Пари НН - Сочи, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

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В последний день весны 2025 года пройдут ответные стыковые матчи за право стартовать в 34-м чемпионате России по футболу. В Нижнем Новгороде «Пари НН» примет «Сочи». На этот раз обойдется без треволнений для Виктора Гончаренко и его команды?
Турнир: плей-офф за место в РПЛ, ответный матч
Первый матч: 2:1
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|5
|2
|2
|11-9
|«Сочи»
|2
|2
|5
|9-11
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|03.05.2025
|«Сочи»
5:1
«Арсенал»
Первая лига
Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|12.05.2024
|«Сочи»
6:1
«Пари НН»
РПЛ
|29.10.2023
|«Пари НН»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|22.05.2023
|«Пари НН»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|07.08.2022
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
28 мая
17:00. «Урал» - «Ахмат» - 2:1
19:30. «Сочи» - «Пари НН» - 1:2
31 мая
17:00. «Пари НН» - «Сочи»
19:30. «Ахмат» - «Урал»
Нижегородцам пришлось прилично понервничать в первом стыковом матче. «Сочи» открыл счет на своем поле и на равных противостоял представителю высшего класса. Перевернуть ситуацию в свою пользу «Пари НН» помогло удаление у соперника нападающего Писарского. Трошечкин с Александровым забили по «позднему» голу в каждом из таймов, позволив своим болельщикам и главному тренеру вздохнуть с облегчением.
Однако расслабляться парням Гончаренко рано. Правило «выездного» гола в футболе больше не работает, поэтому любой победы с разницей в один мяч сочинцам хватит, чтобы восстановить равновесие в счете по сумме двух встреч. Можно предположить, что, как и всякий финал (а для соперничающих сторон это и есть финал сезона), предстоящий матч будет носить напряженный и нервный характер. Следовательно, голевой феерии вряд ли стоит ожидать.
Полагаем, что на своей территории «старший по рангу» не уступит, при этом больше 3.5 голов на пару соперники не забьют. В PARI взять такое комбо можно с коэффициентом 2.17.
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Стыковые матчи за место в РПЛ в этом году транслирует платформа VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили, Тичич (все - травмы)
«Сочи»: Сиссако, Алвеш, Мелешин, Шушеначев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Сочи»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|17. Макарчук
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|24. Аберден
|Защитник
|Защитник
|7. Карапузов
|27. Заика
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|8. Кайнов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|21. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Босельи
|29. Никитин
|Нападающий
|Нападающий
|27. Грулев
|59. Барт
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Роберт Морено
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI удвоит номинал удачной ставки на успех хозяев поля в основное время. Котировка на победу гостей значительно выше - 3.60. Ничья идет в черно-зеленой компании за 3.45.
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БК PARI сулит семикратный выигрыш бетторам за сыгравшую ставку на 1:1. Именно этот исход считается наиболее вероятным в линии на точный счет.
На VK Видео можно посмотреть трансляцию из Нижнего Новгорода без ограничений.
Снятие «Химок» с розыгрыша Премьер-Лиги вызвало неразбериху в стыковых матчах. Кто займет место подмосковного клуба в турнире, будут решать высшие футбольные органы. Но победители плей-офф точно выступят в чемпионате.
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