Пари НН - Крылья Советов, 12 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Всего три тура остается до финиша сезона в Премьер-лиге. Борьба на вершине и у подножия турнирной таблицы достигает апогея. Один из важнейших матчей с точки зрения борьбы за выживание пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. «Пари НН» изо всех сил пытается отойти от зоны вылета на безопасное расстояние. Программа-максимум - избежать стыков. А для этого желательно по максимуму забирать очки в двух заключительных «домашках» сезона - с «Крыльями» и «Факелом». Ближайшие два тура - определяющие для команды Гончаренко. Откладывать решение задачи на выездную игру с ЦСКА едва ли дальновидно.

«Крылья» чувствуют себя поуютнее в таблице. До восьмого места, обозначенного губернатором как ориентир, уже скорее всего не добраться, но и стыковые матчи самарцам, скорее всего, не грозят. Шесть очков преимущества над 13-й командой розыгрыша позволяют волжанам более-менее спокойно доигрывать чемпионат.

Логика подсказывает, что хозяева в очках нуждаются острее гостей. Самарцам же ничто не мешает раскрепоститься и поиграть в удовольствие себе и публике. При таких вводных достаточно перспективным представляется комбо «обе забьют, хозяева не проиграют».