс Митчелл — Дэн Иге, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В соглавном событии ближайшего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата сойдутся американцы Брайс Митчелл и Дэн Иге. Анализируем расклады и выбираем ставку на рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг).
Митчелл
Иге
США
Страна
США
28
Возраст
32
16
Бои
23
15 (0 / 9 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (5 / 5 / 7)
1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (0 / 0 / 6)
10
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
12
178
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
180
101,5
Размах ног (см)
96,5
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в последнем поединке в декабре потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого - по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл девять боев и уступил в пяти. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне Иге одолел Нейта Ландвера единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
|Победа Митчелла
|Победа Иге
|Полный бой
|Досрочное завершение
|«Фонбет»
|1,48
|2,75
|1,52
|2,45
|«Лига Ставок»
|1,50
|2,80
|1,50
|2,40
|«Мелбет»
|1,51
|2,70
|1,52
|2,40
Очевидно, главный козырь Митчелла - борьба. Особенно в этом противостоянии, так как Иге уступал на нижнем этаже и соперникам с менее вариативными навыками грэпплинга. Более опытный спортсмен, конечно, наверняка постарается держаться в стойке и перебивать оппонента, однако Митчелл способен подловить визави и воспользоваться изъянами его агрессивного стиля, чтобы опять же перевести на канвас.
Пожалуй, главный вопрос - сумеет ли проспект нанести Иге первое досрочное поражение в карьере. Митчелл здорово выполняет сабмишены и пока финиширует соперников только таким способом, но нельзя исключать и развязки по очкам, тем более что Дэн в партере хоть и потенциально слабее, но отнюдь не беспомощен. Учитывая актуальные котировки, можно ограничиться простой ставкой П1.
Наша ставка выиграла. Митчелл одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому соглавное событие вечера Митчелл - Иге стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На российском телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.