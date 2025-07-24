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23 июля 9:39ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Брэндон Накашима — Кэмерон Норри, 24 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

Британец выиграл три последних матча с американцем
Руслан Ипполитов

В четверг, 24 июля, в 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне сыграют американец Брэндон Накашима и британец Кэмерон Норри. Баланс личных встреч соперников в пользу представителя островного государства, выигравшего три последние очных матча. Внимательно изучаем линии букмекеров и оцениваем шансы теннисистов пройти в следующий раунд.

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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Брэндон Накашима (23 года, 32-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Итан Куинн (США, 95) — 6:3, 6:4

Кэмерон Норри (29 лет, 41-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Билли Харрис (Великобритания, 142) — 6:3, 7:6
  • 2-й круг: Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 3:6, 6:2, 6:3

Брэндон Накашима (США)

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Американский теннисист свою единственную титульную победу одержал в 2022-м году в Сан-Диего. Наивысшее место в рейтинге АТР - 29. 

В нынешнем сезоне провел 39 матча, из которых 21 выиграл и 18 проиграл. Полуфиналист турнира в Хьюстоне (хард) и Акапулько (хард). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Штутгарте (трава). 

На «Ролан Гаррос» выбыл в 1-м круге, на Australian Open - тот же результат. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Кэмерон Норри (Великобритания)

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Экс-восьмая ракетка мира в одиночном мужском разряде. До 2013 года выступал за Новую Зеландию. Победитель пяти турниров АТР в одиночном разряде. 

В 2025 году провел 36 матчей: 20 побед - 16 поражений. Полуфиналист турнира в Женеве (грунт). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Гонконге (хард). 

На Уимблдоне дошел до четвертьфинала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, где уступил Новаку Джоковичу. На Australian Open проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже пятый очный матч соперников в турнирах АТР. Накашима победил в первой встрече, а три следующие остались за Норри. 

Ставки на исход

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PARI в котировках не выделяет фаворита, отдавая символическое преимущество Накашиме. Вероятность победы американца оценена коэффициентом 1.80. Сыгравшая ставка на проход в следующий раунд Норри обещает удвоение номинала.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не больше 23 геймов (ТМ 23.5), котируется за 1.90. ТБ 23.5 предложен в линии за те же 1.90.

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Накашимы

Победа Норри

ТБ (23.5)

ТМ (23.5)

PARI

1.80

2.00

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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В предыдущем раунде плей-офф Норри уже сотворил одну из главных сенсаций турнира, выбив седьмую ракетку мира и второй номер посева - итальянца Лоренцо Музетти. Британец проиграл первый сет, но затем довольно уверенно взял два последующих. Музетти крайне неудачно играл на брейк-пойнтах, реализовав лишь 2 из 11, в то время как показатель Кэмерона в этом компоненте превысил 50 процентов (4 из 7).

Пропускавший первый круг Накашима во втором раунде переиграл своего соотечественника - Итана Куинна, не встретив серьезного сопротивления со стороны земляка (6:3, 6:4), но замыкающего первую сотню мирового мужского рейтинга Итана сложно поставить в один ряд с Музетти.

Шансы соперников на бумаге практически равны. На стороне Накашимы фактор своего корта, за Норри статистика очных встреч с американцем и уже добытый скальп второй ракетки турнира. Не станем гадать над именем победителя. Борьба должна получится серьезная, а 23 геймов соперникам может не хватить. Наш выбор - тотал больше 23.5.  

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