Брэндон Накашима — Кэмерон Норри, 24 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

В предыдущем раунде плей-офф Норри уже сотворил одну из главных сенсаций турнира, выбив седьмую ракетку мира и второй номер посева - итальянца Лоренцо Музетти. Британец проиграл первый сет, но затем довольно уверенно взял два последующих. Музетти крайне неудачно играл на брейк-пойнтах, реализовав лишь 2 из 11, в то время как показатель Кэмерона в этом компоненте превысил 50 процентов (4 из 7).

Пропускавший первый круг Накашима во втором раунде переиграл своего соотечественника - Итана Куинна, не встретив серьезного сопротивления со стороны земляка (6:3, 6:4), но замыкающего первую сотню мирового мужского рейтинга Итана сложно поставить в один ряд с Музетти.

Шансы соперников на бумаге практически равны. На стороне Накашимы фактор своего корта, за Норри статистика очных встреч с американцем и уже добытый скальп второй ракетки турнира. Не станем гадать над именем победителя. Борьба должна получится серьезная, а 23 геймов соперникам может не хватить. Наш выбор - тотал больше 23.5.