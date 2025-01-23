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12 января 13:01ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Сосьедад - Вильярреал, 13 января: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

Сан-себастьянцам предстоит топить «Желтую подводную лодку» без Арсена Захаряна
Руслан Ипполитов

13 января в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Вильярреал». В Сан-Себастьян гости приедут в статусе пятой команды Примеры, но хозяева, в случае победы, могут вплотную приблизиться в турнирной таблице к «Желтой подводной лодке».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

13.01.2025, Пн

23:00 МСК

«Вильярреал» (Вильярреал)

П1 - 1.95

Х - 3.50

П2 - 3.95

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Сесар Сото Градо

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»14152051-67
«Вильярреал»20151467-51

Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Понферрадина»

0:2

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

21.12.2024«Сельта»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

15.12.2024«Реал Сосьедад»

0:0

«Лас-Пальмас»

Примера

12.12.2024«Реал Сосьедад»

3:0

«Динамо Киев»

Лига Европы

08.12.2024«Леганес»

0:3

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять игр «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Леганес»

2:5

«Вильярреал»

Примера

18.12.2022«Вильярреал»

1:1

«Райо Вальекано»

Примера

15.12.2024«Вильярреал»

1:2

«Бетис»

Примера

08.12.2024«Атлетик»

2:0

«Вильярреал»

Примера

04.12.2024«Понтеведра»

1:0

«Вильярреал»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2024«Реал Сосьедад»

1:3

«Вильярреал»

Примера

09.12.2023«Вильярреал»

0:3

«Реал Сосьедад»

Примера

02.04.2023«Вильярреал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

09.10.2022«Реал Сосьедад»

1:0

«Вильярреал»

Примера

15.05.2022«Вильярреал»

1:2

«Реал Сосьедад»

Примера

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид19134243-1943
2. Атлетико18125133-1241
3. Барселона19122551-2238
4. Атлетик19106329-1736
5. Вильярреал1886434-3030
6. Мальорка1993719-2130
7. Жирона1984727-2528
8. Реал Сосьедад1874716-1325
9. Райо Вальекано1967622-2225
10. Бетис1967621-2325
11. Осасуна1867523-2725
12. Сельта1973928-3024
13. Севилья1965821-2823
14. Лас-Пальмас1864823-2722
15. Леганес1947818-2919
16. Алавес19451021-3117
17. Хетафе1837811-1516
18. Эспаньол19441117-3116
19. Вальядолид19431213-3715
20. Валенсия19271018-2913

Прогноз на матч

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«Реал Сосьедад» застрял в середине турнирной таблицы, что явно не соответствует амбициям сан-себастьянцев. Победа позволит команде Иманола Альгуасиля подняться на несколько ступеней, так что в настрое на игру хозяев сомневаться не стоит. «Реал Сосьедад» мог бы и сейчас находиться в табеле о рангах повыше, но перед новогодним перерывом довольно неожиданно уступил в Виго «Сельте» и поделил очки с «Лас-Пальмас».

Лихая игра «Вильярреала» вызывает симпатию у не ангажированных любителей футбола. Больше команды Марселино в Ла Лиге забивают только «Реал» и «Барселона», что довольно красноречиво говорит об особенностях игрового стиля «подводной лодки». Но есть и обратная сторона медали - пропускает «Вильярреал» на уровне клубов из зоны вылета.

Давать прогноз на разность голов довольно сложно. Рисковой выглядит и ставка на победу хозяев, хотя за нее предложен приличный кэф. Эксперты не ждут результативной игры, постараемся этим воспользоваться, делая выбор в пользу пари на то, что тотал перевалит за показатель 2.5. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Реал Сосьедад» - «Вильярреал» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Реал Сосьедад»: Субельдия (дисквалификация), Траоре (травма)

«Вильярреал»: Пино (дисквалификация), Ахомаш, Педраса, Терратс, Конде (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Вильярреал»:

Позиция«Реал Сосьедад»

«Вильярреал»

Позиция

Вратарь1. Ремиро

1. Жуниор

Вратарь

Защитник27. Арамбуру

17. Фемения

Защитник

Защитник20. Пачеко

3. Альбиоль

Защитник

Защитник21. Агер

2. Кошта

Защитник

Защитник3. Муньос

23. Кардона

Защитник

Полузащитник 17. Гомес

18. Гайе

Полузащитник

Полузащитник 24. Сучич

10. Парехо 

Полузащитник 

Полузащитник4. Субименди

14. Комесанья

Полузащитник

Полузащитник23. Мендес

16. Баэна

Полузащитник

Полузащитник14. Кубо

7. Морено

Полузащитник

Нападающий10. Оярсабаль

15. Барри

Нападающий

Главный тренерИманол Альгуасиль

Марселино 

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Реал Сосьедад» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.95. На ничью можно поставить за 3.50, а на выигрыш «Вильярреала» - за 3.95.

Вопросы и ответы

Будут ли голы в матче «Реал Сосьедад» - «Вильярреал»?

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Последний раз соперники расходились нулевой ничьей без малого девять лет назад, а в Сан-Себастьене - десять. Коэффициент на то, что в этой встрече не забьет ни одна из команд - 9.50.

Сыграет ли Арсен Захарян?

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Российского полузащитника Арсена Захаряна не будет и в этом матче, так что обыгрывать «Вильярреал» хозяевам придется без него. Футболист восстановился после операции, и некоторые болельщики ждали его появления на поле в предыдущем матче «Реал Сосьедад», в котором сан-себастьянцы встречались в рамках национального кубка с «Понферрадиной» (2:0). Главный тренер Иманол Альгусаиль попросил фанатов немного подождать появления Армена, которому еще только предстоит набрать форму.

Кто станет чемпионом Испании?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65. 

 

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