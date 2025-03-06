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6 марта 12:24ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Ростов, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Момент истины для аутсайдера?
Валентин Васильев

Субботний игровой день в чемпионате России  откроет матч в Оренбурге. Одноименный клуб предпримет очередную попытку оборвать сразу две кошмарные серии - без очков и без побед. Первая насчитывает уже семь матчей, вторая - 18! Согласится ли с этим «Ростов» - большой вопрос.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

08.03.2025, Сб

12:00 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

П1 - 3.05

Х - 3.60

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: главный – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»43820-22
«Ростов»83422-20

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Спартак»  

2:0

«Оренбург

РПЛ

22.02.2025«Рубин»  

5:3

«Оренбург

Товарищеский матч

12.02.2025«Оренбург

3:2

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Оренбург

0:0

«Велес»

Товарищеский матч

06.02.2025«Оренбург

0:0

«Велес»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2025«Ростов»

3:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

Winline Кубок РПЛ

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Кубок РПЛ

Турнирная таблица

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После первого весеннего тура турнирное положение команд не претерпело изменений.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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Если бы в июле прошлого года кто-то сказал, что стартовая победа над «Спартаком» останется единственной для «Оренбурга» за две трети чемпионата, этого прогнозиста подняли бы на смех. Но именно так и получилось. Больше оренбургский клуб никого не побеждал - ни с испанцем Деограсией на лавке, ни с боснийцем Слишковичем. За следующие 18 туров он набрал всего-навсего пять очков. После свежего поражения от все же те же спартаковцев безвыигрышная серия аутсайдера растянулась до 18 матчей, а безочковая - до семи. Чужие ворота парни Слишковича не поражают уже четыре тура. Неудивительно, что в представлении экспертов и болельщиков именно «Оренбург» является главным претендентом на вылет из РПЛ.

Сам Слишкович бодрится и обещает бороться  до конца.  Восемь очков отставания от третьей с конца позиции вполне реально отыграть за 11 матчей. Домашние игры с «Ростовом» и «Факелом» приобретают, возможно, решающее значение для 16-й команды сезона. Что-что, а зарядить футболистов на бой Слишкович умеет, что демонстрировал еще в  «Спартаке». В том, что хозяева будут «умирать» на искусственном газоне «Газовика», нет сомнений. Считаем, что как минимум две серии  «Оренбурга» в субботу должны прерваться - без очков и голов. А в качестве прогноза на матч выберем комбо: обе забьют, хозяева не уступят. Все-таки мотивация гостей априори значительно ниже.

Бонусы на матч

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«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер». Клиенты Winline могут следить за перипетиями встречи на платформе БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Флорентин (травма), Сидоров (дисквалификация)

«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:

Позиция«Оренбург»«Ростов»Позиция
Вратарь99. Сысуев1. ЯтимовВратарь
Защитник31. Зотов 40. Вахания Защитник
Защитник5. Татаев3. СакоЗащитник
Защитник4. Хотулев55. ОсипенкоЗащитник
Защитник12. Малых 5. ПоярковПолузащитник 
Полузащитник14. Михайлов 89. СаравиаПолузащитник 
Полузащитник 8. Башич 58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник80. Марин9. МохебиНападающий
Нападающий9. Мансилья27. КомличенкоНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на самые основные исходы встречи. Букмекер обещает тройной выигрыш в случае успеха аутсайдера. На ничью предлагается поставить за 3.60, а на выигрыш «Ростова» - за 2.05.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Оренбург» - «Ростов»?

На рынке точного счета ниже всего котируется ничья 1:1. Если матч так закончится, PARI умножит сумму успешной ставки на семь.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Ростов»?

Бесплатную трансляцию онлайн для зарегистрированных пользователей проведет беттинговый партнер РПЛ - Winline

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Ростов»

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте «Оренбурга». Минимальная стоимость - 300 рублей. При покупке пакета сразу на два матча - с «Ростовом» и «Факел» - можно сэкономить до 30%.

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