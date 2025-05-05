Оренбург — Химки, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Аналитики компании «Лиги Ставок» дают коэффициент 2.09 на победу «Оренбурга». Предложение на успех гостей еще более весомое - 3.35. Наименее вероятным исходом основного времени аналитики считают ничью. Она котируется за 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Химки»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее реальным исходом встречи является ничья 1:1 (коэффициент 6.80).

Сколько команд вылетает из РПЛ?

Согласно регламенту, две последние команды Премьер-лиги переходят в Первую лигу, а 13-14-я играют стыковые матчи с представителями низшего дивизиона. Однако существует вариант, при котором предпоследний клуб сезона РПЛ получит шанс «выжить» через «стыки» - если «Химки» не пройдут лицензирование для участия в следующем чемпионате.