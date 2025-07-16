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22 сентября 8:01ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брайс Митчелл — Дэн Иге, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мастер болевых и удушающих приемов закроет первое поражение?
Александр Бокулёв
Источник: MMA Fighting
Источник: MMA Fighting

В соглавном событии ближайшего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата сойдутся американцы Брайс Митчелл и Дэн Иге. Анализируем расклады и выбираем ставку на рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг).

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Статистика

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Митчелл

 

Иге

США

Страна

США

28

Возраст

32

16

Бои

23

15 (0 / 9 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (5 / 5 / 7)

1 (0 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (0 / 0 / 6)

10

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

12

178

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

180

101,5

Размах ног (см)

96,5

Брайс Митчелл

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в последнем поединке в декабре потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии.

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Дэн Иге

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и коричневого - по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в UFC попал после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2017-м. В сильнейшем промоушене выиграл девять боев и уступил в пяти. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне Иге одолел Нейта Ландвера единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МитчеллаПобеда ИгеПолный бойДосрочное завершение
«Фонбет»1,482,751,522,45
«Лига Ставок»1,502,801,502,40
«Мелбет»1,512,701,522,40

Прогноз на бой

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Очевидно, главный козырь Митчелла - борьба. Особенно в этом противостоянии, так как Иге уступал на нижнем этаже и соперникам с менее вариативными навыками грэпплинга. Более опытный спортсмен, конечно, наверняка постарается держаться в стойке и перебивать оппонента, однако Митчелл способен подловить визави и воспользоваться изъянами его агрессивного стиля, чтобы опять же перевести на канвас.

Пожалуй, главный вопрос - сумеет ли проспект нанести Иге первое досрочное поражение в карьере. Митчелл здорово выполняет сабмишены и пока финиширует соперников только таким способом, но нельзя исключать и развязки по очкам, тем более что Дэн в партере хоть и потенциально слабее, но отнюдь не беспомощен. Учитывая актуальные котировки, можно ограничиться простой ставкой П1.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Митчелл одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полный кард, где смотреть бой Митчелл - Иге

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Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому соглавное событие вечера Митчелл - Иге стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На российском телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Даниэль Аргуэта (США) - Майлс Джонс (США). Легчайший вес;
  • Тим Минс (США) - Андрэ Фиальо (Португалия). Полусредний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Мухаммед Усман (Нигерия) - Джейк Коллье (США). Тяжелый вес;
  • Мизуки Иноуэ (Япония) - Ханна Голди (США). Женский минимальный вес;
  • Тамирес Видал (Бразилия) - Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес.

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