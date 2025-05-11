Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
7 мая 5:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН - Крылья Советов, 12 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Нижегородцам крайне нежелательно терять очки дома. Выбираем комбинированную ставку на игру
Валентин Васильев

28-й тур чемпионата России по футболу финиширует в понедельник в Нижнем Новгороде. «Пари НН» принимает самарские «Крылья Советов». Очки нужны что одним, что другим - рубка намечается бескомпромиссная. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»

12.05.2025, Пн

19:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.60

Х - 3.35

П2 - 2.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Нижний Новгород»  (Нижний Новгород)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари Нижний Новгород»3379-17
«Крылья Советов»73317-9

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.05.2025«Крылья Советов» 

1:3

«Динамо» Москва 

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Оренбург» 

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

13.04.2025«Химки» 

1:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Рубин» 

РПЛ

Последние пять игр «Пари НН» и «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Крылья Советов» 

3:3 д. в.

«Пари НН»

Товарищеский матч

25.08.2024«Крылья Советов» 

3:1

«Пари НН»

РПЛ

25.05.2024«Крылья Советов» 

1:1

«Пари НН»

РПЛ

08.10.2023«Пари НН»

2:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

23.04.2023«Пари НН»

2:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

После 27 туров «Пари НН» занимает третье с конца место. «Крылья» идут 10-ми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

Свернуть

Всего три тура остается до финиша сезона в Премьер-лиге. Борьба на вершине и у подножия турнирной таблицы достигает апогея. Один из важнейших матчей с точки зрения борьбы за выживание пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. «Пари НН» изо всех сил пытается отойти от зоны вылета на безопасное расстояние. Программа-максимум - избежать стыков. А для этого желательно по максимуму забирать очки в двух заключительных «домашках» сезона - с «Крыльями» и «Факелом». Ближайшие два тура - определяющие для команды Гончаренко. Откладывать решение задачи на выездную игру с ЦСКА едва ли дальновидно.

«Крылья» чувствуют себя поуютнее в таблице. До восьмого места, обозначенного губернатором как ориентир, уже скорее всего не добраться, но и стыковые матчи самарцам, скорее всего, не грозят. Шесть очков преимущества над 13-й командой розыгрыша позволяют волжанам более-менее спокойно доигрывать чемпионат.

Логика подсказывает, что хозяева в очках нуждаются острее гостей. Самарцам же ничто не мешает раскрепоститься и поиграть в удовольствие себе и публике. При таких вводных достаточно перспективным представляется комбо «обе забьют, хозяева не проиграют».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Нижнем покажет кабельный  канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Ороз (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:

Позиция«Пари НН»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь30. Медведев30. ПесьяковВратарь
Защитник2. Александров15. РассказовЗащитник
Защитник24. Гоцук 24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник25. Карич4. СолдатенковЗащитник
Защитник7. Карапузов3. ГальдамесЗащитник
Защитник86. Агапов22. КостанцаЗащитник
Полузащитник 8. Майга6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник10. Трошечкин28. ДмитриевПолузащитник
Нападающий78. Калинский20. РахмановичПолузащитник
Нападающий20. Босельи26. ЗиньковскийНападающий
Нападающий27. Грулев13. СергеевНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила близкие коэффициенты на два самых популярных исхода - 2.60 на победу первой команды и 2.70 - второй. Ничья в конторе котируется за 3.35.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Согласно расчетам аналитиков, у этой игры больше всего шансов завершиться результативной ничьей 1:1. При таком сценарии БК умножит номинал соответствующей ставки на 6.50.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Беттинговый партнер РПЛ покажет игру на своих ресурсах без оплаты.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 14 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 16 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных