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13 июля 14:48ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Ордабасы - Торпедо Кутаиси, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

В Кутаиси команды дали жару. Повторят в Шымкенте?
Валентин Васильев

В первом матче в Кутаиси «Торпедо» с «Ордабасы» от души развлекли публику на стадионе, забив на пару семь голов. Главное, что интригу команды сохранили: победа в один мяч еще ничего грузинам не гарантирует. Ждем продолжения голевого веселья в Шымкенте?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) 

17.07.2025, Чт

19:00 МСК

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия)

П1 - 1.75

Х - 3.85

П2 - 4.50

Турнир:  Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ордабасы»2016-4
«Торпедо»1024-6

Последние пять матчей «Ордабасы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Ордабасы»

 

«Астана»

Премьер-лига

10.07.2025«Торпедо»

4:3

«Ордабасы»

Лига конференций

05.07.2025«Кызыл-Жар»

0:0

«Ордабасы»

Премьер-лига

29.06.2025«Ордабасы»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига

21.06.2025«Окжетпес»

0:1

«Ордабасы»

Премьер-лига

Последние пять официальных матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.07.2025«Торпедо»

4:3

«Ордабасы»

Лига конференций

29.05.2025«Торпедо»

0:2

«Гареджи»

Высшая лига

24.05.2025«Динамо» Тб

2:0

«Торпедо»

Высшая лига

20.05.2025«Торпедо»

2:1

«Колхети-1913»

Высшая лига

15.05.2025«Самгурали»

0:1

«Торпедо»

Высшая лига

Календарь всех матчей

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16.07.2025. 19:00. «Ауда» (Латвия) – «Ларн» (Северная Ирландия)    

17.07.2025. 18:00. «Даугавпилс» (Латвия) – «Влажния» (Албания)    

17.07.2025. 18:00. «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс) – «Флориана» (Мальта)    

17.07.2025. 19:00. «Дила» (Грузия) – «Расинг» (Люксембург)    

17.07.2025. 19:00. «Флора» (Эстония) – «Валур» (Исландия)    

17.07.2025. 19:00. «Санта-Колома» (Андорра) – «Борац» (Босния и Герцеговина)    

17.07.2025. 19:00. «Хегельманн» (Литва) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)    

17.07.2025. 19:00. «Пюник» (Армения) – «Тре Фиори» (Сан-Марино)    

17.07.2025. 19:00. «Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо»  Кт (Грузия)    

17.07.2025. 19:00. ХИК (Финляндия) – «Рунавик» (Фарерские острова)    

17.07.2025. 19:00. «Работнички» (Северная Македония) – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь)    

17.07.2025. 19:30. «Пайде» (Эстония) – «Мэгпис» (Гибралтар)    

17.07.2025. 20:00. «Пенибонт» (Уэльс) – «Кауно Жальгирис» (Литва)    

17.07.2025. 20:00. «Дюделанж» (Люксембург) – «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра)    

17.07.2025. 20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Биркиркара» (Мальта)    

17.07.2025. 20:00. «Силекс» (Северная Македония) – «Дечич» (Черногория)    

17.07.2025. 20:30. «Копер» (Словения) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)    

17.07.2025. 21:00. «Неман» (Беларусь) – «Урарту» (Армения)    

17.07.2025. 21:00. «Партизани» (Албания) – «Нымме Калью» (Эстония)    

17.07.2025. 21:30. «Динамо-Брест» (Беларусь) – «Сутьеска» (Черногория)    

17.07.2025. 21:45. «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) – «Сент-Джозефс» (Гибралтар)    

17.07.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) – «Малишева» (Косово)    

17.07.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – СИК (Финляндия)    

17.07.2025. 22:00. «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Вардар» (Северная Македония)  

Прогноз на матч

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10 июля в Кутаиси соперники выдали классические  «качели»: и те, и другие по два раза по ходу дела выходили вперед, а решающий гол хорватский защитник Матей Шимич забил на четвертой компенсированной арбитром минуте. Можно представить восторг местной публики таким событийным сюжетом и крутой развязкой.   

В ответной встрече команды наверняка будут более собраны и осмотрительны. Полагаем, что в Шымкенте кутаисская «голеада» не повторится. Среди обилия вариантов в линии PARI остановимся на тотал голов меньше трех.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Легальные букмекеры проведут графическую трансляцию матча, а спортивные СМИ - текстовую. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ордабасы»: Мудрак (травма) 

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили коэффициенты 1.75 на победу хозяев поля и 4.50 - на гостей.  Ничья котируется за 3.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ордабасы» - «Торпедо»?

Высокий порог минимального коэффициента в маркете точного счета (8.00 на 1:1) говорит о непредсказуемости встречи.

С кем сыграет победитель пары «Ордабасы» - «Торпедо»?

Победитель казахстанско-грузинского противостояния встретится в следующем раунде с кипрской «Омонией».

Кто выйдет во второй раунд?

Аналитики считают «Ордабасы» фаворитом ответного матча, но по сумме двух игр отдают предпочтение автозаводцам. Квалификация казахстанского коллектива в следующий раунд котируется за 2.05, а его соперника - за 1.77.

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