Ордабасы - Торпедо Кутаиси, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

10 июля в Кутаиси соперники выдали классические «качели»: и те, и другие по два раза по ходу дела выходили вперед, а решающий гол хорватский защитник Матей Шимич забил на четвертой компенсированной арбитром минуте. Можно представить восторг местной публики таким событийным сюжетом и крутой развязкой.

В ответной встрече команды наверняка будут более собраны и осмотрительны. Полагаем, что в Шымкенте кутаисская «голеада» не повторится. Среди обилия вариантов в линии PARI остановимся на тотал голов меньше трех.