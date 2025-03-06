Оренбург - Ростов, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Если бы в июле прошлого года кто-то сказал, что стартовая победа над «Спартаком» останется единственной для «Оренбурга» за две трети чемпионата, этого прогнозиста подняли бы на смех. Но именно так и получилось. Больше оренбургский клуб никого не побеждал - ни с испанцем Деограсией на лавке, ни с боснийцем Слишковичем. За следующие 18 туров он набрал всего-навсего пять очков. После свежего поражения от все же те же спартаковцев безвыигрышная серия аутсайдера растянулась до 18 матчей, а безочковая - до семи. Чужие ворота парни Слишковича не поражают уже четыре тура. Неудивительно, что в представлении экспертов и болельщиков именно «Оренбург» является главным претендентом на вылет из РПЛ.

Сам Слишкович бодрится и обещает бороться до конца. Восемь очков отставания от третьей с конца позиции вполне реально отыграть за 11 матчей. Домашние игры с «Ростовом» и «Факелом» приобретают, возможно, решающее значение для 16-й команды сезона. Что-что, а зарядить футболистов на бой Слишкович умеет, что демонстрировал еще в «Спартаке». В том, что хозяева будут «умирать» на искусственном газоне «Газовика», нет сомнений. Считаем, что как минимум две серии «Оренбурга» в субботу должны прерваться - без очков и голов. А в качестве прогноза на матч выберем комбо: обе забьют, хозяева не уступят. Все-таки мотивация гостей априори значительно ниже.