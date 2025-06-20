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19 июня 13:28ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ред Булл - Аль-Хиляль, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Тот случай, когда европейцы - не фавориты
Валентин Васильев

Австрийский и саудовский клубы успешно начали клубный чемпионат мира по футболу. «Ред Булл» обыграл «Пачуку», тогда как «Аль-Хиляль» неожиданно отобрал очки у «Реала».  В ночь с воскресенье на понедельник по Москве они встретятся между собой. Анализируем шансы клубов на успех в этом конкретном противостоянии и на выход из группы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия)

23.06.2025, Пн

01:00 МСК

 «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

П1 - 4.05

Х - 3.75

П2 - 1.85

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 2-й тур

Стадион: «Ауди Филд» (Вашингтон, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять игр «Ред Булл»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Пачука»

1:2

«Ред Булл»

 Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Ред Булл»

4:2

«Рапид»

Чемпионат Австрии

18.05.2025«Блау-Вайс»

1:2

«Ред Булл»

Чемпионат Австрии

09.05.2025«Штурм»

4:2

«Ред Булл»

Чемпионат Австрии

04.05.2025«Ред Булл»

2:0

«Аустрия»

Чемпионат Австрии

Последние пять игр  «Аль-Хиляля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

26.05.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Аль-Кадисия»

Чемпионат Саудовской Аравии

21.05.2025«Аль-Вахда»

1:1

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

16.05.2025«Аль-Фатех»

3:4

«Аль-Хиляль»

Чемпионат Саудовской Аравии

12.05.2025«Аль-Хиляль»

4:0

«Аль-Оруба»

Чемпионат Саудовской Аравии

Турнирное положение 

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Группа H

КомандаИВНПМО
1. Зальцбург11002-13
2. Аль-Хиляль10101-11
3. Реал10101-11
4. Пачука10011-20

Прогноз на матч

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«Ред Булл» имеет уникальный шанс раньше «Реала» обеспечить себе место в плей-офф турнира. Разумеется, австрийцы постараются его реализовать. Для дебютного выступления на клубном Кубке мира это уже само по себе будет замечательным результатом. 

Но «Аль-Хиляль», как мы уже убедились, тоже совсем не прост. Ничья с мадридскими звездами только укрепила дух команды Симоне Индзаги. После такого старта представитель Саудовской Аравии просто обязан бороться за один из билетов в 1/8 финала, и он, безусловно, будет это делать. Матч намечается напряженный и вряд ли сверхрезультативный. Больше 3.5 голов на пару соперники вряд ли забьют - очень высока цена очков. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Ред Булл»: Шлагер, Кавамура, Йео  (все - травмы)

 «Аль-Хиляль»: Канселу, Аль-Ями, Малком, Кайо, Аль-Джувайр  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила коэффициент 4.05 на победу австрийского клуба и 1.85 - на  «Аль-Хиляль». При удачной ставке на ничью букмекер выплатит выигрыш в соотношении 1 к 3.75.

На выход Зальцбурга из группы с первого или второго места сейчас можно заключить пари за 2.30. На команду Индзаги коэффициент на этом рынке ниже - 1.47.

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