Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поединок вполне может стать одним из самых зрелищных на турнире. Оролбай — очень стойкий боец, что наглядно доказало его последнее выступление. Однако тогда же вновь проявились проблемы кыргызстанца в защите в стойке. А ведь теперь ему предстоит биться с топовым ударником в лице Мусаева.

В партере потенциальное преимущество оставляем за Оролбаем, но и азербайджанец на нижнем этаже отнюдь не плох. Да и перевести Мусаева — дело сложное. В общем, по навыкам бывшая звезда Rizin как минимум не выглядит аутсайдером, как это рисуют букмекеры. Но вполне вероятно, что на котировках в первую очередь сказался простой азербайджанца, который не выступал более полутора лет.

В данном случае видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на победу Мусаева. У него достаточно навыков для защиты в партере, а в стойке должно быть преимуществе в точности, мощи и вариативности.