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9 февраля 7:20ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Монреаль — Тампа-Бэй, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Команда Кучерова и Василевского укрепит свои позиции в первой восьмерке Востока
Руслан Ипполитов

 

9 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» встречается с «Тампа-Бэй». Начало встречи в 21:00 по Москве. В заключительном матче последнего игрового день регулярки перед двухнедельным перерывом «молнии» попытаются взять важные очки, которые позволят им закрепиться в зоне плей-офф. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монреаль Канадиенс»

09.02.2025, Вс

21:00 МСК

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

П1 - 3.05

Х - 4.40

П2 - 2.02

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Монреаль»3145191-232
«Тампа-Бэй»4531232-191

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.02.2025«Монреаль» «Нью-Джерси»
06.02.2025«Кингз»6:3«Монреаль»
05.02.2025«Сан-Хосе»3:4«Монреаль»
03.02.2025«Анахайм»3:2«Монреаль»
31.01.2025«Монреаль»0:4«Миннесота»

Последние пять матчей «Тпмпы-Бэй» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.02.2025«Детройт»

 

«Тампа-Бэй»

07.02.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Оттава»

05.02.2025«Тампа-Бэй»

4:3

«Оттава»

02.02.2025«Тампа-Бэй»

3:0

«Кингз»

31.01.2025«Тампа-Бэй»

1:4

«Чикаго»

Последние пять матчей «Монреаля» и «Тампы-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.01.2025«Монреаль»

3:2

«Тампа-Бэй»

30.12.2024«Тампа-Бэй»

2:5

«Монреаль»

05.04.2024«Монреаль»

4:7

«Тампа-Бэй»

03.03.2024«Тампа-Бэй»

4:3 Б

«Монреаль»

01.01.2024«Тампа-Бэй»

4:3

«Монреаль»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Тампа-Бэй»

Показатель
Бомбардир (очки)Сузуки52Кучеров79
Снайпер (голы)Кофилд26Пойнт29
Ассистент (передачи)Сузуки37Кучеров54
Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.99Василевский2.28

Турнирное положение

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Восточная конференция

«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Тампа-Бэй» - 6-е.

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5431502511192-13579
2. Флорида5728240320192-16571
3. Каролина5629402219184-15470
4. Торонто5528500220169-15668
5. Нью-Джерси5727311520175-14268
6. Тампа-Бэй5425411320192-15064
7. Оттава5622611323158-15662
8. Детройт5521430522160-17161
9. Коламбус5618441722184-18660
10. Бостон5720701524157-18260
11. Рейнджерс5525110424165-16858
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5518522325160-18955
14. Питтсбург5716615425164-20155
15. Филадельфия5715633426161-19255
16. Баффало5418221427171-18549

Потери

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«Монреаль»: Эдстрем, Вааканайнен (оба - травма)

«Тампа-Бэй»: Малкин, Кросби (оба - травма)

Прогноз на матч

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Команда Никиты Кучерова точно выиграет. В этом нет сомнений. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 3.05. На ничью в основное время можно поставить за 4.40. Заключить пари на победу «Тампы-Бэй» предлагается за 2.02.

Вопросы и ответы

Выйдут ли «Монреаль» и «Тампа-Бэй» в плей-офф?

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«Тампа» демонстрирует довольно сбалансированный хоккей и вполне уверенно занимает место в первой восьмерке Восточной конференции. Эксперты PARI практически не сомневаются в кубковых перспективах «молний», оценивая вероятность выхода «Лайтнинг» в плей-офф весьма скромным коэффициентом 1.17.

«Монреаль» на данный момент не входит в восьмерку сильнейших клубов Востока, а поставить на попадание «канадцев» в розыгрыш Кубка Стэнли можно за 12.00, что довольно красноречиво говорит о шансах команды выйти в плей-офф.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Монреаля» можно поставить с коэффициентом 130.00, на «Тампу-Бэй» - 20.00.

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