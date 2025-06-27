Реал Мадрид - Ювентус, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В первом же раунде плей-офф Клубного чемпионата мира зрителя ожидает столкновение европейских топов. Самый титулованный клуб планеты XXI века против наиболее успешной команды Италии - вывеска у матча в Майами грандиозная! А что насчет шансов сторон на успех? Ниже статистические и беттинговые расклады по противостоянию «Реала» и «Ювентуса».
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Реал»
|11
2
8
29-26
|«Ювентус»
|8
2
11
26-29
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2025
|«Ред Булл Зальцбург»
0:3
«Реал»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Реал»
3:1
«Пачука»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Реал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
Последние пять игр «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2025
|«Ювентус»
2:5
«Манчестер Сити»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Ювентус»
4:1
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Аль-Айн»
0:5
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Венеция»
2:3
«Ювентус»
Серия А
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
Последние пять игр «Реала» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2023
|«Ювентус»
3:1
«Реал»
Товарищеский матч
|31.07.2022
|«Реал»
2:0
«Ювентус»
Товарищеский матч
|05.08.2018
|«Реал»
3:1
«Ювентус»
Международный кубок чемпионов
|11.04.2018
|«Реал»
1:3
«Ювентус»
Лига чемпионов
|03.04.2018
|«Ювентус»
0:3
«Реал»
Лига чемпионов
У мадридского и туринского грандов богатая история противостояния. Но на официальном уровне они не пересекались уже восемь лет. Их последняя дуэль в Лиге чемпионов, в 2018 году, вышла крайне неординарной. Сначала «Реал» разгромил «Юве» в гостях 3:0, а потом туринцы устроили «ремонтаду» на «Сантьяго Бернабеу». «Старая синьора» вела по ходу дела с тем же счетом 3:0. Дополнительное время в испанской столице предотвратил только гол Криштиану Роналду на седьмой компенсированной минуте с пенальти. Больше так своих поклонников «королевский клуб» не нервировал и в конце концов благополучно забрал трофей, одолев в финале «Ливерпуль».
На нынешнем турнире обе команды пока не производят впечатления идеальных машин. «Реал» в первом же матче под руководством Хаби Алонсо довольствовался только ничьей с «Аль-Хилялем». Но потихоньку команда разыгралась. «Пачука» и «Ред Булл» были обыграны Мадридом с разницей «+2».
«Юве», наоборот, мощно стартовал в США, обыграв «Аль-Айн» с «Видадом» с суммарным счетом 9:1. Но затем случилась катастрофа - 2:5 от «Манчестер Сити» при крайне слабой игре. Удар по уверенности и самолюбию 36-кратного чемпиона Италии нанесен жестокий. Нужно реабилитироваться.
«Реал» на КЧМ забил 7 голов, «Ювентус» - 11. Есть основания понадеяться на достаточно результативное в Майами. Уж как минимум по разу-то отличиться команды должны.
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Потери
«Реал»: Асенсио (дисквалификация), Алаба, Менди, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик (все - травмы), Мбаппе (болезнь)
«Ювентус»: Милик, Савона, Кабаль, Бремер, Перен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Реал»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|15. Калюлю
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|20. Гарсия
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|2. Байо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|16. Маккенни
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Диас
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
|7. Консейсау
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Торрес
|9. Влахович
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Игор Тудор
|Главный тренер
Аналитики FONBET предсказуемо наделили мадридский клуб фаворитским статусом. Ставки на победу «бланкос» в основное время принимаются по коэффициенту 1.65. Котировка на «Юве» более чем в три раза выше - 5.40. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.80.
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1:0 - самый вероятный исход матча, с точки зрения трейдеров. В прематче этот вариант котируется за 7.50.
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Французский форвард пропустил весь групповой турнир из-за гастроэнтерита, но 25 июня возобновил тренировки. Шансы американской публики воочию увидеть звезду «Реала» заметно повысились.
Победитель матча №55 сразится в четвертьфинале с «Боруссией» или «Монтерреем».