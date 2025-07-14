Ордабасы - Торпедо Кутаиси, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

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В первом матче в Кутаиси «Торпедо» с «Ордабасы» от души развлекли публику на стадионе, забив на пару семь голов. Главное, что интригу команды сохранили: победа в один мяч еще ничего грузинам не гарантирует. Ждем продолжения голевого веселья в Шымкенте?
Турнир: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ордабасы»
|2
|0
|1
|6-4
|«Торпедо»
|1
|0
|2
|4-6
Последние пять матчей «Ордабасы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Ордабасы»
«Астана»
Премьер-лига
|10.07.2025
|«Торпедо»
4:3
«Ордабасы»
Лига конференций
|05.07.2025
|«Кызыл-Жар»
0:0
«Ордабасы»
Премьер-лига
|29.06.2025
|«Ордабасы»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига
|21.06.2025
|«Окжетпес»
0:1
«Ордабасы»
Премьер-лига
Последние пять официальных матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.07.2025
|«Торпедо»
4:3
«Ордабасы»
Лига конференций
|29.05.2025
|«Торпедо»
0:2
«Гареджи»
Высшая лига
|24.05.2025
|«Динамо» Тб
2:0
«Торпедо»
Высшая лига
|20.05.2025
|«Торпедо»
2:1
«Колхети-1913»
Высшая лига
|15.05.2025
|«Самгурали»
0:1
«Торпедо»
Высшая лига
16.07.2025. 19:00. «Ауда» (Латвия) – «Ларн» (Северная Ирландия)
17.07.2025. 18:00. «Даугавпилс» (Латвия) – «Влажния» (Албания)
17.07.2025. 18:00. «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс) – «Флориана» (Мальта)
17.07.2025. 19:00. «Дила» (Грузия) – «Расинг» (Люксембург)
17.07.2025. 19:00. «Флора» (Эстония) – «Валур» (Исландия)
17.07.2025. 19:00. «Санта-Колома» (Андорра) – «Борац» (Босния и Герцеговина)
17.07.2025. 19:00. «Хегельманн» (Литва) – «Сент-Патрикс» (Ирландия)
17.07.2025. 19:00. «Пюник» (Армения) – «Тре Фиори» (Сан-Марино)
17.07.2025. 19:00. «Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» Кт (Грузия)
17.07.2025. 19:00. ХИК (Финляндия) – «Рунавик» (Фарерские острова)
17.07.2025. 19:00. «Работнички» (Северная Македония) – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь)
17.07.2025. 19:30. «Пайде» (Эстония) – «Мэгпис» (Гибралтар)
17.07.2025. 20:00. «Пенибонт» (Уэльс) – «Кауно Жальгирис» (Литва)
17.07.2025. 20:00. «Дюделанж» (Люксембург) – «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра)
17.07.2025. 20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Биркиркара» (Мальта)
17.07.2025. 20:00. «Силекс» (Северная Македония) – «Дечич» (Черногория)
17.07.2025. 20:30. «Копер» (Словения) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)
17.07.2025. 21:00. «Неман» (Беларусь) – «Урарту» (Армения)
17.07.2025. 21:00. «Партизани» (Албания) – «Нымме Калью» (Эстония)
17.07.2025. 21:30. «Динамо-Брест» (Беларусь) – «Сутьеска» (Черногория)
17.07.2025. 21:45. «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) – «Сент-Джозефс» (Гибралтар)
17.07.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) – «Малишева» (Косово)
17.07.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – СИК (Финляндия)
17.07.2025. 22:00. «Ла Фиорита» (Сан-Марино) – «Вардар» (Северная Македония)
10 июля в Кутаиси соперники выдали классические «качели»: и те, и другие по два раза по ходу дела выходили вперед, а решающий гол хорватский защитник Матей Шимич забил на четвертой компенсированной арбитром минуте. Можно представить восторг местной публики таким событийным сюжетом и крутой развязкой.
В ответной встрече команды наверняка будут более собраны и осмотрительны. Полагаем, что в Шымкенте кутаисская «голеада» не повторится. Среди обилия вариантов в линии PARI остановимся на тотал голов меньше трех.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ордабасы»: Мудрак (травма)
«Торпедо»: нет
Аналитики PARI установили коэффициенты 1.75 на победу хозяев поля и 4.50 - на гостей. Ничья котируется за 3.85.
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Высокий порог минимального коэффициента в маркете точного счета (8.00 на 1:1) говорит о непредсказуемости встречи.
Победитель казахстанско-грузинского противостояния встретится в следующем раунде с кипрской «Омонией».
Аналитики считают «Ордабасы» фаворитом ответного матча, но по сумме двух игр отдают предпочтение автозаводцам. Квалификация казахстанского коллектива в следующий раунд котируется за 2.05, а его соперника - за 1.77.