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15 июня 7:31ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Пачука - Ред Булл, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Австрийцы дебютируют на клубном ЧМ
Валентин Васильев

Сразу двумя командами представлена на клубном чемпионате мира по футболу Мексика. «Пачука» выступит в США в статусе действующего обладателя Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Рассмотрим ее противостояние с австрийским «Ред Булл» с точки зрения интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пачука» (Мексика)

19.06.2025, Чт

01:00 МСК

 «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия)

П1 - 2.80

Х - 3.40

П2 - 2.45

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 1-й тур

Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Пачуки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Америка» 

2:0

«Пачука»

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Пачука»

0:0

«Америка» 

Плей-офф чемпионата Мексики

28.04.2025«Монтеррей» 

1:2

«Пачука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

21.04.2025«Атлетико Сан-Луис» 

2:1

«Пачука»

Чемпионат Мексики

16.04.2025«Пачука»

0:0

«Тигрес» 

Чемпионат Мексики

Последние пять игр «Ред Булл»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Ред Булл»

4:2

«Рапид»

Чемпионат Австрии

18.05.2025«Блау-Вайс»

1:2

«Ред Булл»

Чемпионат Австрии

09.05.2025«Штурм»

4:2

«Ред Булл»

Чемпионат Австрии

04.05.2025«Ред Булл»

2:0

«Аустрия»

Чемпионат Австрии

27.04.2025«Вольфсберг»

2:1

«Ред Булл»

Чемпионат Австрии

Турнирное положение 

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Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

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Внутренний сезон оставил противоречивые впечатления у поклонников «Ред Булл». С одной стороны, команда осталась без трофеев, с другой - в последний момент прорвалась в топ-2 плей-офф национальной лиги и вырвала путевку в ЛЧ у «Аустрии». 

«Пачука» тоже на родине не особо преуспела: вылетела из финальной пульки чемпионата Мексики одновременно с другим участником клубного ЧМ - «Монтерреем». И те, и другие застопорились в четвертьфинале, а чемпионом страны стала «Толука».

«Ред Булл» - достаточно веселая команда. Самыми популярными результатами в последних матчах у нее были 2:1 и 4:2 (по два случая, причем как в ее пользу, так и против). Есть надежда, что дебют на столь представительном слете вдохновит австрийцев на яркое выступление. Ну и мексиканцы не подкачают. Наш выбор: тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Сервис Okko даст возможность зрителям посмотреть все игры Клубного Кубка мира онлайн — трансляции будут доступны как в прямом эфире, так и в записи после завершения матчей.

ВещательТип трансляцииУсловия
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PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Пачука»: нет

«Ред Булл»: Шлагер, Кьяргор, Йео  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает близкие коэффициенты на победу обеих команд, что говорит о высокой непредсказуемости игры. Успех мексиканцев котируется за 2.80, а австрийцев - за 2.45. При удачной ставке на ничью букмекер выплатит выигрыш в соотношении 1 к 3.40.

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