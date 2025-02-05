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5 февраля 19:37ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Филадельфия — Вашингтон, 7 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

До рекорда Уэйна Гретцки Александру Овечкину остается 16 голов
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» - «Вашингтон». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а их капитан Александр Овечкин поступательно приближается к рекорду Уэйна Гретцки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

07.02.2025, Пт

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.45

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Филадельфия»3743226-254
«Вашингтон»4337254-226

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Вашингтон»6:3«Флорида»
02.02.2025«Вашингтон»4:5 ОТ«Виннипег»
31.01.2025«Оттава»5:4 ОТ«Вашингтон»
29.01.2025«Калгари»1:3«Вашингтон»
26.01.2025«Ванкувер»2:1«Вашингтон»

Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Юта»

3:2 ОТ

«Филадельфия»

02.02.2025«Колорадо»

2:0

«Филадельфия»

31.01.2025«Филадельфия»

0:3

«Айлендерс»

30.01.2025«Нью-Джерси»

5:0

«Филадельфия»

28.01.2025«Филадельфия»

4:2

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.10.2024«Вашингтон»

6:3

«Филадельфия»

23.10.2024«Филадельфия»

1:4

«Вашингтон»

22.09.2024«Вашингтон»

2:6

«Филадельфия»

17.04.2024«Филадельфия»

1:2

«Вашингтон»

02.03.2024«Вашингтон»

5:2

«Филадельфия»

Лидеры

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«Филадельфия»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)Конекны57Строум51
Снайпер (голы)Конекны21Овечкин25
Ассистент (передачи)Конекны36Строум36
Вратарь (коэфф. надежности)Эрссон2.84Томпсон2.17

Турнирное положение

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Восточная конференция

«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Филадельфия» - 15-е.

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5330502511188-13277
2. Каролина5428402218176-14968
3. Флорида5526240320184-16267
4. Торонто5327500219165-15366
5. Нью-Джерси5526311519170-13966
6. Оттава5422611321156-14662
7. Детройт5421430521157-16561
8. Тампа-Бэй5223411320181-14660
9. Бостон5520701522152-17560
10. Коламбус5418441621179-17959
11. Айлендерс5319421621146-15257
12. Монреаль5318522323157-17955
13. Рейнджерс5223110423156-16054
14. Питтсбург5515615424159-19653
15. Филадельфия5514633425155-18653
16. Баффало5318221426167-17949

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт (все - травма)

Прогноз на матч

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Нахождение соперников на разных полюсах турнирной таблицы Восточной конференции не смущает букмекеров, предлагающий одинаковый коэффициент на победу «Вашингтона» и «Филадельфии». Не смущает экспертов и статистика последних личных встреч «столичных» и «летчиков», согласно которой «Кэпиталз» выиграли четыре из пяти предыдущих очных матчей.

«Вашингтон» после досадных очковых потерь в играх с «Оттавой» и «Виннипегом», в которых уступал в овертаймах с одинаковым счетом 4:5, в предыдущем туре одержал победу. А вот «Филадельфия» четыре последних матча регулярки проиграла, причем в двух из них «летчики» так и не смогли открыть счет забитым голам.

«Флайерз» не могут похвастать надежной обороной. Чаще команды Джона Тортореллы (186) на Востоке пропускает только соседствующий с «Фили» в турнирной таблице «Питтсбург» (196).  У «Вашингтона» в этом компоненте лучший показатель в конференции - 132 пропущенные шайбы. «Кэпиталз» лучше реализуют большинство (22,5% против 15,4%), и уверенней отбиваются в меньшинстве (83,5% - 77,9%).

В предстоящем матче бумажным фаворитом несомненно выглядит «Вашингтон». Раз за победу гостей предлагается щедрый коэффициент, постараемся этим воспользоваться и выбираем победу «Кэпиталз» в основное время.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре (с «Флоридой») капитан «столичных» забил гол на последней секунде третьего периода, установив окончательный счет в матче (6:3). На счету россиянина за карьеру в лиге уже 878 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 16 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 17.

Выйдут ли «Филадельфия» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Филадельфии» дела складываются куда хуже. «Летчики» занимают предпоследнее (15-е) место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Филадельфию» за 165.00.

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