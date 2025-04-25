Пари НН - Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Соседи по турнирной таблице очень по-разному проводят весну-2025. «Ахмат» изумил, доведя беспроигрышную серию, начатую ещё в прошлом году, до девяти матчей. Два последних поражения положительного впечатления от игры команды Ташуева, не перекрыли. Потому что: а) проиграли на выезде, б) сильным соперникам - «Локо» и «Краснодару», в) уступили достойно, не трусливо-безнадежно.

«Пари НН» после рестарта тоже удивляет, но исключительно неприятно. Если отталкиваться от цифр, хуже нижегородцев первую половину весны провел только «Факел». Нижегородцы на этом отрезке собрали четыре очка, воронежцы - одно. Вот вам и еще одно объяснение тому, как «Ахмат» с «Пари» стали ближайшими соседями в таблице. А снизу еще подпирает внезапно «воскресший» «Оренбург». Ситуация из тревожной для команды Гончаренко превращается в пугающую. Если срочно не начать отбор очков, легко можно загреметь в Первую лигу.

Естественно, в клубе это прекрасно понимают и настраивают футболистов на субботнее противоборство, как на последний и решительный бой. Проигрывать хозяевам категорически нельзя. На этом и зиждется наш прогноз: «Пари НН» не уступит. По подбору исполнителей нижегородцы точно не хуже соперника.