Оренбург - Динамо Махачкала, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Махачкалинское «Динамо» выдало главную сенсацию прошлого тура. Команда Биджиева повторно за сезон (и впервые в чемпионате) обыграла «Спартак», чем очень обрадовала конкурентов красно-белых. И весь Дагестан, разумеется. Турнирное положение на новичка лиги не давит, и он может раскрепощенно сыграть в Оренбурге.

У хозяев же положение не просто угрожающее - практически безнадежное. С 16-го места даже зона стыковых матчей выглядит для оренбуржцев желанным и труднодостижимым берегом. Но Слишкович обещал биться до конца и своих футболистов должен настроить максимально. Столкновения конкурентов по нижней половине таблицы редко бывают искрометными. Кажется, много голов от стартового матча 25-го тура ждать не стоит.