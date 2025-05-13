Оренбург — Краснодар, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» этой весной уступил обоим ближайшим соседям по таблице: «Зениту» в Санкт-Петербурге крупно, ЦСКА в Москве - минимально. Первое место южане все равно сохранили, но лимит допустимых осечек полностью исчерпали. Для первого в истории чемпионства им обязательно нужно выигрывать два матча из двух. Любая другая комбинация результатов почти наверняка будет равноценна потере золота. Да, «Зенит» совсем не впечатляет, но свои очки собирает педантично.

При этом финиш «Краснодара» не назовешь гладким и комфортным. В предпоследнем туре южан ожидает выезд к ожившему после зимнего тренинга аутсайдеру. Дополнительные сложности сулит искусственный газон «Газовика», на котором практически все гости чувствуют себя неуютно.

«Оренбург» в предыдущем матче потерял два драгоценных очка в игре с «Химками». Но в случае снятия все тех же «Химок» с пробега Премьер-лиги из-за финансовых проблем спасительным может оказаться и 15-е место в таблице. И вот за него команда Слишковича будет биться до конца.

Но терять очки в такой момент «Краснодар» не имеет права. Наш прогноз: кандидат в чемпионы выиграет при тотале меньше 3.5 голов в матче.