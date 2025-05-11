Пари НН - Крылья Советов, 12 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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28-й тур чемпионата России по футболу финиширует в понедельник в Нижнем Новгороде. «Пари НН» принимает самарские «Крылья Советов». Очки нужны что одним, что другим - рубка намечается бескомпромиссная.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари Нижний Новгород»
|3
|3
|7
|9-17
|«Крылья Советов»
|7
|3
|3
|17-9
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Пари НН» и «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Крылья Советов»
3:3 д. в.
«Пари НН»
Товарищеский матч
|25.08.2024
|«Крылья Советов»
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|25.05.2024
|«Крылья Советов»
1:1
«Пари НН»
РПЛ
|08.10.2023
|«Пари НН»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|23.04.2023
|«Пари НН»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
После 27 туров «Пари НН» занимает третье с конца место. «Крылья» идут 10-ми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Всего три тура остается до финиша сезона в Премьер-лиге. Борьба на вершине и у подножия турнирной таблицы достигает апогея. Один из важнейших матчей с точки зрения борьбы за выживание пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. «Пари НН» изо всех сил пытается отойти от зоны вылета на безопасное расстояние. Программа-максимум - избежать стыков. А для этого желательно по максимуму забирать очки в двух заключительных «домашках» сезона - с «Крыльями» и «Факелом». Ближайшие два тура - определяющие для команды Гончаренко. Откладывать решение задачи на выездную игру с ЦСКА едва ли дальновидно.
«Крылья» чувствуют себя поуютнее в таблице. До восьмого места, обозначенного губернатором как ориентир, уже скорее всего не добраться, но и стыковые матчи самарцам, скорее всего, не грозят. Шесть очков преимущества над 13-й командой розыгрыша позволяют волжанам более-менее спокойно доигрывать чемпионат.
Логика подсказывает, что хозяева в очках нуждаются острее гостей. Самарцам же ничто не мешает раскрепоститься и поиграть в удовольствие себе и публике. При таких вводных достаточно перспективным представляется комбо «обе забьют, хозяева не проиграют».
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В прямом эфире встречу в Нижнем покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Ороз (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|15. Рассказов
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|7. Карапузов
|3. Гальдамес
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|22. Костанца
|Защитник
|Полузащитник
|8. Майга
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Трошечкин
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|78. Калинский
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Босельи
|26. Зиньковский
|Нападающий
|Нападающий
|27. Грулев
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
PARI установила близкие коэффициенты на два самых популярных исхода - 2.60 на победу первой команды и 2.70 - второй. Ничья в конторе котируется за 3.35.
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Согласно расчетам аналитиков, у этой игры больше всего шансов завершиться результативной ничьей 1:1. При таком сценарии БК умножит номинал соответствующей ставки на 6.50.
Билеты можно приобрести на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей.
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