Реал - Аль-Хиляль, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу игрового дня на клубном Кубке мира по футболу в среду закроет матч с участием главного фаворита турнира. Мадридский «Реал» в Майами встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. При всей очевидности основного исхода встречи здесь тоже можно найти интересные варианты для пари.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 1-й тур
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Реал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
|14.05.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
Последние пять игр «Аль-Хиляля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.05.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Аль-Кадисия»
Чемпионат Саудовской Аравии
|21.05.2025
|«Аль-Вахда»
1:1
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
|16.05.2025
|«Аль-Фатех»
3:4
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
|12.05.2025
|«Аль-Хиляль»
4:0
«Аль-Оруба»
Чемпионат Саудовской Аравии
|07.05.2025
|«Аль-Раэд»
3:5
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
На первый взгляд, не слишком примечательная пара: главный фаворит турнира против явного аутсайдера. Мощную интригу в противостояние «Реала» с «Аль-Хилялем» привносит тренерский фактор. На мадридского топа саудовский клуб выведет финалист Лиги чемпионов Симоне Индзаги. Разумеется, он рассчитывает на как минимум достойный дебют у руля своего нового клуба. А для его подопечных сама по себе встреча с самым титулованным клубом мира XX века - уже колоссальный стимул прыгнуть выше головы на поле.
Для тренера «Реала», между прочим, это тоже премьера. Хаби Алонсо впервые будет руководить командой, в которой провел незабываемые годы как футболист. Интеллектуальная дуэль итальянца с испанцем - главная сюжетная линия матча.
Потенциал «Аль-Хиляля» сильно снижают травмы звезд - Жоау Канселы и хорошо нам знакомого Малкома. Но у мадридцев потерь еще больше. Повреждения выкосили большинство основных защитников - Милитао, Рюдигера, Алабу, Менди, Карвахаля. Это обстоятельство повышает шансы саудовцев хотя бы на локальный успех в виде взятия ворот. При таких вводных обмен голами совсем не выглядит заведомо фантастическим сценарием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Okko предоставляет болельщикам доступ ко всем матчам Клубного Кубка мира через интернет — игры можно смотреть как в режиме реального времени, так и в повторе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Реал»: Алаба, Куртуа, Менди, Вальверде, Рюдигер, Камавинга, Эндрик, Карвахаль, Милитао (все - травмы)
«Аль-Хиляль»: Канселу, Аль-Ями, Малком, Кайо, Аль-Харби (все - травмы)
Эксперты FONBET установили коэффициент 1.30 на победу фаворита. Ничья котируется за 5.60, а победа саудовцев обещает поверившим в них девятикратный выигрыш.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу испанцев со счетом 2:0. Удачное пари на такой исход обещает восьмикратный выигрыш.
Помимо «Реала» и «Аль-Хиляля» в эту групповую четверку вошли австрийский «Ред Булл» и мексиканская «Пачука».
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В плей-офф ведут два первых места в группе.
Согласно расчетам букмекеров, именно мадридский гранд является главным фаворитом состязания. Прямо сейчас поставить на его триумф в США можно по коэффициенту 5.00. Вероятность успеха «ПСЖ» оценивается котировкой 5.60.