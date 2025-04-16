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9 апреля 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Динамо Махачкала, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Теперь точно последний шанс команды Слишковича?
Валентин Васильев

25-й тур РПЛ откроется в субботу, 18 апреля, в Оренбурге. Одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо». Рассмотрим противоборство борцов за выживание с точки зрения букмекерских и статистических раскладов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

19.04.2025, Сб

12:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.36

Х - 3.40

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»0011-2
«Динамо» (Махачкала)1002-1

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Динамо»

5:1

«Оренбург»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

06.04.2025«Динамо» (Махачкала)

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

15.03.2025«Динамо» (Махачкала)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

Турнирная таблица

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После 24 туров гости опережают гостей на 13 очков и шесть позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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Махачкалинское «Динамо» выдало главную сенсацию прошлого тура. Команда Биджиева повторно за сезон (и впервые в чемпионате) обыграла «Спартак», чем очень обрадовала конкурентов красно-белых. И весь Дагестан, разумеется. Турнирное положение на новичка лиги не давит, и он может раскрепощенно сыграть в Оренбурге.

У хозяев же положение не просто угрожающее - практически безнадежное. С 16-го места даже зона стыковых матчей выглядит для оренбуржцев желанным и труднодостижимым берегом. Но Слишкович обещал биться до конца и своих футболистов должен настроить максимально. Столкновения конкурентов по нижней половине таблицы редко бывают искрометными. Кажется, много голов от стартового матча 25-го тура ждать не стоит.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая трансляция из Оренбурга пройдет на «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Флорентин (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Оренбург»«Динамо»Позиция
Вратарь99. Сысуев39. Т. МагомедовВратарь
Защитник31. Зотов 13. КагермазовЗащитник
Защитник5. Татаев70. ПальцевЗащитник
Защитник4. Хотулев4. ШумаховЗащитник
Защитник81. Сидоров16. МрезигПолузащитник
Полузащитник14. Михайлов 47. Глушков Полузащитник
Полузащитник 18. Коваленко22. АззиПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский77. СундуковПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк11. КасинтураПолузащитник
Нападающий80. Марин10. ХоссейннежадНападающий
Нападающий9. Мансилья25. АгаларовНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» выкатила высокие коэффициенты на самые популярные исходы главного маркета. Победа хозяев котируется за 2.36, гостей - за 3.10, а ничья - за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала)?

В линии «Лиги Ставок» на точный счет можно поставить на три варианта одновременно. При сыгравшей ставке 1:0, 2:0 или 3:0 компания выплатит вознаграждение из расчета 3.60 к 1.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала)?

Легальную трансляцию в сети организует для зарегистрированных пользователей БК Winline как официальный партнер РПЛ.

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