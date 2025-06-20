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18 июня 15:57ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Феликс Оже-Альяссим — Карен Хачанов, 19 июня: прогноз на матч турнира в Галле

Карен никогда не обыгрывал канадца на траве
Руслан Ипполитов

В четверг, 19 июня, в рамках матча второго круга травяного турнира ATP 500 в немецком Галле встретятся Карен Хачанов и Феликс Оже-Альяссим. Сумеет ли россиянин одержать первую победу над канадцем на траве?

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Дата / Время: 19.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ.  

Турнирная сетка

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Феликс Оже-Альяссим (24 года, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия, 59) — 6:3, 6:7, 6:1

Карен Хачанов (29 лет, 22-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Зизу Бергс (Бельгия, 49) — 7:5, 6:3

Феликс Оже-Альяссим

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в миксте. Обладатель Кубка Дэвиса-2022. Выиграл 8 турниров ATP. В текущем сезоне на харде взял титул в Монпелье, дошел до финалов в Дабайе (хард) и Аделаиде (хард), до полуфиналов в Штутгарте (трава), Гамбурге (грунт) и Дохе (грунт). На Australian Open вылетел во втором круге, а на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 22 победы при 13 поражениях.

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Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 14 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники трижды встречались на корте. Хачанов выиграл первую встречу на харде в 2019 году, а Оже-Альяссим побеждал в 2021-м (хард) и 2022-м (трава). 

Ставки на исход

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Букмекеры не видят явного фаворита встречи, отдавая минимальное преимущество россиянину. Аналитики WINLINE установили коэффициент 1,81 на победу Карена. Номинал сыгравшей ставки на канадца будет конторой удвоен.

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Ставки на тоталы

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Все три матча соперников получались довольно упорными. Компания WINLINE предлагает 1,95 за ТБ (25,5) и 1,86 за ТМ (25,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Оже-АльяссимаПобеда ХачановаТБ (25,5)ТМ (25,5)
WINLINE2.001.811.951.86

Прогноз и ставка

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В первом круге и Карен Хачановне, и Феликс Оже-Альяссим не без труда одолели своих соперников. Россиянину пришлось потрудиться в первом сете с Зизу Бергсом, а канадец и вовсе отдал один сет Ласло Джере. Единственная пока встреча этих противников на траве завершилась победой Оже-Альяссима (7:6, 6:4), но было это три года назад.

Букмекеры, отталкиваясь от рейтинга, отдают минимальное преимущество Хачанову, но ставка на победителя представляется довольно рискованной. Статистические выкладки явно дают понять, что матч должен получиться довольно напряженным. Не исключено, что для выявления победителя потребуется третий сет. На этом и остановим свой выбор, тем более букмекер предлагает за подобное развитие событий довольно заманчивый коэффициент.   

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