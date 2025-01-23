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5 января 21:48ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

ПСЖ — Сент-Этьен, 12 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Сафонов и Давиташвили встретятся в матче чемпионата Франции
Руслан Ипполитов

«ПСЖ» в очередном туре чемпионата Франции сыграет с «Сент-Этьеном». Какие шансы у команды Зурико Давиташвили притормозить команду Матвея Сафонова? Изучаем прогнозы букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж)

12.01.2025, Вс

22:45 МСК

«Сент-Этьен»

П1 - 1.08

Х - 11.50

П2 - 22.00

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 17-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»522514176-91
«Сент-Этьен»14255291-176

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«ПСЖ»

1:0

«Монако»

Суперкубок Франции

22.12.2024«Ланс»

1:1 пен 3:4

«ПСЖ»

Кубок Франции

18.12.2024«Монако»

2:4

«ПСЖ»

Лига 1

15.12.2024«ПСЖ»

3:1

«Лион»

Лига 1

10.12.2024«Ред Булл Зальцбург»

0:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Сент-Этьена»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Сент-Этьен»

3:1

«Реймс»

Лига 1

22.12.2024«Сент-Этьен»

0:4

«Марсель»

Кубок Франции

13.12.2024«Тулуза»

2:1

«Сент-Этьен»

Лига 1

08.12.2024«Сент-Этьен»

0:2

«Марсель»

Лига 1

30.11.2024«Ренн»

5:0

«Сент-Этьен»

Лига 1

Место в турнирной таблице

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«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с комфортным отрывом. «Сент-Этьен» же участвует в борьбе за выживание. Эта команда находится совсем рядом с зоной вылета. 

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ16124044-1440
2. Марсель16103337-1933
3. Монако1693426-1630
4. Лилль1677226-1628
5. Лион1684428-2028
6. Ницца1676331-2127
7. Ланс1666419-1524
8. Тулуза1673618-1724
9. Осер1663724-2621
10. Страсбур1655628-2820
11. Реймс1655621-2120
12. Брест1661924-2919
13. Ренн1652922-2317
14. Анже1644816-2616
15. Сент-Этьен16511015-3516
16. Нант1636718-2515
17. Гавр16401212-3412
18. Монпелье16231115-399

Прогноз на матч

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«ПСЖ» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу во Франции. За 16 туров команда Луиса Энрике не потерпела ни одного поражения. Более того, в последних матчах Лиги 1 уверенно расправилась со своими преследователями – «Лионом» и «Монако».

«Сент-Этьен» пока решает задачу выживания в элите. Однако после серии неудач команда сменила главного тренера, сделав ставку на Эйрика Хорнеланда. Дебют норвежца получился успешным – «Сент-Этьен» победил дома «Реймс».

В матчах с участием «ПСЖ» забивается в среднем 3,6 мяча в сезоне Лиги 1. У «Сент-Этьена» этот показатель тоже достаточно высокий – 3,1 гола. Но учитывая разницу соперников в классе, можно прогнозировать, что в предстоящей встрече забьет только Париж.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России Лигу 1 показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Трансляцию этого матча можно будет посмотреть также на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Окко»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 199 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСЖ»: нет.

«Сент-Этьен»: Сиссоко, Ваджи, Монкондю, Боакье, Масон, Олд (все - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Сент-Этьен»:

Позиция«ПСЖ»«Сент-Этьен»Позиция
Вратарь1. Доннарумма30. ЛарсоннерВратарь
Защитник2. Хакими8. АппиаЗащитник
Защитник5. Маркиньос21. БатубинсикаЗащитник
Защитник51. Пачо3. НадеЗащитник
Защитник25. Мендеш19. ПетроЗащитник
Полузащитник17. Витинья4. ЭкваПолузащитник
Полузащитник 33. Заир-Эмери6. БушуариПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш14. МутонПолузащитник
Полузащитник10. Дембеле18. КафароПолузащитник
Полузащитник29. Баркола22. ДавиташвилиПолузащитник
Нападающий14. Дуэ32. СтассинНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеЭйрик ХорнеландГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI фактически не оставляют «Сент-Этьену» никаких шансов на любой положительный исход матча с «ПСЖ». Коэффициент на победу гостей просто невероятный – 22.00. На ничью тоже очень большой – 11.00. А вот поставить на выигрыш хозяев можно всего за 1.08. 

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