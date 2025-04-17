Реал Мадрид — Атлетик Бильбао, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 20 апреля, в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» принимает на своем поле «Атлетик». Команда Карло Анчелотти вылетела из Лиги чемпионов и, в случае неудачи в предстоящей игре, рискует безнадежно отстать от лидирующей в чемпионской гонке «Барсы». Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
20.04.2025, Вс
22:00 МСК
«Атлетик» (Бильбао)
|П1 - 1.65
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 32-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Атлетик»
79
45
123
337-465
|«Реал»
123
45
79
465-337
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Атлетик»
2:0
«Рейнджерс»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Атлетик»
3:1
«Райо Вальекано»
Примера
|10.04.2025
|«Рейнджерс»
0:0
«Атлетик»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Вильярреал»
0:0
«Атлетик»
Примера
|30.03.2025
|«Атлетик»
0:0
«Осасуна»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|13.04.2025
|«Алавес»
0:1
«Реал»
Примера
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Реал»
1:2
«Валенсия»
Примера
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Атлетика» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2024
|«Атлетик»
2:1
«Реал»
Примера
|31.03.2024
|«Реал»
2:0
«Атлетик»
Примера
|12.08.2023
|«Атлетик»
0:2
«Реал»
Примера
|04.06.2023
|«Реал»
1:1
«Атлетик»
Примера
|22.01.2023
|«Атлетик»
0:2
«Реал»
Примера
«Реал» после 31-го тура идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Атлетик» занимает 4-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2. Реал Мадрид
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3. Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|4. Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5. Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6. Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7. Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8. Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9. Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10. Райо Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|11. Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12. Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|13. Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|14. Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|15. Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|16. Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17. Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|18. Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19. Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20. Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
К столь ответственному матчу «Реал» подходит не в лучшей форме и настроении. «Сливочные» на неделе вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу» в каждом из двух четвертьфинальных матчей. Не утихают слухи о скором уходе из команды Карло Анчелотти. А в придачу ко всем напастям в предстоящей встрече не сможет принять участие лидер атак мадридского клуба - дисквалифицированный Килиан Мбаппе. В предыдущем туре француз получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Алавеса» Антонио Бланко и должен быть благодарен судьбе, что отделался дисквалификацией всего на одну игру.
«Атлетик» уже практически гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. А, учитывая, что испанская Примера в следующем сезоне с большой долей вероятности будет представлена в главном европейском клубном турнире пятью командами, подопечные Эрнесто Вальверде могут не беспокоиться за путевку в ЛЧ. Но клуб из Бильбао еще теоретически способен вытеснить из тройки лидеров Примеры «Атлетико», так что говорить о слабой турнирной мотивации гостей на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли уместно.
Клуб из Бильбао может похвастать самой надежной линией обороны в Примере, которая становится непреодолимым препятствием для многих соперников. Не просто придется и «Реалу», оставшемуся без своего главного забивалы - Килиана Мбаппе. Но более высокий класс, фактор своего поля и запредельная мотивация делают «сливочных» несомненными фаворитами встречи. Остановим свой выбор на победе гостей, предполагая, что общая результативность не превысит показателя в три мяча, что характерно для подавляющего числа матчей с участием «Атлетика».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Канал «МАТЧ!» бесплатно покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Атлетик»: Берчиче (травма)
«Реал»: Килиан Мбаппе (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Лунин (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Атлетик»
Реал
Позиция
|Вратарь
|1. Симон
26. Гонсалес
Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
17. Васкес
Защитник
|Защитник
|4. Паредес
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|2. Горосабель
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|32. Бойро
20. Фран Гарсия
Защитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Прадос
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сансет
6. Камавинга
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уильямс
5. Беллингем
Нападающий
|Нападающий
|7. Беренгер
11. Родриго
Нападающий
|Нападающий
|21. Саннади
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.65. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 5.30. Заключить пари на ничью можно за 3.90.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.50) предложен за ничью 1:1. Выигрыш «Реала» 2:0 идет за 8.50.
«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Витории в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 5.00, а на «Атлетико» - за 25.00.
Партнерский проект