Чиди Нжокуани — Элизеу Залески дос Сантос, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дос Сантос по-прежнему может доставить проблем большинству соперников по дивизиону. Однако с возрастом ему становится всё сложнее поддерживать высокую интенсивность на долгой дистанции, чаще появляются ошибки. Впрочем, всё ещё на стороне бразильца универсальность, что особенно актуально в предстоящем бою.

Всё-таки Нжокуани — ярко выраженный ударник, который неплохо защищается от тейкдаунов, но в целом в партере довольно слаб. На стороне американца традиционно антропометрические данные, которым он выделяется в полусреднем дивизионе. Пик Нжокуани позади, но преимущество в росте и размахе рук периодически всё же дает о себе знать.

Дос Сантосу придется по максимуму использовать свой напор и активировать фирменную стойкость. Ему нужно сближаться, работать серийно, периодически вязать соперника в клинчах. Возможно, как раз получится оформить тейкдаун и набрать очков в партере. Полагаем, в итоге бой не завершится быстро, и мы увидим минимум два полных раунда.