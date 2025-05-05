Оренбург — Химки, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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28-й тур РПЛ откроет битва аутсайдеров в Оренбурге. 10 мая одноименный клуб в поселке Ростоши примет «Химки». Вот где точно будет жарко!
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|5
|1
|5
|17-12
|«Химки»
|5
|1
|5
|12-17
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» Махачкала
4:1
«Химки»
РПЛ
Перед 27-м туром соперников разделяют в таблице три позиции и семь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Несмотря на разное положение в таблице, в этом году «Оренбург» выступает даже чуть успешнее «Химок». У него весной 10 набранных очков - на одно больше, чем у соперника. Тем не менее ситуация для команды Слишковича близка к критической: до зоны стыковых матчей целых пять очков. Так что здесь и сейчас хозяева должны быть банально голоднее и злее в спортивном отношении. Для них это своего рода финал. Наш прогноз: победа «Оренбурга».
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В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Марин, Флорентин, Татаев, Москвичев (все - травмы), Сахархизан (дисквалификация)
«Химки»: Луна, Фаринья (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Химки»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|14. Джикия
|Защитник
|Защитник
|87. Прохин
|3. Чежия
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|72. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|22. Мехия
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Коваленко
|32. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|77. Корредера
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|9 Руденко
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|18. Бакаев
|Нападающий
|Нападающий
|90. Савельев
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Аналитики компании «Лиги Ставок» дают коэффициент 2.09 на победу «Оренбурга». Предложение на успех гостей еще более весомое - 3.35. Наименее вероятным исходом основного времени аналитики считают ничью. Она котируется за 3.80.
Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее реальным исходом встречи является ничья 1:1 (коэффициент 6.80).
Согласно регламенту, две последние команды Премьер-лиги переходят в Первую лигу, а 13-14-я играют стыковые матчи с представителями низшего дивизиона. Однако существует вариант, при котором предпоследний клуб сезона РПЛ получит шанс «выжить» через «стыки» - если «Химки» не пройдут лицензирование для участия в следующем чемпионате.
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