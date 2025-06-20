Феликс Оже-Альяссим — Карен Хачанов, 19 июня: прогноз на матч турнира в Галле

В четверг, 19 июня, в рамках матча второго круга травяного турнира ATP 500 в немецком Галле встретятся Карен Хачанов и Феликс Оже-Альяссим. Сумеет ли россиянин одержать первую победу над канадцем на траве?

Дата / Время: 19.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

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