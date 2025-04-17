Реал Мадрид — Атлетик Бильбао, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

К столь ответственному матчу «Реал» подходит не в лучшей форме и настроении. «Сливочные» на неделе вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу» в каждом из двух четвертьфинальных матчей. Не утихают слухи о скором уходе из команды Карло Анчелотти. А в придачу ко всем напастям в предстоящей встрече не сможет принять участие лидер атак мадридского клуба - дисквалифицированный Килиан Мбаппе. В предыдущем туре француз получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Алавеса» Антонио Бланко и должен быть благодарен судьбе, что отделался дисквалификацией всего на одну игру.

«Атлетик» уже практически гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. А, учитывая, что испанская Примера в следующем сезоне с большой долей вероятности будет представлена в главном европейском клубном турнире пятью командами, подопечные Эрнесто Вальверде могут не беспокоиться за путевку в ЛЧ. Но клуб из Бильбао еще теоретически способен вытеснить из тройки лидеров Примеры «Атлетико», так что говорить о слабой турнирной мотивации гостей на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли уместно.

Клуб из Бильбао может похвастать самой надежной линией обороны в Примере, которая становится непреодолимым препятствием для многих соперников. Не просто придется и «Реалу», оставшемуся без своего главного забивалы - Килиана Мбаппе. Но более высокий класс, фактор своего поля и запредельная мотивация делают «сливочных» несомненными фаворитами встречи. Остановим свой выбор на победе гостей, предполагая, что общая результативность не превысит показателя в три мяча, что характерно для подавляющего числа матчей с участием «Атлетика».