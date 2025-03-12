Оренбург - Факел, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кошмарная безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате продолжается. После поражения от «Ростова» она достигла 19 туров. И целых восемь матчей команда Слишковича обходится вообще без очков. Естественно, что ее и считают однозначным претендентов на выход из РПЛ. Очевидно, что от вылета оренбуржцев способно спасти только какое-то чудо.

У «Факела» положение тоже тяжелое, но не настолько удручающее, как у соперника. Отставание от 14-го места и стыковых матчей составляет всего три очка. И игра команды не выглядит безнадежной - по крайней мере, в обороне. Как для аутсайдер «Факел» не так уж много пропускает (у восьми клубов этот показатель хуже!). Беда с нападением. По забитым мячам парни Пятибратова худшие в лиге. От личной встречи двух бедствующих клубов ожидать голевой феерии тем более странно. Берем тотал меньше 2.5.