Пари НН - Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первыми в Премьер-лиге в субботу, 26 апреля, на поле выйдут футболисты «Пари НН» и «Ахмата». Предлагаем вашему вниманию статистически-беттинговый анонс матча в Нижнем Новгороде. Попробуем предугадать развитие событий в игре, опираясь на свежие тренды и исторические тенденции.
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|0
|5
|14-18
|«Ахмат»
|5
|0
|4
|18-14
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Ахмат»
0:2
«Пари НН»
РПЛ
|19.09.2024
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|31.07.2024
|«Ахмат»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|28.04.2024
|«Ахмат»
4:1
«Пари НН»
РПЛ
|14.08.2023
|«Пари НН»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
Обе команды стоят в зоне стыков: «Ахмат» чуть выше, «Пари НН» - пониже. Соперников разделяют три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
Соседи по турнирной таблице очень по-разному проводят весну-2025. «Ахмат» изумил, доведя беспроигрышную серию, начатую ещё в прошлом году, до девяти матчей. Два последних поражения положительного впечатления от игры команды Ташуева, не перекрыли. Потому что: а) проиграли на выезде, б) сильным соперникам - «Локо» и «Краснодару», в) уступили достойно, не трусливо-безнадежно.
«Пари НН» после рестарта тоже удивляет, но исключительно неприятно. Если отталкиваться от цифр, хуже нижегородцев первую половину весны провел только «Факел». Нижегородцы на этом отрезке собрали четыре очка, воронежцы - одно. Вот вам и еще одно объяснение тому, как «Ахмат» с «Пари» стали ближайшими соседями в таблице. А снизу еще подпирает внезапно «воскресший» «Оренбург». Ситуация из тревожной для команды Гончаренко превращается в пугающую. Если срочно не начать отбор очков, легко можно загреметь в Первую лигу.
Естественно, в клубе это прекрасно понимают и настраивают футболистов на субботнее противоборство, как на последний и решительный бой. Проигрывать хозяевам категорически нельзя. На этом и зиждется наш прогноз: «Пари НН» не уступит. По подбору исполнителей нижегородцы точно не хуже соперника.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Каккоев (дисквалификация), Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)
«Ахмат»: Швец (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|7. Карапузов
|3. Гогличидзе
|Полузащитник
|Защитник
|86. Агапов
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Трошечкин
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу своего дружественного клуба. Контора утроит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев. Впрочем, предложения на два других основных исхода тоже выглядят привлекательно: 2.35 на успех грозненцев и 3.30 - на ничью.
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Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре парням Ташуева. Мы же обратим особое внимание на другой нюанс: в этой паре никогда не было ничьих. На четыре победы волжан приходится пять викторий грозненцев.
Помимо официального вещателя, игры РПЛ легально транслирует в сети партнер лиги - компания Winline.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте нижегородского клуба. Цена стартует с 200 рублей.
Вероятность прямого спуска чеченского клуба в первую лигу эксперты оценили коэффициентом 18.00. Котировка на вылет «Пари НН» ровно в три раза ниже. Выводы делайте сами.
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