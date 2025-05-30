Пари НН - Сочи, 31 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Нижегородцам пришлось прилично понервничать в первом стыковом матче. «Сочи» открыл счет на своем поле и на равных противостоял представителю высшего класса. Перевернуть ситуацию в свою пользу «Пари НН» помогло удаление у соперника нападающего Писарского. Трошечкин с Александровым забили по «позднему» голу в каждом из таймов, позволив своим болельщикам и главному тренеру вздохнуть с облегчением.

Однако расслабляться парням Гончаренко рано. Правило «выездного» гола в футболе больше не работает, поэтому любой победы с разницей в один мяч сочинцам хватит, чтобы восстановить равновесие в счете по сумме двух встреч. Можно предположить, что, как и всякий финал (а для соперничающих сторон это и есть финал сезона), предстоящий матч будет носить напряженный и нервный характер. Следовательно, голевой феерии вряд ли стоит ожидать.

Полагаем, что на своей территории «старший по рангу» не уступит, при этом больше 3.5 голов на пару соперники не забьют. В PARI взять такое комбо можно с коэффициентом 2.17.