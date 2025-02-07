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7 февраля 11:06ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Питтсбург, 8 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Малкин не сможет огорчить Шестеркина
Руслан Ипполитов

 

В ночь с пятницы на субботу, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своей площадке «Питтсбург». Начало встречи в 03:00 по московскому времени. На «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся команды, которым на финише регулярки предстоит ожесточенная битва за попадание в плей-офф. На данный момент и «синерубашечники», и «пингвины» находятся за пределами первой восьмерки на Востоке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ню-Йорк Рейнджерс»

08.02.2025, Сб

03:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 1.83

Х - 4.60

П2 - 3.65

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»4753291-313
«Питтсбург»5347313-291

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

06.02.2025«Рейнджерс»3:2«Бостон»
03.02.2025«Рейнджерс»4:2«Вегас»
01.02.2025«Бостон»6:3«Рейнджерс»
29.01.2025«Рейнджерс»0:4«Каролина»
26.01.2025«Рейнджерс»4:5«Колорадо»

Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.02.2025«Питтсбург»

2:3 Б

«Нью-Джерси»

02.02.2025«Питтсбург»

3:0

«Нэшвилл»

30.01.2025«Юта»

2:3 ОТ

«Питтсбург»

28.01.2025«Сан-Хосе»

2:1

«Питтсбург»

26.01.2025«Сиэтл»

4:1

«Питтсбург»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Питтсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.12.2024«Рейнджерс»

4:2

«Питтсбург»

10.10.2024«Питтсбург»

0:6

«Рейнджерс»

02.04.2024«Рейнджерс»

2:5

«Питтсбург»

16.03.2024«Питтсбург»

4:7

«Рейнджерс»

23.11.2023«Питтсбург»

0:1

«Рейнджерс»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Питтсбург»

Показатель
Бомбардир (очки)Панарин57Кросби58
Снайпер (голы)Панарин23Ракелль24
Ассистент (передачи)Фокс39Кросби41
Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.83Неделькович2.97

Турнирное положение

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Восточная конференция

«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице, «Питтсбург» - 14-е.

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5431502511192-13579
2. Флорида5627240320187-16469
3. Торонто5428500219168-15468
4. Каролина5528402219177-15168
5. Нью-Джерси5626311520171-14266
6. Тампа-Бэй5324411320186-14762
7. Оттава5522611322157-15162
8. Детройт5421430521157-16561
9. Коламбус5518441721181-18260
10. Бостон5620701523154-17860
11. Айлендерс5319421621146-15257
12. Рейнджерс5324110423159-16256
13. Монреаль5418522324160-18555
14. Питтсбург5515615424159-19653
15. Филадельфия5614633426158-19053
16. Баффало5318221426167-17949

Потери

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«Рейнджерс»: Эдстрем, Вааканайнен (оба - травма)

«Питтсбург»: Малкин, Кросби (оба - травма)

Прогноз на матч

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Статистика личных встреч и результаты последних игр соперников перед предстоящим матчем не столь важны и отходят на второй план. Главная вводная - гости не могут рассчитывать на «Мэдисон Сквер Гарден» на двух своих лидеров. В списке травмированных «Пингвинз» значится и первый снайпер команды Сидни Кросби, и опытный Евгений Малкин. Потенциал команд примерно равен, но фактор своего льда и кадровые потери у гостей делают прогноз на эту встречу довольно простым. Наш выбор - победа «синерубашечников» в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков шансы «Рейнджерс» на победу значительно выше. Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.83. На ничью в основное время можно поставить за 4.60. Заключить пари на победу «Питтсбурга» предлагается за 3.65.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Евгений Малкин?

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Два самых именитых игрока «Питтсбурга» - Евгений Малкин и Сидни Кросби - фигурируют в списке травмированных и на льду скорее всего не появятся. 38-летний россиянин в текущем сезоне демонстрирует далеко не выдающуюся результативность. На счету форварда в 47-ми матчах 9 голов и 25 точных передач.

Сыграет ли Артемий Панарин?

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Лидер атак «Рейнджерс» непременно появится на льду. Россиянин является самым результативным игроком «синерубашечников». На счету нападающего в 51 матче 23 гола и 34 результативные передачи. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 3:2) россиянин открыл счет в матче. С большой долей вероятности ворота «Нью-Йорка» в предстоящей игре будет защищать Игорь Шестеркин, являющийся основным голкипером «Рейнджерс».

Выйдут ли «Рейнджерс» и «Питтсбург» в плей-офф?

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Обе команды на данный момент находятся в турнирной таблице ниже восьмой строчки. Шансы «Рейнджерс» на попадание в плей-офф букмекеры оценивают коэффициентом 2.40, а на пролет команды мимо кубковых встреч можно поставить за 1.57. Вероятность участия «Питтсбурга» в розыгрыше Кубка Стэнли котируется за 15.00, а на неудачное завершение «пингвинами» регулярного первенства предлагается мизерный кэф - 1.02.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 40.00, на «Питтсбург» за 200.00.

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