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23 апреля 12:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН - Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ничья в Нижнем исключена?
Валентин Васильев

Первыми в Премьер-лиге в субботу, 26 апреля, на поле выйдут футболисты «Пари НН» и «Ахмата». Предлагаем вашему вниманию статистически-беттинговый анонс матча в Нижнем Новгороде. Попробуем предугадать развитие событий в игре, опираясь на свежие тренды и исторические тенденции. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

26.04.2025, Сб

14:00 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 3.10

Х - 3.30

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»40514-18
 «Ахмат»50418-14

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

05.04.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Ахмат»

0:2

«Пари НН»

РПЛ

19.09.2024«Пари НН»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

31.07.2024«Ахмат»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

28.04.2024«Ахмат»

4:1

«Пари НН»

РПЛ

14.08.2023«Пари НН»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

Место в таблице

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Обе команды стоят в зоне стыков: «Ахмат» чуть выше, «Пари НН» - пониже. Соперников разделяют три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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Соседи по турнирной таблице очень по-разному проводят весну-2025. «Ахмат» изумил, доведя беспроигрышную серию, начатую ещё в прошлом году, до девяти матчей. Два последних поражения положительного впечатления от игры команды Ташуева, не перекрыли. Потому что: а) проиграли на выезде, б) сильным соперникам - «Локо» и «Краснодару», в) уступили достойно, не трусливо-безнадежно.

«Пари НН» после рестарта  тоже удивляет, но исключительно неприятно. Если отталкиваться от цифр, хуже нижегородцев первую половину весны провел только «Факел». Нижегородцы на этом отрезке собрали четыре очка, воронежцы - одно. Вот вам и еще одно объяснение тому, как «Ахмат» с «Пари» стали ближайшими соседями в таблице. А снизу еще подпирает внезапно «воскресший» «Оренбург». Ситуация из тревожной для команды Гончаренко превращается в пугающую. Если срочно не начать отбор очков, легко можно загреметь в Первую лигу. 

Естественно, в клубе это прекрасно понимают и настраивают футболистов на субботнее противоборство, как на последний и решительный бой. Проигрывать хозяевам категорически нельзя. На этом и зиждется наш прогноз: «Пари НН» не уступит. По подбору исполнителей нижегородцы точно не хуже соперника. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Каккоев (дисквалификация), Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)

«Ахмат»: Швец (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ахмат»:

Позиция«Пари НН»«Ахмат»Позиция
Вратарь30. Медведев88. ШелияВратарь
Защитник2. Александров95. Адамов Защитник
Защитник24. Гоцук 4. ИбишевЗащитник
Защитник25. Карич75. ГандриЗащитник
Защитник7. Карапузов3. ГогличидзеПолузащитник
Защитник86. Агапов14. ТалалПолузащитник
Полузащитник 8. Майга47. УткинПолузащитник 
Полузащитник10. Трошечкин11. СилваПолузащитник
Полузащитник78. Калинский10. СадулаевПолузащитник
Нападающий27. Грулев77. МелкадзеНападающий
Нападающий20. Босельи20. СамородовНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу своего дружественного клуба. Контора утроит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев. Впрочем, предложения на два других основных исхода тоже выглядят привлекательно: 2.35 на успех грозненцев и 3.30 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Пари НН» - «Ахмат»?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре парням Ташуева. Мы же обратим особое внимание на другой нюанс: в этой паре никогда не было ничьих. На четыре победы волжан приходится пять викторий грозненцев.

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Ахмат»?

Помимо официального вещателя, игры РПЛ легально транслирует в сети партнер лиги - компания Winline.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Ахмат»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте нижегородского клуба. Цена стартует с 200 рублей.

 «Пари НН» или «Ахмат» вылетят из РПЛ?

Вероятность прямого спуска чеченского клуба в первую лигу эксперты оценили коэффициентом 18.00. Котировка на вылет «Пари НН» ровно в три раза ниже. Выводы делайте сами.

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