Пачука - Ред Булл, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Сразу двумя командами представлена на клубном чемпионате мира по футболу Мексика. «Пачука» выступит в США в статусе действующего обладателя Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Рассмотрим ее противостояние с австрийским «Ред Булл» с точки зрения интересных вариантов для пари.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 1-й тур
Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Пачуки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Америка»
2:0
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Пачука»
0:0
«Америка»
Плей-офф чемпионата Мексики
|28.04.2025
|«Монтеррей»
1:2
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|21.04.2025
|«Атлетико Сан-Луис»
2:1
«Пачука»
Чемпионат Мексики
|16.04.2025
|«Пачука»
0:0
«Тигрес»
Чемпионат Мексики
Последние пять игр «Ред Булл»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Ред Булл»
4:2
«Рапид»
Чемпионат Австрии
|18.05.2025
|«Блау-Вайс»
1:2
«Ред Булл»
Чемпионат Австрии
|09.05.2025
|«Штурм»
4:2
«Ред Булл»
Чемпионат Австрии
|04.05.2025
|«Ред Булл»
2:0
«Аустрия»
Чемпионат Австрии
|27.04.2025
|«Вольфсберг»
2:1
«Ред Булл»
Чемпионат Австрии
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Внутренний сезон оставил противоречивые впечатления у поклонников «Ред Булл». С одной стороны, команда осталась без трофеев, с другой - в последний момент прорвалась в топ-2 плей-офф национальной лиги и вырвала путевку в ЛЧ у «Аустрии».
«Пачука» тоже на родине не особо преуспела: вылетела из финальной пульки чемпионата Мексики одновременно с другим участником клубного ЧМ - «Монтерреем». И те, и другие застопорились в четвертьфинале, а чемпионом страны стала «Толука».
«Ред Булл» - достаточно веселая команда. Самыми популярными результатами в последних матчах у нее были 2:1 и 4:2 (по два случая, причем как в ее пользу, так и против). Есть надежда, что дебют на столь представительном слете вдохновит австрийцев на яркое выступление. Ну и мексиканцы не подкачают. Наш выбор: тотал больше 2.5.
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Пачука»: нет
«Ред Булл»: Шлагер, Кьяргор, Йео (все - травмы)
PARI предлагает близкие коэффициенты на победу обеих команд, что говорит о высокой непредсказуемости игры. Успех мексиканцев котируется за 2.80, а австрийцев - за 2.45. При удачной ставке на ничью букмекер выплатит выигрыш в соотношении 1 к 3.40.
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