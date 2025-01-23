ПСЖ — Сент-Этьен, 12 января: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
«ПСЖ» в очередном туре чемпионата Франции сыграет с «Сент-Этьеном». Какие шансы у команды Зурико Давиташвили притормозить команду Матвея Сафонова? Изучаем прогнозы букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСЖ» (Париж)
12.01.2025, Вс
22:45 МСК
«Сент-Этьен»
|П1 - 1.08
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 17-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|52
|25
|14
|176-91
|«Сент-Этьен»
|14
|25
|52
|91-176
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Монако»
Суперкубок Франции
|22.12.2024
|«Ланс»
1:1 пен 3:4
«ПСЖ»
Кубок Франции
|18.12.2024
|«Монако»
2:4
«ПСЖ»
Лига 1
|15.12.2024
|«ПСЖ»
3:1
«Лион»
Лига 1
|10.12.2024
|«Ред Булл Зальцбург»
0:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Сент-Этьена»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Сент-Этьен»
3:1
«Реймс»
Лига 1
|22.12.2024
|«Сент-Этьен»
0:4
«Марсель»
Кубок Франции
|13.12.2024
|«Тулуза»
2:1
«Сент-Этьен»
Лига 1
|08.12.2024
|«Сент-Этьен»
0:2
«Марсель»
Лига 1
|30.11.2024
|«Ренн»
5:0
«Сент-Этьен»
Лига 1
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с комфортным отрывом. «Сент-Этьен» же участвует в борьбе за выживание. Эта команда находится совсем рядом с зоной вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|2. Марсель
|16
|10
|3
|3
|37-19
|33
|3. Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|4. Лилль
|16
|7
|7
|2
|26-16
|28
|5. Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|6. Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|7. Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|8. Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|9. Осер
|16
|6
|3
|7
|24-26
|21
|10. Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|11. Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|12. Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|13. Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|14. Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|15. Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|16. Нант
|16
|3
|6
|7
|18-25
|15
|17. Гавр
|16
|4
|0
|12
|12-34
|12
|18. Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
«ПСЖ» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу во Франции. За 16 туров команда Луиса Энрике не потерпела ни одного поражения. Более того, в последних матчах Лиги 1 уверенно расправилась со своими преследователями – «Лионом» и «Монако».
«Сент-Этьен» пока решает задачу выживания в элите. Однако после серии неудач команда сменила главного тренера, сделав ставку на Эйрика Хорнеланда. Дебют норвежца получился успешным – «Сент-Этьен» победил дома «Реймс».
В матчах с участием «ПСЖ» забивается в среднем 3,6 мяча в сезоне Лиги 1. У «Сент-Этьена» этот показатель тоже достаточно высокий – 3,1 гола. Но учитывая разницу соперников в классе, можно прогнозировать, что в предстоящей встрече забьет только Париж.
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В России Лигу 1 показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Трансляцию этого матча можно будет посмотреть также на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Окко»
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«ПСЖ»: нет.
«Сент-Этьен»: Сиссоко, Ваджи, Монкондю, Боакье, Масон, Олд (все - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Сент-Этьен»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Сент-Этьен»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|30. Ларсоннер
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|8. Аппиа
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|21. Батубинсика
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|3. Наде
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|19. Петро
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|4. Эква
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|6. Бушуари
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|14. Мутон
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Дембеле
|18. Кафаро
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Баркола
|22. Давиташвили
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|32. Стассин
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Эйрик Хорнеланд
|Главный тренер
Аналитики БК PARI фактически не оставляют «Сент-Этьену» никаких шансов на любой положительный исход матча с «ПСЖ». Коэффициент на победу гостей просто невероятный – 22.00. На ничью тоже очень большой – 11.00. А вот поставить на выигрыш хозяев можно всего за 1.08.
Партнерский проект