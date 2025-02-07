Рейнджерс — Питтсбург, 8 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Статистика личных встреч и результаты последних игр соперников перед предстоящим матчем не столь важны и отходят на второй план. Главная вводная - гости не могут рассчитывать на «Мэдисон Сквер Гарден» на двух своих лидеров. В списке травмированных «Пингвинз» значится и первый снайпер команды Сидни Кросби, и опытный Евгений Малкин. Потенциал команд примерно равен, но фактор своего льда и кадровые потери у гостей делают прогноз на эту встречу довольно простым. Наш выбор - победа «синерубашечников» в основное время.