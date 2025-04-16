Оренбург - Динамо Махачкала, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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25-й тур РПЛ откроется в субботу, 18 апреля, в Оренбурге. Одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо». Рассмотрим противоборство борцов за выживание с точки зрения букмекерских и статистических раскладов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оренбург»
19.04.2025, Сб
12:00 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 2.36
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|0
|0
|1
|1-2
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо»
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
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После 24 туров гости опережают гостей на 13 очков и шесть позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Махачкалинское «Динамо» выдало главную сенсацию прошлого тура. Команда Биджиева повторно за сезон (и впервые в чемпионате) обыграла «Спартак», чем очень обрадовала конкурентов красно-белых. И весь Дагестан, разумеется. Турнирное положение на новичка лиги не давит, и он может раскрепощенно сыграть в Оренбурге.
У хозяев же положение не просто угрожающее - практически безнадежное. С 16-го места даже зона стыковых матчей выглядит для оренбуржцев желанным и труднодостижимым берегом. Но Слишкович обещал биться до конца и своих футболистов должен настроить максимально. Столкновения конкурентов по нижней половине таблицы редко бывают искрометными. Кажется, много голов от стартового матча 25-го тура ждать не стоит.
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Прямая трансляция из Оренбурга пройдет на «Матч Премьер».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Флорентин (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Оренбург»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|39. Т. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Коваленко
|22. Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|11. Касинтура
|Полузащитник
|Нападающий
|80. Марин
|10. Хоссейннежад
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мансилья
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
«Лига Ставок» выкатила высокие коэффициенты на самые популярные исходы главного маркета. Победа хозяев котируется за 2.36, гостей - за 3.10, а ничья - за 3.40.
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В линии «Лиги Ставок» на точный счет можно поставить на три варианта одновременно. При сыгравшей ставке 1:0, 2:0 или 3:0 компания выплатит вознаграждение из расчета 3.60 к 1.
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