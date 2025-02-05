Филадельфия — Вашингтон, 7 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» - «Вашингтон». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» уверенно лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, а их капитан Александр Овечкин поступательно приближается к рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Филадельфия Флайерз»
07.02.2025, Пт
03:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.45
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Филадельфия»
|37
|43
|226-254
|«Вашингтон»
|43
|37
|254-226
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Вашингтон»
|6:3
|«Флорида»
|02.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 ОТ
|«Виннипег»
|31.01.2025
|«Оттава»
|5:4 ОТ
|«Вашингтон»
|29.01.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Вашингтон»
|26.01.2025
|«Ванкувер»
|2:1
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Филадельфии» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Юта»
3:2 ОТ
«Филадельфия»
|02.02.2025
|«Колорадо»
2:0
«Филадельфия»
|31.01.2025
|«Филадельфия»
0:3
«Айлендерс»
|30.01.2025
|«Нью-Джерси»
5:0
«Филадельфия»
|28.01.2025
|«Филадельфия»
4:2
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.10.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Филадельфия»
|23.10.2024
|«Филадельфия»
1:4
«Вашингтон»
|22.09.2024
|«Вашингтон»
2:6
«Филадельфия»
|17.04.2024
|«Филадельфия»
1:2
«Вашингтон»
|02.03.2024
|«Вашингтон»
5:2
«Филадельфия»
«Филадельфия»
|Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Конекны
|57
|Строум
|51
|Снайпер (голы)
|Конекны
|21
|Овечкин
|25
|Ассистент (передачи)
|Конекны
|36
|Строум
|36
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Эрссон
|2.84
|Томпсон
|2.17
Восточная конференция
«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Филадельфия» - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|53
|30
|5
|0
|2
|5
|11
|188-132
|77
|2. Каролина
|54
|28
|4
|0
|2
|2
|18
|176-149
|68
|3. Флорида
|55
|26
|2
|4
|0
|3
|20
|184-162
|67
|4. Торонто
|53
|27
|5
|0
|0
|2
|19
|165-153
|66
|5. Нью-Джерси
|55
|26
|3
|1
|1
|5
|19
|170-139
|66
|6. Оттава
|54
|22
|6
|1
|1
|3
|21
|156-146
|62
|7. Детройт
|54
|21
|4
|3
|0
|5
|21
|157-165
|61
|8. Тампа-Бэй
|52
|23
|4
|1
|1
|3
|20
|181-146
|60
|9. Бостон
|55
|20
|7
|0
|1
|5
|22
|152-175
|60
|10. Коламбус
|54
|18
|4
|4
|1
|6
|21
|179-179
|59
|11. Айлендерс
|53
|19
|4
|2
|1
|6
|21
|146-152
|57
|12. Монреаль
|53
|18
|5
|2
|2
|3
|23
|157-179
|55
|13. Рейнджерс
|52
|23
|1
|1
|0
|4
|23
|156-160
|54
|14. Питтсбург
|55
|15
|6
|1
|5
|4
|24
|159-196
|53
|15. Филадельфия
|55
|14
|6
|3
|3
|4
|25
|155-186
|53
|16. Баффало
|53
|18
|2
|2
|1
|4
|26
|167-179
|49
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Филадельфия»: Ристолайнен, Эллис, Типпетт (все - травма)
Нахождение соперников на разных полюсах турнирной таблицы Восточной конференции не смущает букмекеров, предлагающий одинаковый коэффициент на победу «Вашингтона» и «Филадельфии». Не смущает экспертов и статистика последних личных встреч «столичных» и «летчиков», согласно которой «Кэпиталз» выиграли четыре из пяти предыдущих очных матчей.
«Вашингтон» после досадных очковых потерь в играх с «Оттавой» и «Виннипегом», в которых уступал в овертаймах с одинаковым счетом 4:5, в предыдущем туре одержал победу. А вот «Филадельфия» четыре последних матча регулярки проиграла, причем в двух из них «летчики» так и не смогли открыть счет забитым голам.
«Флайерз» не могут похвастать надежной обороной. Чаще команды Джона Тортореллы (186) на Востоке пропускает только соседствующий с «Фили» в турнирной таблице «Питтсбург» (196). У «Вашингтона» в этом компоненте лучший показатель в конференции - 132 пропущенные шайбы. «Кэпиталз» лучше реализуют большинство (22,5% против 15,4%), и уверенней отбиваются в меньшинстве (83,5% - 77,9%).
В предстоящем матче бумажным фаворитом несомненно выглядит «Вашингтон». Раз за победу гостей предлагается щедрый коэффициент, постараемся этим воспользоваться и выбираем победу «Кэпиталз» в основное время.
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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.
Лидер «Вашингтона» непременно выйдет на лед. В предыдущей игре (с «Флоридой») капитан «столичных» забил гол на последней секунде третьего периода, установив окончательный счет в матче (6:3). На счету россиянина за карьеру в лиге уже 878 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 16 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 17.
«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Филадельфии» дела складываются куда хуже. «Летчики» занимают предпоследнее (15-е) место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Каролина Харрикейнз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.50
«Даллас Старз» - 10.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Филадельфию» за 165.00.
Партнерский проект