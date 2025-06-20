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19 июня 13:52ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Звезды Кыргызстана и Азербайджана
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

На ближайшем турнире UFC под эгидой промоушена дебютирует азербайджанец Тофик Мусаев. В основном карде он проведет поединок в легком весе (до 70,3 кг) с кыргызстанцем Мыктыбеком Оролбаем. Анализируем коэффициенты и варианты для ставок на этот бой.

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Статистика

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Оролбай

 

Мусаев

Кыргызстан

Страна

Азербайджан

27

Возраст

35

16

Бои

27

13 (6 / 5 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (18 / 2 / 2)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 3 / 1)

1

Ничьи

0

178

Рост (см)

175

188

Размах рук (см)

175

100,5

Размах ног (см)

N/A

Мыктыбек Оролбай

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Уроженец горного села Кызыл-Суу Ошской области Кыргызстана. Первый представитель страны в UFC среди мужчин. В профессиональных MMA выступает с 2018 года. В 2021-м стал чемпионом Sulukta Fight Night Grand Prix. Затем одержал три победы в LFA и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге дебютировал в ноябре 2023-го и выиграл два первых боя. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей уступил Матеушу Ребецкому.

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Тофик Мусаев

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Уроженец азербайджанского Сахиля. Имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, также занимался панкратионом, карате, кунг-фу и тхэквондо. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2019-м выиграл Гран-при Rizin в легком весе, но в поединке за пояс потерпел поражение. Затем провел два боя в Bellator и вернулся в Rizin. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре 2023 года нокаутировал Кодзи Такеду в третьем раунде. 

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ОролбаяПобеда МусаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,632,332,371,55

Прогноз на бой

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Поединок вполне может стать одним из самых зрелищных на турнире. Оролбай — очень стойкий боец, что наглядно доказало его последнее выступление. Однако тогда же вновь проявились проблемы кыргызстанца в защите в стойке. А ведь теперь ему предстоит биться с топовым ударником в лице Мусаева.

В партере потенциальное преимущество оставляем за Оролбаем, но и азербайджанец на нижнем этаже отнюдь не плох. Да и перевести Мусаева — дело сложное. В общем, по навыкам бывшая звезда Rizin как минимум не выглядит аутсайдером, как это рисуют букмекеры. Но вполне вероятно, что на котировках в первую очередь сказался простой азербайджанца, который не выступал более полутора лет.

В данном случае видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на победу Мусаева. У него достаточно навыков для защиты в партере, а в стойке должно быть преимуществе в точности, мощи и вариативности.

Полный кард, где смотреть бой Оролбай Мусаев

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Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Оролбай Мусаев стоит ожидать около 23:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

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