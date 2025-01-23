Реал Сосьедад - Вильярреал, 13 января: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

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13 января в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Вильярреал». В Сан-Себастьян гости приедут в статусе пятой команды Примеры, но хозяева, в случае победы, могут вплотную приблизиться в турнирной таблице к «Желтой подводной лодке».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
13.01.2025, Пн
23:00 МСК
«Вильярреал» (Вильярреал)
|П1 - 1.95
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Сесар Сото Градо
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|14
|15
|20
|51-67
|«Вильярреал»
|20
|15
|14
|67-51
Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Понферрадина»
0:2
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Сельта»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|15.12.2024
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|12.12.2024
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Динамо Киев»
Лига Европы
|08.12.2024
|«Леганес»
0:3
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять игр «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Леганес»
2:5
«Вильярреал»
Примера
|18.12.2022
|«Вильярреал»
1:1
«Райо Вальекано»
Примера
|15.12.2024
|«Вильярреал»
1:2
«Бетис»
Примера
|08.12.2024
|«Атлетик»
2:0
«Вильярреал»
Примера
|04.12.2024
|«Понтеведра»
1:0
«Вильярреал»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2024
|«Реал Сосьедад»
1:3
«Вильярреал»
Примера
|09.12.2023
|«Вильярреал»
0:3
«Реал Сосьедад»
Примера
|02.04.2023
|«Вильярреал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|09.10.2022
|«Реал Сосьедад»
1:0
«Вильярреал»
Примера
|15.05.2022
|«Вильярреал»
1:2
«Реал Сосьедад»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|2. Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|3. Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4. Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5. Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|6. Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7. Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|8. Реал Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|9. Райо Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|10. Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|11. Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|12. Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|13. Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|14. Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|15. Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|16. Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|17. Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|18. Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|19. Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|20. Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
«Реал Сосьедад» застрял в середине турнирной таблицы, что явно не соответствует амбициям сан-себастьянцев. Победа позволит команде Иманола Альгуасиля подняться на несколько ступеней, так что в настрое на игру хозяев сомневаться не стоит. «Реал Сосьедад» мог бы и сейчас находиться в табеле о рангах повыше, но перед новогодним перерывом довольно неожиданно уступил в Виго «Сельте» и поделил очки с «Лас-Пальмас».
Лихая игра «Вильярреала» вызывает симпатию у не ангажированных любителей футбола. Больше команды Марселино в Ла Лиге забивают только «Реал» и «Барселона», что довольно красноречиво говорит об особенностях игрового стиля «подводной лодки». Но есть и обратная сторона медали - пропускает «Вильярреал» на уровне клубов из зоны вылета.
Давать прогноз на разность голов довольно сложно. Рисковой выглядит и ставка на победу хозяев, хотя за нее предложен приличный кэф. Эксперты не ждут результативной игры, постараемся этим воспользоваться, делая выбор в пользу пари на то, что тотал перевалит за показатель 2.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Реал Сосьедад»: Субельдия (дисквалификация), Траоре (травма)
«Вильярреал»: Пино (дисквалификация), Ахомаш, Педраса, Терратс, Конде (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Вильярреал»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
«Вильярреал»
Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
1. Жуниор
Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
17. Фемения
Защитник
|Защитник
|20. Пачеко
3. Альбиоль
Защитник
|Защитник
|21. Агер
2. Кошта
Защитник
|Защитник
|3. Муньос
23. Кардона
Защитник
|Полузащитник
|17. Гомес
18. Гайе
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
10. Парехо
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Субименди
14. Комесанья
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
16. Баэна
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
7. Морено
Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
15. Барри
Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
Марселино
Главный тренер
Вероятность победы «Реал Сосьедад» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.95. На ничью можно поставить за 3.50, а на выигрыш «Вильярреала» - за 3.95.
Последний раз соперники расходились нулевой ничьей без малого девять лет назад, а в Сан-Себастьене - десять. Коэффициент на то, что в этой встрече не забьет ни одна из команд - 9.50.
Российского полузащитника Арсена Захаряна не будет и в этом матче, так что обыгрывать «Вильярреал» хозяевам придется без него. Футболист восстановился после операции, и некоторые болельщики ждали его появления на поле в предыдущем матче «Реал Сосьедад», в котором сан-себастьянцы встречались в рамках национального кубка с «Понферрадиной» (2:0). Главный тренер Иманол Альгусаиль попросил фанатов немного подождать появления Армена, которому еще только предстоит набрать форму.
Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65.
Партнерский проект