Оренбург - Ростов, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в чемпионате России откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб предпримет очередную попытку оборвать сразу две кошмарные серии - без очков и без побед. Первая насчитывает уже семь матчей, вторая - 18! Согласится ли с этим «Ростов» - большой вопрос.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оренбург»
08.03.2025, Сб
12:00 МСК
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
|П1 - 3.05
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: главный – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|3
|8
|20-22
|«Ростов»
|8
|3
|4
|22-20
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург
Товарищеский матч
|12.02.2025
|«Оренбург
3:2
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Оренбург
0:0
«Велес»
Товарищеский матч
|06.02.2025
|«Оренбург
0:0
«Велес»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Ростов»
3:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
Winline Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
После первого весеннего тура турнирное положение команд не претерпело изменений.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Если бы в июле прошлого года кто-то сказал, что стартовая победа над «Спартаком» останется единственной для «Оренбурга» за две трети чемпионата, этого прогнозиста подняли бы на смех. Но именно так и получилось. Больше оренбургский клуб никого не побеждал - ни с испанцем Деограсией на лавке, ни с боснийцем Слишковичем. За следующие 18 туров он набрал всего-навсего пять очков. После свежего поражения от все же те же спартаковцев безвыигрышная серия аутсайдера растянулась до 18 матчей, а безочковая - до семи. Чужие ворота парни Слишковича не поражают уже четыре тура. Неудивительно, что в представлении экспертов и болельщиков именно «Оренбург» является главным претендентом на вылет из РПЛ.
Сам Слишкович бодрится и обещает бороться до конца. Восемь очков отставания от третьей с конца позиции вполне реально отыграть за 11 матчей. Домашние игры с «Ростовом» и «Факелом» приобретают, возможно, решающее значение для 16-й команды сезона. Что-что, а зарядить футболистов на бой Слишкович умеет, что демонстрировал еще в «Спартаке». В том, что хозяева будут «умирать» на искусственном газоне «Газовика», нет сомнений. Считаем, что как минимум две серии «Оренбурга» в субботу должны прерваться - без очков и голов. А в качестве прогноза на матч выберем комбо: обе забьют, хозяева не уступят. Все-таки мотивация гостей априори значительно ниже.
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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер». Клиенты Winline могут следить за перипетиями встречи на платформе БК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Флорентин (травма), Сидоров (дисквалификация)
«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|12. Малых
|5. Поярков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Башич
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Марин
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мансилья
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на самые основные исходы встречи. Букмекер обещает тройной выигрыш в случае успеха аутсайдера. На ничью предлагается поставить за 3.60, а на выигрыш «Ростова» - за 2.05.
На рынке точного счета ниже всего котируется ничья 1:1. Если матч так закончится, PARI умножит сумму успешной ставки на семь.
Бесплатную трансляцию онлайн для зарегистрированных пользователей проведет беттинговый партнер РПЛ - Winline.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость - 300 рублей. При покупке пакета сразу на два матча - с «Ростовом» и «Факел» - можно сэкономить до 30%.
Партнерский проект