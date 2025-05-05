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5 мая 13:27ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург — Химки, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний шанс команды Слишковича на спасение?
Валентин Васильев

28-й тур РПЛ откроет битва аутсайдеров в Оренбурге. 10 мая одноименный клуб в поселке Ростоши примет «Химки». Вот где точно будет жарко!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» (Оренбург)

10.05.2025, Сб

14:30 МСК

«Химки» 

П1 - 2.09

Х - 3.80

П2 - 3.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»51517-12
«Химки»51512-17

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов»

РПЛ

06.04.2025«Динамо» Махачкала

4:1

«Химки»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед 27-м туром соперников разделяют в таблице три позиции и семь очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва26138554-3047
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов26861232-4030
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

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Несмотря на разное положение в таблице, в этом году «Оренбург» выступает даже чуть успешнее «Химок». У него весной 10 набранных очков - на одно больше, чем у соперника. Тем не менее ситуация для команды Слишковича близка к критической: до зоны стыковых матчей целых пять очков. Так что здесь и сейчас хозяева должны быть банально голоднее и злее в спортивном отношении. Для них это своего рода финал. Наш прогноз: победа «Оренбурга».

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет кабельный  канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Марин, Флорентин, Татаев, Москвичев (все - травмы), Сахархизан (дисквалификация)

«Химки»:  Луна, Фаринья (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Химки»:

Позиция«Оренбург»«Химки»Позиция
Вратарь99. Сысуев87. КокаревВратарь
Защитник31. Зотов 14. ДжикияЗащитник
Защитник87. Прохин3. ЧежияЗащитник
Защитник4. Хотулев25. ФилинЗащитник
Защитник81. Сидоров72. ФернандесЗащитник
Полузащитник14. Михайлов 22. МехияПолузащитник
Полузащитник18. Коваленко32. ВераПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский77. КорредераПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк9 РуденкоПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья18. БакаевНападающий
Нападающий90. Савельев91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании «Лиги Ставок» дают коэффициент 2.09 на победу «Оренбурга». Предложение на успех гостей еще более весомое - 3.35. Наименее вероятным исходом основного времени аналитики считают ничью. Она котируется за 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Химки»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее реальным исходом встречи является ничья 1:1 (коэффициент 6.80).

Сколько команд вылетает из РПЛ?

Согласно регламенту, две последние команды Премьер-лиги переходят в Первую лигу, а 13-14-я играют стыковые матчи с представителями низшего дивизиона. Однако существует вариант, при котором предпоследний клуб сезона РПЛ получит шанс «выжить» через «стыки» - если «Химки» не пройдут лицензирование для участия в следующем чемпионате. 

 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных