Филадельфия — Вашингтон, 7 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Нахождение соперников на разных полюсах турнирной таблицы Восточной конференции не смущает букмекеров, предлагающий одинаковый коэффициент на победу «Вашингтона» и «Филадельфии». Не смущает экспертов и статистика последних личных встреч «столичных» и «летчиков», согласно которой «Кэпиталз» выиграли четыре из пяти предыдущих очных матчей.

«Вашингтон» после досадных очковых потерь в играх с «Оттавой» и «Виннипегом», в которых уступал в овертаймах с одинаковым счетом 4:5, в предыдущем туре одержал победу. А вот «Филадельфия» четыре последних матча регулярки проиграла, причем в двух из них «летчики» так и не смогли открыть счет забитым голам.

«Флайерз» не могут похвастать надежной обороной. Чаще команды Джона Тортореллы (186) на Востоке пропускает только соседствующий с «Фили» в турнирной таблице «Питтсбург» (196). У «Вашингтона» в этом компоненте лучший показатель в конференции - 132 пропущенные шайбы. «Кэпиталз» лучше реализуют большинство (22,5% против 15,4%), и уверенней отбиваются в меньшинстве (83,5% - 77,9%).

В предстоящем матче бумажным фаворитом несомненно выглядит «Вашингтон». Раз за победу гостей предлагается щедрый коэффициент, постараемся этим воспользоваться и выбираем победу «Кэпиталз» в основное время.