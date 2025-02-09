Монреаль — Тампа-Бэй, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
9 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» встречается с «Тампа-Бэй». Начало встречи в 21:00 по Москве. В заключительном матче последнего игрового день регулярки перед двухнедельным перерывом «молнии» попытаются взять важные очки, которые позволят им закрепиться в зоне плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монреаль Канадиенс»
09.02.2025, Вс
21:00 МСК
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|П1 - 3.05
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|31
|45
|191-232
|«Тампа-Бэй»
|45
|31
|232-191
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.02.2025
|«Монреаль»
|«Нью-Джерси»
|06.02.2025
|«Кингз»
|6:3
|«Монреаль»
|05.02.2025
|«Сан-Хосе»
|3:4
|«Монреаль»
|03.02.2025
|«Анахайм»
|3:2
|«Монреаль»
|31.01.2025
|«Монреаль»
|0:4
|«Миннесота»
Последние пять матчей «Тпмпы-Бэй» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.02.2025
|«Детройт»
«Тампа-Бэй»
|07.02.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Оттава»
|05.02.2025
|«Тампа-Бэй»
4:3
«Оттава»
|02.02.2025
|«Тампа-Бэй»
3:0
«Кингз»
|31.01.2025
|«Тампа-Бэй»
1:4
«Чикаго»
Последние пять матчей «Монреаля» и «Тампы-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.01.2025
|«Монреаль»
3:2
«Тампа-Бэй»
|30.12.2024
|«Тампа-Бэй»
2:5
«Монреаль»
|05.04.2024
|«Монреаль»
4:7
«Тампа-Бэй»
|03.03.2024
|«Тампа-Бэй»
4:3 Б
«Монреаль»
|01.01.2024
|«Тампа-Бэй»
4:3
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Тампа-Бэй»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|52
|Кучеров
|79
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|26
|Пойнт
|29
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|37
|Кучеров
|54
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.99
|Василевский
|2.28
Восточная конференция
«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Тампа-Бэй» - 6-е.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|54
|31
|5
|0
|2
|5
|11
|192-135
|79
|2. Флорида
|57
|28
|2
|4
|0
|3
|20
|192-165
|71
|3. Каролина
|56
|29
|4
|0
|2
|2
|19
|184-154
|70
|4. Торонто
|55
|28
|5
|0
|0
|2
|20
|169-156
|68
|5. Нью-Джерси
|57
|27
|3
|1
|1
|5
|20
|175-142
|68
|6. Тампа-Бэй
|54
|25
|4
|1
|1
|3
|20
|192-150
|64
|7. Оттава
|56
|22
|6
|1
|1
|3
|23
|158-156
|62
|8. Детройт
|55
|21
|4
|3
|0
|5
|22
|160-171
|61
|9. Коламбус
|56
|18
|4
|4
|1
|7
|22
|184-186
|60
|10. Бостон
|57
|20
|7
|0
|1
|5
|24
|157-182
|60
|11. Рейнджерс
|55
|25
|1
|1
|0
|4
|24
|165-168
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|55
|18
|5
|2
|2
|3
|25
|160-189
|55
|14. Питтсбург
|57
|16
|6
|1
|5
|4
|25
|164-201
|55
|15. Филадельфия
|57
|15
|6
|3
|3
|4
|26
|161-192
|55
|16. Баффало
|54
|18
|2
|2
|1
|4
|27
|171-185
|49
«Монреаль»: Эдстрем, Вааканайнен (оба - травма)
«Тампа-Бэй»: Малкин, Кросби (оба - травма)
Команда Никиты Кучерова точно выиграет. В этом нет сомнений.
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|Текстовая
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
«Тампа» демонстрирует довольно сбалансированный хоккей и вполне уверенно занимает место в первой восьмерке Восточной конференции. Эксперты PARI практически не сомневаются в кубковых перспективах «молний», оценивая вероятность выхода «Лайтнинг» в плей-офф весьма скромным коэффициентом 1.17.
«Монреаль» на данный момент не входит в восьмерку сильнейших клубов Востока, а поставить на попадание «канадцев» в розыгрыш Кубка Стэнли можно за 12.00, что довольно красноречиво говорит о шансах команды выйти в плей-офф.
Партнерский проект