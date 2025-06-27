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27 июня 13:22ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Реал Мадрид - Ювентус, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Классика европейского футбола - такой матч украсил бы даже финал!
Валентин Васильев

В первом же раунде плей-офф Клубного чемпионата мира зрителя ожидает столкновение европейских топов. Самый титулованный клуб планеты XXI века против наиболее успешной команды Италии - вывеска у матча в Майами грандиозная! А что насчет шансов сторон на успех? Ниже статистические и беттинговые расклады по противостоянию «Реала» и «Ювентуса».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

01.07.2025, Вт

22:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 1.65

Х - 3.80

П2 - 5.40

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Реал»11

2

8

29-26

«Ювентус»8

2

11

26-29

Последние пять игр  «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2025«Ред Булл Зальцбург»

0:3

«Реал»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Реал»

3:1

«Пачука»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Реал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

Последние пять игр «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2025«Ювентус»

2:5

«Манчестер Сити»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Ювентус»

4:1

«Видад»

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Аль-Айн»

0:5

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Венеция»

2:3

«Ювентус»

Серия А

18.05.2025«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Серия А

Последние пять игр  «Реала» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2023«Ювентус»

3:1

«Реал»

Товарищеский матч

31.07.2022«Реал»

2:0

«Ювентус»

Товарищеский матч

05.08.2018«Реал»

3:1

«Ювентус»

Международный кубок чемпионов

11.04.2018«Реал»

1:3

«Ювентус»

Лига чемпионов

03.04.2018«Ювентус»

0:3

«Реал»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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У мадридского и туринского грандов богатая история противостояния. Но на официальном уровне они не пересекались уже восемь лет. Их последняя дуэль в Лиге чемпионов, в 2018 году, вышла крайне неординарной. Сначала «Реал» разгромил «Юве» в гостях 3:0, а потом туринцы устроили «ремонтаду» на «Сантьяго Бернабеу». «Старая синьора» вела по ходу дела с тем же счетом 3:0. Дополнительное время в испанской столице предотвратил только гол Криштиану Роналду на седьмой компенсированной минуте с пенальти. Больше так своих поклонников «королевский клуб» не нервировал и в конце концов благополучно забрал трофей, одолев в финале «Ливерпуль».

На нынешнем турнире обе команды пока не производят впечатления идеальных машин. «Реал» в первом же матче под руководством Хаби Алонсо довольствовался только ничьей с «Аль-Хилялем». Но потихоньку команда разыгралась. «Пачука» и «Ред Булл» были обыграны Мадридом с разницей «+2».

«Юве», наоборот, мощно стартовал в США, обыграв «Аль-Айн» с «Видадом» с суммарным счетом 9:1. Но затем случилась катастрофа - 2:5 от «Манчестер Сити» при крайне слабой игре. Удар по уверенности и самолюбию 36-кратного чемпиона Италии нанесен жестокий. Нужно реабилитироваться.

«Реал» на КЧМ забил 7 голов, «Ювентус» - 11. Есть основания понадеяться на достаточно результативное в Майами. Уж как минимум по разу-то отличиться команды должны.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Суперматч в Майами покажет в прямом эфире Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Асенсио (дисквалификация), Алаба, Менди, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик (все - травмы), Мбаппе (болезнь)

«Ювентус»: Милик, Савона, Кабаль, Бремер, Перен (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Ювентус»:

Позиция«Реал»«Ювентус»Позиция
Вратарь1. Куртуа29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд15. КалюлюЗащитник
Защитник22. Рюдигер4. ГаттиЗащитник
Защитник20. Гарсия6. КеллиЗащитник
Защитник14. Тчуамени2. БайоПолузащитник 
Полузащитник 8. Вальверде27. КамбьязоПолузащитник 
Полузащитник 5. Беллингем19. Тюрам-ЮльенПолузащитник 
Полузащитник15. Гюлер16. МаккенниПолузащитник
Полузащитник21. Диас10. ЙылдызПолузащитник
Нападающий7. Винисиус Жуниор7. КонсейсауПолузащитник
Нападающий30. Торрес9. ВлаховичНападающий
Главный тренерХаби АлонсоИгор ТудорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET предсказуемо наделили мадридский клуб фаворитским статусом. Ставки на победу «бланкос» в основное время принимаются по коэффициенту 1.65. Котировка на «Юве» более чем в три раза выше - 5.40. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» - «Ювентус»?

1:0 - самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров. В прематче этот вариант котируется за 7.50.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сыграет ли Килиан Мбаппе?

Французский форвард пропустил весь групповой турнир из-за гастроэнтерита, но 25 июня возобновил тренировки. Шансы американской публики воочию увидеть звезду «Реала» заметно повысились.

С кем сыграет победитель матча «Реал» - «Ювентус»?

Победитель матча №55 сразится в четвертьфинале с «Боруссией» или «Монтерреем».

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