Брайс Митчелл — Дэн Иге, 24 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очевидно, главный козырь Митчелла - борьба. Особенно в этом противостоянии, так как Иге уступал на нижнем этаже и соперникам с менее вариативными навыками грэпплинга. Более опытный спортсмен, конечно, наверняка постарается держаться в стойке и перебивать оппонента, однако Митчелл способен подловить визави и воспользоваться изъянами его агрессивного стиля, чтобы опять же перевести на канвас.

Пожалуй, главный вопрос - сумеет ли проспект нанести Иге первое досрочное поражение в карьере. Митчелл здорово выполняет сабмишены и пока финиширует соперников только таким способом, но нельзя исключать и развязки по очкам, тем более что Дэн в партере хоть и потенциально слабее, но отнюдь не беспомощен. Учитывая актуальные котировки, можно ограничиться простой ставкой П1.