Пачука - Ред Булл, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Внутренний сезон оставил противоречивые впечатления у поклонников «Ред Булл». С одной стороны, команда осталась без трофеев, с другой - в последний момент прорвалась в топ-2 плей-офф национальной лиги и вырвала путевку в ЛЧ у «Аустрии».

«Пачука» тоже на родине не особо преуспела: вылетела из финальной пульки чемпионата Мексики одновременно с другим участником клубного ЧМ - «Монтерреем». И те, и другие застопорились в четвертьфинале, а чемпионом страны стала «Толука».

«Ред Булл» - достаточно веселая команда. Самыми популярными результатами в последних матчах у нее были 2:1 и 4:2 (по два случая, причем как в ее пользу, так и против). Есть надежда, что дебют на столь представительном слете вдохновит австрийцев на яркое выступление. Ну и мексиканцы не подкачают. Наш выбор: тотал больше 2.5.