Реал - Аль-Хиляль, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

На первый взгляд, не слишком примечательная пара: главный фаворит турнира против явного аутсайдера. Мощную интригу в противостояние «Реала» с «Аль-Хилялем» привносит тренерский фактор. На мадридского топа саудовский клуб выведет финалист Лиги чемпионов Симоне Индзаги. Разумеется, он рассчитывает на как минимум достойный дебют у руля своего нового клуба. А для его подопечных сама по себе встреча с самым титулованным клубом мира XX века - уже колоссальный стимул прыгнуть выше головы на поле.

Для тренера «Реала», между прочим, это тоже премьера. Хаби Алонсо впервые будет руководить командой, в которой провел незабываемые годы как футболист. Интеллектуальная дуэль итальянца с испанцем - главная сюжетная линия матча.

Потенциал «Аль-Хиляля» сильно снижают травмы звезд - Жоау Канселы и хорошо нам знакомого Малкома. Но у мадридцев потерь еще больше. Повреждения выкосили большинство основных защитников - Милитао, Рюдигера, Алабу, Менди, Карвахаля. Это обстоятельство повышает шансы саудовцев хотя бы на локальный успех в виде взятия ворот. При таких вводных обмен голами совсем не выглядит заведомо фантастическим сценарием.