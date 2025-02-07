Рейнджерс — Питтсбург, 8 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с пятницы на субботу, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по московскому времени. На «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся команды, которым на финише регулярки предстоит ожесточенная битва за попадание в плей-офф. На данный момент и «синерубашечники», и «пингвины» находятся за пределами первой восьмерки на Востоке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ню-Йорк Рейнджерс»
08.02.2025, Сб
03:00 МСК
«Питтсбург Пингвинз»
|П1 - 1.83
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|47
|53
|291-313
|«Питтсбург»
|53
|47
|313-291
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|06.02.2025
|«Рейнджерс»
|3:2
|«Бостон»
|03.02.2025
|«Рейнджерс»
|4:2
|«Вегас»
|01.02.2025
|«Бостон»
|6:3
|«Рейнджерс»
|29.01.2025
|«Рейнджерс»
|0:4
|«Каролина»
|26.01.2025
|«Рейнджерс»
|4:5
|«Колорадо»
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.02.2025
|«Питтсбург»
2:3 Б
«Нью-Джерси»
|02.02.2025
|«Питтсбург»
3:0
«Нэшвилл»
|30.01.2025
|«Юта»
2:3 ОТ
«Питтсбург»
|28.01.2025
|«Сан-Хосе»
2:1
«Питтсбург»
|26.01.2025
|«Сиэтл»
4:1
«Питтсбург»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Питтсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.12.2024
|«Рейнджерс»
4:2
«Питтсбург»
|10.10.2024
|«Питтсбург»
0:6
«Рейнджерс»
|02.04.2024
|«Рейнджерс»
2:5
«Питтсбург»
|16.03.2024
|«Питтсбург»
4:7
«Рейнджерс»
|23.11.2023
|«Питтсбург»
0:1
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Питтсбург»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|57
|Кросби
|58
|Снайпер (голы)
|Панарин
|23
|Ракелль
|24
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|39
|Кросби
|41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.83
|Неделькович
|2.97
Восточная конференция
«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице, «Питтсбург» - 14-е.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|54
|31
|5
|0
|2
|5
|11
|192-135
|79
|2. Флорида
|56
|27
|2
|4
|0
|3
|20
|187-164
|69
|3. Торонто
|54
|28
|5
|0
|0
|2
|19
|168-154
|68
|4. Каролина
|55
|28
|4
|0
|2
|2
|19
|177-151
|68
|5. Нью-Джерси
|56
|26
|3
|1
|1
|5
|20
|171-142
|66
|6. Тампа-Бэй
|53
|24
|4
|1
|1
|3
|20
|186-147
|62
|7. Оттава
|55
|22
|6
|1
|1
|3
|22
|157-151
|62
|8. Детройт
|54
|21
|4
|3
|0
|5
|21
|157-165
|61
|9. Коламбус
|55
|18
|4
|4
|1
|7
|21
|181-182
|60
|10. Бостон
|56
|20
|7
|0
|1
|5
|23
|154-178
|60
|11. Айлендерс
|53
|19
|4
|2
|1
|6
|21
|146-152
|57
|12. Рейнджерс
|53
|24
|1
|1
|0
|4
|23
|159-162
|56
|13. Монреаль
|54
|18
|5
|2
|2
|3
|24
|160-185
|55
|14. Питтсбург
|55
|15
|6
|1
|5
|4
|24
|159-196
|53
|15. Филадельфия
|56
|14
|6
|3
|3
|4
|26
|158-190
|53
|16. Баффало
|53
|18
|2
|2
|1
|4
|26
|167-179
|49
«Рейнджерс»: Эдстрем, Вааканайнен (оба - травма)
«Питтсбург»: Малкин, Кросби (оба - травма)
Статистика личных встреч и результаты последних игр соперников перед предстоящим матчем не столь важны и отходят на второй план. Главная вводная - гости не могут рассчитывать на «Мэдисон Сквер Гарден» на двух своих лидеров. В списке травмированных «Пингвинз» значится и первый снайпер команды Сидни Кросби, и опытный Евгений Малкин. Потенциал команд примерно равен, но фактор своего льда и кадровые потери у гостей делают прогноз на эту встречу довольно простым. Наш выбор - победа «синерубашечников» в основное время.
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По мнению аналитиков шансы «Рейнджерс» на победу значительно выше. Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.83. На ничью в основное время можно поставить за 4.60. Заключить пари на победу «Питтсбурга» предлагается за 3.65.
Два самых именитых игрока «Питтсбурга» - Евгений Малкин и Сидни Кросби - фигурируют в списке травмированных и на льду скорее всего не появятся. 38-летний россиянин в текущем сезоне демонстрирует далеко не выдающуюся результативность. На счету форварда в 47-ми матчах 9 голов и 25 точных передач.
Лидер атак «Рейнджерс» непременно появится на льду. Россиянин является самым результативным игроком «синерубашечников». На счету нападающего в 51 матче 23 гола и 34 результативные передачи. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 3:2) россиянин открыл счет в матче. С большой долей вероятности ворота «Нью-Йорка» в предстоящей игре будет защищать Игорь Шестеркин, являющийся основным голкипером «Рейнджерс».
Обе команды на данный момент находятся в турнирной таблице ниже восьмой строчки. Шансы «Рейнджерс» на попадание в плей-офф букмекеры оценивают коэффициентом 2.40, а на пролет команды мимо кубковых встреч можно поставить за 1.57. Вероятность участия «Питтсбурга» в розыгрыше Кубка Стэнли котируется за 15.00, а на неудачное завершение «пингвинами» регулярного первенства предлагается мизерный кэф - 1.02.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Каролина Харрикейнз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.50
«Даллас Старз» - 10.50
На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 40.00, на «Питтсбург» за 200.00.
Партнерский проект