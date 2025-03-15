Чиди Нжокуани — Элизеу Залески дос Сантос, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок между американцем Чиди Нжокуани и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом. Бой был запланирован в полусреднем весе (до 77,1 кг), но представитель США не уложился в лимит, поэтому противостояние пройдет в промежуточной категории. Кто окажется сильнее?
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Нжокуани
дос Сантос
США
Страна
Бразилия
36
Возраст
38
35
Бои
34
24 (14 / 1 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (15 / 3 / 7)
10 (5 / 3 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (1 / 2 / 5)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
190,5
Рост (см)
180,5
203
Размах рук (см)
185,5
114,5
Размах ног (см)
104
Уроженец нигерийской семьи, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2007 года. Был чемпионом TPF в полусреднем весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четыре боя и уступил в трех. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Джареда Гудена.
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В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 11 побед при четырех поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Зака Скроггина в первом раунде.
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Дос Сантос по-прежнему может доставить проблем большинству соперников по дивизиону. Однако с возрастом ему становится всё сложнее поддерживать высокую интенсивность на долгой дистанции, чаще появляются ошибки. Впрочем, всё ещё на стороне бразильца универсальность, что особенно актуально в предстоящем бою.
Всё-таки Нжокуани — ярко выраженный ударник, который неплохо защищается от тейкдаунов, но в целом в партере довольно слаб. На стороне американца традиционно антропометрические данные, которым он выделяется в полусреднем дивизионе. Пик Нжокуани позади, но преимущество в росте и размахе рук периодически всё же дает о себе знать.
Дос Сантосу придется по максимуму использовать свой напор и активировать фирменную стойкость. Ему нужно сближаться, работать серийно, периодически вязать соперника в клинчах. Возможно, как раз получится оформить тейкдаун и набрать очков в партере. Полагаем, в итоге бой не завершится быстро, и мы увидим минимум два полных раунда.
Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (16 марта), поэтому соглавный бой Нжокуани — дос Сантос стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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