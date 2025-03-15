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15 марта 14:13ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Чиди Нжокуани — Элизеу Залески дос Сантос, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Американец воспользуется феноменальными габаритами?
Александр Бокулёв
Источник: Iridium Sports Agency
Источник: Iridium Sports Agency

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок между американцем Чиди Нжокуани и бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом. Бой был запланирован в полусреднем весе (до 77,1 кг), но представитель США не уложился в лимит, поэтому противостояние пройдет в промежуточной категории. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Нжокуани

 

дос Сантос

США

Страна

Бразилия

36

Возраст

38

35

Бои

34

24 (14 / 1 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (15 / 3 / 7)

10 (5 / 3 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (1 / 2 / 5)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

190,5

Рост (см)

180,5

203

Размах рук (см)

185,5

114,5

Размах ног (см)

104

Чиди Нжокуани

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Уроженец нигерийской семьи, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2007 года. Был чемпионом TPF в полусреднем весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четыре боя и уступил в трех. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Джареда Гудена.

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Элизеу дос Сантос

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В девятилетнем возрасте начал заниматься капоэйрой, впоследствии перешел в смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом Jungle Fight в полусреднем весе, после одной успешной защиты перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал 11 побед при четырех поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Зака Скроггина в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НжокуаниПобеда дос СантосаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,601,521,752,02

Прогноз на бой

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Дос Сантос по-прежнему может доставить проблем большинству соперников по дивизиону. Однако с возрастом ему становится всё сложнее поддерживать высокую интенсивность на долгой дистанции, чаще появляются ошибки. Впрочем, всё ещё на стороне бразильца универсальность, что особенно актуально в предстоящем бою. 

Всё-таки Нжокуани — ярко выраженный ударник, который неплохо защищается от тейкдаунов, но в целом в партере довольно слаб. На стороне американца традиционно антропометрические данные, которым он выделяется в полусреднем дивизионе. Пик Нжокуани позади, но преимущество в росте и размахе рук периодически всё же дает о себе знать.

Дос Сантосу придется по максимуму использовать свой напор и активировать фирменную стойкость. Ему нужно сближаться, работать серийно, периодически вязать соперника в клинчах. Возможно, как раз получится оформить тейкдаун и набрать очков в партере. Полагаем, в итоге бой не завершится быстро, и мы увидим минимум два полных раунда.

Полный кард, где смотреть бой Нжокуани дос Сантос

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Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (16 марта), поэтому соглавный бой Нжокуани дос Сантос стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) — Райан Спэнн (США). Тяжелый вес;
  • Суянг Ю (Республика Корея) — Эйджей Каннингем (США). Легчайший вес;
  • Карлос Вера (Эквадор) — Джозиас Мусаса (ДР Конго). Легчайший вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес;
  • Даниэль Барес (Испания) — Андре Лима (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джозиане Нуньес (Бразилия) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Юнейси Дюбен (Венесуэла) — Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.
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