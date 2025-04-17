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17 апреля 11:22ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Атлетик Бильбао, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Сливочные» рискуют остаться без титулов
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 20 апреля, в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» принимает на своем поле «Атлетик». Команда Карло Анчелотти вылетела из Лиги чемпионов и, в случае неудачи в предстоящей игре, рискует безнадежно отстать от лидирующей в чемпионской гонке «Барсы». Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

20.04.2025, Вс

22:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао) 

П1 - 1.65

Х - 3.90

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Атлетик»

79

45

123

337-465

«Реал»

123

45

79

465-337

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Атлетик»

2:0

«Рейнджерс»

Лига Европы

13.04.2025«Атлетик»

3:1

«Райо Вальекано»

Примера

10.04.2025«Рейнджерс»

0:0

«Атлетик»

Лига Европы

06.04.2025«Вильярреал»

0:0

«Атлетик»

Примера

30.03.2025«Атлетик»

0:0

«Осасуна»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

13.04.2025«Алавес»

0:1

«Реал»

Примера

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Реал»

1:2

«Валенсия»

Примера

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Атлетика» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2024«Атлетик»

2:1

«Реал»

Примера

31.03.2024«Реал»

2:0

«Атлетик»

Примера

12.08.2023«Атлетик»

0:2

«Реал»

Примера

04.06.2023«Реал»

1:1

«Атлетик»

Примера

22.01.2023«Атлетик»

0:2

«Реал»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» после 31-го тура идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Атлетик» занимает 4-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона31224584-2970
2. Реал Мадрид31206564-3166
3. Атлетико31189453-2663
4. Атлетик311512449-2557
5. Вильярреал30149753-4051
6. Бетис31139942-3948
7. Сельта311271244-4543
8. Мальорка311271231-3743
9. Реал Сосьедад311251430-3441
10. Райо Вальекано3110101134-3840
11. Хетафе311091231-2839
12. Осасуна31814936-4438
13. Валенсия319101235-4737
14. Севилья31991334-4236
15. Эспаньол30981333-4035
16. Жирона31971538-4834
17. Алавес31791533-4530
18. Лас-Пальмас31781637-5229
19. Леганес316101529-4828
20. Вальядолид31442321-7316

Прогноз на матч

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К столь ответственному матчу «Реал» подходит не в лучшей форме и настроении. «Сливочные» на неделе вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу» в каждом из двух четвертьфинальных матчей. Не утихают слухи о скором уходе из команды Карло Анчелотти. А в придачу ко всем напастям в предстоящей встрече не сможет принять участие лидер атак мадридского клуба - дисквалифицированный Килиан Мбаппе. В предыдущем туре француз получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Алавеса» Антонио Бланко и должен быть благодарен судьбе, что отделался дисквалификацией всего на одну игру.

«Атлетик» уже практически гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. А, учитывая, что испанская Примера в следующем сезоне с большой долей вероятности будет представлена в главном европейском клубном турнире пятью командами, подопечные Эрнесто Вальверде могут не беспокоиться за путевку в ЛЧ. Но клуб из Бильбао еще теоретически способен вытеснить из тройки лидеров Примеры «Атлетико», так что говорить о слабой турнирной мотивации гостей на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли уместно.

Клуб из Бильбао может похвастать самой надежной линией обороны в Примере, которая становится непреодолимым препятствием для многих соперников. Не просто придется и «Реалу», оставшемуся без своего главного забивалы - Килиана Мбаппе. Но более высокий класс, фактор своего поля и запредельная мотивация делают «сливочных» несомненными фаворитами встречи. Остановим свой выбор на победе гостей, предполагая, что общая результативность не превысит показателя в три мяча, что характерно для подавляющего числа матчей с участием «Атлетика».  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Канал «МАТЧ!» бесплатно покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетик»: Берчиче (травма)

«Реал»: Килиан Мбаппе (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Лунин (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетик»:

Позиция«Атлетик»

Реал

Позиция

Вратарь1. Симон

26. Гонсалес

Вратарь

Защитник3. Вивиан

17. Васкес

Защитник

Защитник4. Паредес

14. Тчуамени

Защитник

Защитник2. Горосабель

35. Асенсио

Защитник

Защитник32. Бойро

20. Фран Гарсия

Защитник

Полузащитник23. Хаурехисар

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 24. Прадос

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник8. Сансет

6. Камавинга

Полузащитник

Нападающий9. Уильямс

5. Беллингем

Нападающий

Нападающий7. Беренгер

11. Родриго

Нападающий

Нападающий21. Саннади

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Главный тренерЭрнесто Вальверде

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.65. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 5.30. Заключить пари на ничью можно за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Атлетик»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предложен за ничью 1:1. Выигрыш «Реала» 2:0 идет за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Атлетик»?

«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Витории в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 5.00, а на «Атлетико» - за 25.00.

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