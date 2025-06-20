Ред Булл - Аль-Хиляль, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Ред Булл» имеет уникальный шанс раньше «Реала» обеспечить себе место в плей-офф турнира. Разумеется, австрийцы постараются его реализовать. Для дебютного выступления на клубном Кубке мира это уже само по себе будет замечательным результатом.

Но «Аль-Хиляль», как мы уже убедились, тоже совсем не прост. Ничья с мадридскими звездами только укрепила дух команды Симоне Индзаги. После такого старта представитель Саудовской Аравии просто обязан бороться за один из билетов в 1/8 финала, и он, безусловно, будет это делать. Матч намечается напряженный и вряд ли сверхрезультативный. Больше 3.5 голов на пару соперники вряд ли забьют - очень высока цена очков.