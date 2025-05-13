Оренбург — Краснодар, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Предпоследний тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 17 мая, в Оренбурге. Одноименный клуб в поселке Ростоши примет лидера сезона. Крайне неприятный и нервный выезд намечается у «Краснодара». Терять очки южанам категорически нельзя!
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|2
|4
|6
|16-24
|«Краснодар»
|6
|4
|2
|24-16
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» Махачкала
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
Перед 29-м туром соперников разделяют в таблице 14 позиций и 42 очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
«Краснодар» этой весной уступил обоим ближайшим соседям по таблице: «Зениту» в Санкт-Петербурге крупно, ЦСКА в Москве - минимально. Первое место южане все равно сохранили, но лимит допустимых осечек полностью исчерпали. Для первого в истории чемпионства им обязательно нужно выигрывать два матча из двух. Любая другая комбинация результатов почти наверняка будет равноценна потере золота. Да, «Зенит» совсем не впечатляет, но свои очки собирает педантично.
При этом финиш «Краснодара» не назовешь гладким и комфортным. В предпоследнем туре южан ожидает выезд к ожившему после зимнего тренинга аутсайдеру. Дополнительные сложности сулит искусственный газон «Газовика», на котором практически все гости чувствуют себя неуютно.
«Оренбург» в предыдущем матче потерял два драгоценных очка в игре с «Химками». Но в случае снятия все тех же «Химок» с пробега Премьер-лиги из-за финансовых проблем спасительным может оказаться и 15-е место в таблице. И вот за него команда Слишковича будет биться до конца.
Но терять очки в такой момент «Краснодар» не имеет права. Наш прогноз: кандидат в чемпионы выиграет при тотале меньше 3.5 голов в матче.
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В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Флорентин, Москвичев (оба - травмы)
«Краснодар»: Голиков (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|87. Прохин
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|31. Кайо
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Коваленко
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|90. Кобнан
|Нападающий
|Нападающий
|90. Савельев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
БК Winline не поскупилась на коэффициент в пользу принимающей стороны. В случае победы оренбуржцев контора умножит номинал соответствующей ставки на 5.90. Ничья котируется за 4.40. Успех лидера сезона идет в компании за 1.50.
Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее реальным исходом встречи является победа фаворита со счетом 2:0 (коэффициент 7.00).
До сих пор ни одного национального трофея клуб Сергея Галицкого не завоевывал.
Такой вариант возможен, если «Зенит» за два последних тура наберет на одно очко больше конкурента. В этом случае клуб из Санкт-Петербурга финиширует выше по личным встречам (0:2, 4:1).
Партнерский проект