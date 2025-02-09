Монреаль — Тампа-Бэй, 9 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Тампа» демонстрирует довольно сбалансированный хоккей и вполне уверенно занимает место в первой восьмерке Восточной конференции. Эксперты PARI практически не сомневаются в кубковых перспективах «молний», оценивая вероятность выхода «Лайтнинг» в плей-офф весьма скромным коэффициентом 1.17.

«Монреаль» на данный момент не входит в восьмерку сильнейших клубов Востока, а поставить на попадание «канадцев» в розыгрыш Кубка Стэнли можно за 12.00, что довольно красноречиво говорит о шансах команды выйти в плей-офф.