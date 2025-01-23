ПСЖ — Сент-Этьен, 12 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

«ПСЖ» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу во Франции. За 16 туров команда Луиса Энрике не потерпела ни одного поражения. Более того, в последних матчах Лиги 1 уверенно расправилась со своими преследователями – «Лионом» и «Монако».

«Сент-Этьен» пока решает задачу выживания в элите. Однако после серии неудач команда сменила главного тренера, сделав ставку на Эйрика Хорнеланда. Дебют норвежца получился успешным – «Сент-Этьен» победил дома «Реймс».

В матчах с участием «ПСЖ» забивается в среднем 3,6 мяча в сезоне Лиги 1. У «Сент-Этьена» этот показатель тоже достаточно высокий – 3,1 гола. Но учитывая разницу соперников в классе, можно прогнозировать, что в предстоящей встрече забьет только Париж.