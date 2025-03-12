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12 марта 13:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Факел, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Битва аутсайдеров
Валентин Васильев

Третий весенний тур чемпионата России по футболу откроет ранний субботний матч в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Факел». Последняя команда сезона против предпоследней - битва на дне!

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

15.03.2025, Сб

12:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 2.25

Х - 3.30

П2 - 3.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»103526-12
«Факел»531012-26

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Оренбург

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Спартак»  

2:0

«Оренбург

РПЛ

22.02.2025«Рубин»  

5:3

«Оренбург

Товарищеский матч

12.02.2025«Оренбург

3:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Оренбург

0:0

«Велес»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

21.02.2025«Факел»

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

14.02.2025«Факел»

0:0

«Насаф»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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После двух третей сезона команды занимают два последних места в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Кошмарная безвыигрышная серия  «Оренбурга» в чемпионате продолжается. После поражения от «Ростова» она достигла 19 туров. И целых восемь матчей команда Слишковича обходится вообще без очков. Естественно, что ее и считают однозначным претендентов на выход из РПЛ. Очевидно, что от вылета оренбуржцев способно спасти только какое-то чудо. 

У «Факела» положение тоже тяжелое, но не настолько удручающее, как у соперника. Отставание от 14-го места и стыковых матчей составляет всего три очка. И игра команды не выглядит безнадежной - по крайней мере, в обороне. Как для аутсайдер «Факел» не так уж много пропускает (у восьми клубов этот показатель хуже!). Беда с нападением. По забитым мячам парни Пятибратова худшие в лиге. От личной встречи двух бедствующих клубов ожидать голевой феерии тем более странно. Берем тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер». Клиенты Winline могут следить за событиями на «Газовике» на платформе этой БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Флорентин (травма), Малых (дисквалификация)

«Факел»: Якимов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Факел»:

Позиция«Оренбург»«Факел»Позиция
Вратарь99. Сысуев31. БеленовВратарь
Защитник31. Зотов 47. БожинЗащитник
Защитник5. Татаев22. ЮргановЗащитник
Защитник4. Хотулев5. ГабараевЗащитник
Защитник81. Сидоров71. КовалевПолузащитник 
Полузащитник14. Михайлов 21. ЩетининПолузащитник 
Полузащитник 8. Башич 33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский64. ИвлевПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк77. ЛомовицкийПолузащитник
Полузащитник80. Марин10. АльшинНападающий
Нападающий9. Мансилья15. ИльинНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичДмитрий ПятибратовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на основные исходы встречи. В случае успеха хозяев букмекер умножит номинал ставки на 2.25. На ничью и победу гостей котировка одинаковая - 3.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч  «Оренбург» - «Факел»?

На рынке точного счета ниже всего котируются «низовые» результаты - 0:0 (6.00) и 1:1 (6.50).

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Факел»?

Бесплатную трансляцию онлайн зарегистрированным пользователям предложит беттинговый партнер РПЛ. 

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Факел»

Билеты на игру доступны на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость - 300 рублей. 

Кто вылетит из РПЛ?

На вылет оренбургского клуба в PARI еще можно сделать ставку, но уже с чисто символическим коэффициентом 1.03. Понижение в классе Воронежа котируется за 1.70, махачкалинского «Динамо» - за 4.50, «Ахмата» - за 5.00.

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