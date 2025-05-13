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11 мая 7:16ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург — Краснодар, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Аутсайдер вмешается в чемпионскую разборку топов?
Валентин Васильев

Предпоследний тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 17 мая, в Оренбурге. Одноименный клуб в поселке Ростоши примет лидера сезона. Крайне неприятный и нервный выезд намечается у «Краснодара». Терять очки южанам категорически нельзя!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

17.05.2025, Сб

14:00 МСК

«Краснодар» 

П1 - 5.80

Х - 4.40

П2 - 1.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»24616-24
«Краснодар»64224-16

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

25.04.2025«Динамо» Махачкала

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед 29-м туром соперников разделяют в таблице 14 позиций и 42 очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Ахмат284121226-4424
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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«Краснодар» этой весной уступил обоим ближайшим соседям по таблице: «Зениту» в Санкт-Петербурге крупно, ЦСКА в Москве - минимально. Первое место южане все равно сохранили, но лимит допустимых осечек полностью исчерпали. Для первого в истории чемпионства им обязательно нужно выигрывать два матча из двух. Любая другая комбинация результатов почти наверняка будет равноценна потере золота. Да, «Зенит» совсем не впечатляет, но свои очки собирает педантично. 

При этом финиш «Краснодара» не назовешь гладким и комфортным. В предпоследнем туре южан ожидает выезд к ожившему после зимнего тренинга аутсайдеру. Дополнительные сложности сулит искусственный газон «Газовика», на котором практически все гости чувствуют себя неуютно. 

«Оренбург» в предыдущем матче потерял два драгоценных очка в игре с «Химками». Но в случае снятия все тех же «Химок» с пробега Премьер-лиги из-за финансовых проблем спасительным может оказаться и 15-е место в таблице. И вот за него команда Слишковича будет биться до конца.

Но терять очки в такой момент «Краснодар» не имеет права. Наш прогноз: кандидат в чемпионы выиграет при тотале меньше 3.5 голов в матче.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет общедоступный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Флорентин, Москвичев (оба - травмы)

«Краснодар»: Голиков (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Краснодар»:

Позиция«Оренбург»«Краснодар»Позиция
Вратарь99. Сысуев1. АгкацевВратарь
Защитник31. Зотов 20. ГонсалесЗащитник
Защитник87. Прохин4. КостаЗащитник
Защитник4. Хотулев31. КайоЗащитник
Защитник81. Сидоров15. ОласаЗащитник
Полузащитник14. Михайлов 6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник18. Коваленко10. СперцянПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк11. БатчиПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья90. КобнанНападающий
Нападающий90. Савельев9. КордобаНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline не поскупилась на коэффициент в пользу принимающей стороны. В случае победы оренбуржцев контора умножит номинал соответствующей ставки на 5.90. Ничья котируется за 4.40. Успех лидера сезона идет в компании за 1.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Краснодар»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее реальным исходом встречи является победа фаворита со счетом 2:0 (коэффициент 7.00).

Был ли «Краснодар» чемпионом?

До сих пор ни одного национального трофея клуб Сергея Галицкого не завоевывал.

Что будет, если «Краснодар» и «Зенит» наберут равное количество очков?

Такой вариант возможен, если «Зенит» за два последних тура наберет на одно очко больше конкурента. В этом случае клуб из Санкт-Петербурга финиширует выше по личным встречам (0:2, 4:1).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных