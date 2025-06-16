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15 июня 8:14ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Реал - Аль-Хиляль, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В США стартует главный фаворит турнира. Хаби Алонсо и Индзаги дебютируют в новых клубах
Валентин Васильев

Программу игрового дня на клубном Кубке мира по футболу в среду закроет матч с участием главного фаворита турнира. Мадридский «Реал» в Майами встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. При всей очевидности основного исхода встречи здесь тоже можно найти интересные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

18.06.2025, Ср

22:00 МСК

 «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

П1 - 1.30

Х - 5.60

П2 - 9.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 1-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Реал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

14.05.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

Последние пять игр  «Аль-Хиляля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.05.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Аль-Кадисия»

Чемпионат Саудовской Аравии

21.05.2025«Аль-Вахда»

1:1

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

16.05.2025«Аль-Фатех»

3:4

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

12.05.2025«Аль-Хиляль»

4:0

«Аль-Оруба»

Чемпионат Саудовской Аравии

07.05.2025«Аль-Раэд»

3:5

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

Турнирное положение 

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Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

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На первый взгляд, не слишком примечательная пара: главный фаворит турнира против явного аутсайдера. Мощную интригу в противостояние «Реала» с «Аль-Хилялем» привносит тренерский фактор. На мадридского топа саудовский клуб выведет финалист Лиги чемпионов Симоне Индзаги. Разумеется, он рассчитывает на как минимум достойный дебют у руля своего нового клуба. А для его подопечных сама по себе встреча с самым титулованным клубом мира XX века - уже колоссальный стимул прыгнуть выше головы на поле.

Для тренера «Реала», между прочим, это тоже премьера. Хаби Алонсо впервые будет руководить командой, в которой провел незабываемые годы как футболист. Интеллектуальная дуэль итальянца с испанцем - главная сюжетная линия матча.   

Потенциал «Аль-Хиляля» сильно снижают травмы звезд - Жоау Канселы и хорошо нам знакомого Малкома. Но у мадридцев потерь еще больше. Повреждения выкосили большинство основных защитников - Милитао, Рюдигера, Алабу, Менди, Карвахаля. Это обстоятельство повышает шансы саудовцев хотя бы на локальный успех в виде взятия ворот. При таких вводных обмен голами совсем не выглядит заведомо фантастическим сценарием.

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Реал»: Алаба, Куртуа, Менди, Вальверде, Рюдигер, Камавинга, Эндрик, Карвахаль, Милитао (все - травмы)

 «Аль-Хиляль»: Канселу, Аль-Ями, Малком, Кайо, Аль-Харби  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET установили коэффициент 1.30 на победу фаворита. Ничья котируется за 5.60, а победа саудовцев обещает поверившим в них девятикратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» «Аль-Хиляль»?

При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу испанцев со счетом 2:0. Удачное пари на такой исход обещает восьмикратный выигрыш. 

Кто еще играет в группе H?

Помимо «Реала» и  «Аль-Хиляля» в эту групповую четверку вошли австрийский «Ред Булл» и мексиканская «Пачука».

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф ведут два первых места в группе.

«Реал» выиграет Клубный чемпионат мира?

Согласно расчетам букмекеров, именно мадридский гранд является главным фаворитом состязания. Прямо сейчас поставить на его триумф в США можно по коэффициенту 5.00. Вероятность успеха «ПСЖ» оценивается котировкой 5.60. 

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