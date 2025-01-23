Реал Сосьедад - Вильярреал, 13 января: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

«Реал Сосьедад» застрял в середине турнирной таблицы, что явно не соответствует амбициям сан-себастьянцев. Победа позволит команде Иманола Альгуасиля подняться на несколько ступеней, так что в настрое на игру хозяев сомневаться не стоит. «Реал Сосьедад» мог бы и сейчас находиться в табеле о рангах повыше, но перед новогодним перерывом довольно неожиданно уступил в Виго «Сельте» и поделил очки с «Лас-Пальмас».

Лихая игра «Вильярреала» вызывает симпатию у не ангажированных любителей футбола. Больше команды Марселино в Ла Лиге забивают только «Реал» и «Барселона», что довольно красноречиво говорит об особенностях игрового стиля «подводной лодки». Но есть и обратная сторона медали - пропускает «Вильярреал» на уровне клубов из зоны вылета.

Давать прогноз на разность голов довольно сложно. Рисковой выглядит и ставка на победу хозяев, хотя за нее предложен приличный кэф. Эксперты не ждут результативной игры, постараемся этим воспользоваться, делая выбор в пользу пари на то, что тотал перевалит за показатель 2.5.