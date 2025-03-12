Оренбург - Факел, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Третий весенний тур чемпионата России по футболу откроет ранний субботний матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Факел». Последняя команда сезона против предпоследней - битва на дне!
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оренбург»
15.03.2025, Сб
12:00 МСК
«Факел» (Воронеж)
|П1 - 2.25
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|10
|3
|5
|26-12
|«Факел»
|5
|3
|10
|12-26
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Оренбург
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург
Товарищеский матч
|12.02.2025
|«Оренбург
3:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Оренбург
0:0
«Велес»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|21.02.2025
|«Факел»
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Факел»
0:0
«Насаф»
Товарищеский матч
После двух третей сезона команды занимают два последних места в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Кошмарная безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате продолжается. После поражения от «Ростова» она достигла 19 туров. И целых восемь матчей команда Слишковича обходится вообще без очков. Естественно, что ее и считают однозначным претендентов на выход из РПЛ. Очевидно, что от вылета оренбуржцев способно спасти только какое-то чудо.
У «Факела» положение тоже тяжелое, но не настолько удручающее, как у соперника. Отставание от 14-го места и стыковых матчей составляет всего три очка. И игра команды не выглядит безнадежной - по крайней мере, в обороне. Как для аутсайдер «Факел» не так уж много пропускает (у восьми клубов этот показатель хуже!). Беда с нападением. По забитым мячам парни Пятибратова худшие в лиге. От личной встречи двух бедствующих клубов ожидать голевой феерии тем более странно. Берем тотал меньше 2.5.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Флорентин (травма), Малых (дисквалификация)
«Факел»: Якимов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Факел»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|5. Габараев
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|71. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|21. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Башич
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|77. Ломовицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Марин
|10. Альшин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мансилья
|15. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Дмитрий Пятибратов
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на основные исходы встречи. В случае успеха хозяев букмекер умножит номинал ставки на 2.25. На ничью и победу гостей котировка одинаковая - 3.30.
На рынке точного счета ниже всего котируются «низовые» результаты - 0:0 (6.00) и 1:1 (6.50).
Бесплатную трансляцию онлайн зарегистрированным пользователям предложит беттинговый партнер РПЛ.
Билеты на игру доступны на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость - 300 рублей.
На вылет оренбургского клуба в PARI еще можно сделать ставку, но уже с чисто символическим коэффициентом 1.03. Понижение в классе Воронежа котируется за 1.70, махачкалинского «Динамо» - за 4.50, «Ахмата» - за 5.00.
Партнерский проект