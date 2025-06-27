Реал Мадрид - Ювентус, 1 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

У мадридского и туринского грандов богатая история противостояния. Но на официальном уровне они не пересекались уже восемь лет. Их последняя дуэль в Лиге чемпионов, в 2018 году, вышла крайне неординарной. Сначала «Реал» разгромил «Юве» в гостях 3:0, а потом туринцы устроили «ремонтаду» на «Сантьяго Бернабеу». «Старая синьора» вела по ходу дела с тем же счетом 3:0. Дополнительное время в испанской столице предотвратил только гол Криштиану Роналду на седьмой компенсированной минуте с пенальти. Больше так своих поклонников «королевский клуб» не нервировал и в конце концов благополучно забрал трофей, одолев в финале «Ливерпуль».

На нынешнем турнире обе команды пока не производят впечатления идеальных машин. «Реал» в первом же матче под руководством Хаби Алонсо довольствовался только ничьей с «Аль-Хилялем». Но потихоньку команда разыгралась. «Пачука» и «Ред Булл» были обыграны Мадридом с разницей «+2».

«Юве», наоборот, мощно стартовал в США, обыграв «Аль-Айн» с «Видадом» с суммарным счетом 9:1. Но затем случилась катастрофа - 2:5 от «Манчестер Сити» при крайне слабой игре. Удар по уверенности и самолюбию 36-кратного чемпиона Италии нанесен жестокий. Нужно реабилитироваться.

«Реал» на КЧМ забил 7 голов, «Ювентус» - 11. Есть основания понадеяться на достаточно результативное в Майами. Уж как минимум по разу-то отличиться команды должны.