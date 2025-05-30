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29 мая 13:48ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН - Сочи, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Команда Гончаренко своего не упустит
Валентин Васильев

В последний день весны 2025 года пройдут ответные стыковые матчи за право стартовать в 34-м чемпионате России по футболу. В Нижнем Новгороде  «Пари НН» примет «Сочи». На этот раз обойдется без треволнений для Виктора Гончаренко и его команды?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН»  (Нижний Новгород) 

31.05.2025, Сб

17:00 МСК

«Сочи»

П1 - 2.05

Х - 3.45

П2 - 3.60

Турнир: плей-офф за место в РПЛ, ответный матч

Первый матч: 2:1 

Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»52211-9
«Сочи»2259-11

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

03.05.2025«Сочи»

5:1

«Арсенал»

Первая лига

Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

12.05.2024«Сочи»

6:1

«Пари НН»

РПЛ

29.10.2023«Пари НН»

1:0

«Сочи»

РПЛ

22.05.2023«Пари НН»

4:0

«Сочи»

РПЛ

07.08.2022«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

Результаты и расписание матчей

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28 мая 

17:00. «Урал» - «Ахмат» - 2:1

19:30. «Сочи» - «Пари НН» - 1:2

31 мая 

17:00. «Пари НН» - «Сочи» 

19:30. «Ахмат» - «Урал»

Прогноз на матч

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Нижегородцам пришлось прилично понервничать в первом стыковом матче. «Сочи» открыл счет на своем поле и на равных противостоял представителю высшего класса. Перевернуть ситуацию в свою пользу «Пари НН» помогло удаление у соперника нападающего Писарского. Трошечкин с Александровым забили по «позднему» голу в каждом из таймов, позволив своим болельщикам и главному тренеру вздохнуть с облегчением.

Однако расслабляться парням Гончаренко рано. Правило «выездного» гола в футболе больше не работает, поэтому любой победы с разницей в один мяч сочинцам хватит, чтобы восстановить равновесие в счете по сумме двух встреч. Можно предположить, что, как и всякий финал (а для соперничающих сторон это и есть финал сезона), предстоящий матч будет носить напряженный и нервный характер. Следовательно, голевой феерии вряд ли стоит ожидать. 

Полагаем, что на своей территории «старший по рангу» не уступит, при этом больше 3.5 голов на пару соперники не забьют. В PARI взять такое комбо можно с коэффициентом 2.17.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Стыковые матчи за место в РПЛ в этом году транслирует платформа VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK Видео Видеотрансляция Бесплатно
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили, Тичич (все - травмы)

«Сочи»:  Сиссако, Алвеш, Мелешин, Шушеначев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Сочи»:

Позиция«Пари НН»«Сочи»Позиция
Вратарь30. Медведев35. ДегтевВратарь
Защитник2. Александров4. ЛитвиновЗащитник
Защитник24. Гоцук 17. МакарчукЗащитник
Защитник25. Карич24. АберденЗащитник
Защитник7. Карапузов27. ЗаикаЗащитник
Защитник86. Агапов28. МагальПолузащитник 
Полузащитник8. Майга8. КайновПолузащитник 
Полузащитник22. Каккоев21. СааведраПолузащитник
Полузащитник78. Калинский10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник20. Босельи29. НикитинНападающий
Нападающий27. Грулев59. БартНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоРоберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI удвоит номинал удачной ставки на успех хозяев поля в основное время. Котировка на победу гостей значительно выше - 3.60. Ничья идет в черно-зеленой компании за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Сочи»?

БК PARI сулит семикратный выигрыш бетторам за сыгравшую ставку на 1:1. Именно этот исход считается наиболее вероятным в линии на точный счет. 

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Сочи»?

На VK Видео можно посмотреть трансляцию из Нижнего Новгорода без ограничений.

Кто выйдет в РПЛ через стыки?

Снятие «Химок» с розыгрыша Премьер-Лиги вызвало неразбериху в стыковых матчах. Кто займет место подмосковного клуба в турнире, будут решать высшие футбольные органы. Но победители плей-офф точно выступят в чемпионате.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных