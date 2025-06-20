Ред Булл - Аль-Хиляль, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Австрийский и саудовский клубы успешно начали клубный чемпионат мира по футболу. «Ред Булл» обыграл «Пачуку», тогда как «Аль-Хиляль» неожиданно отобрал очки у «Реала». В ночь с воскресенье на понедельник по Москве они встретятся между собой. Анализируем шансы клубов на успех в этом конкретном противостоянии и на выход из группы.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 2-й тур
Стадион: «Ауди Филд» (Вашингтон, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять игр «Ред Булл»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Пачука»
1:2
«Ред Булл»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Ред Булл»
4:2
«Рапид»
Чемпионат Австрии
|18.05.2025
|«Блау-Вайс»
1:2
«Ред Булл»
Чемпионат Австрии
|09.05.2025
|«Штурм»
4:2
«Ред Булл»
Чемпионат Австрии
|04.05.2025
|«Ред Булл»
2:0
«Аустрия»
Чемпионат Австрии
Последние пять игр «Аль-Хиляля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|26.05.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Аль-Кадисия»
Чемпионат Саудовской Аравии
|21.05.2025
|«Аль-Вахда»
1:1
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
|16.05.2025
|«Аль-Фатех»
3:4
«Аль-Хиляль»
Чемпионат Саудовской Аравии
|12.05.2025
|«Аль-Хиляль»
4:0
«Аль-Оруба»
Чемпионат Саудовской Аравии
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. Аль-Хиляль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3. Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4. Пачука
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
«Ред Булл» имеет уникальный шанс раньше «Реала» обеспечить себе место в плей-офф турнира. Разумеется, австрийцы постараются его реализовать. Для дебютного выступления на клубном Кубке мира это уже само по себе будет замечательным результатом.
Но «Аль-Хиляль», как мы уже убедились, тоже совсем не прост. Ничья с мадридскими звездами только укрепила дух команды Симоне Индзаги. После такого старта представитель Саудовской Аравии просто обязан бороться за один из билетов в 1/8 финала, и он, безусловно, будет это делать. Матч намечается напряженный и вряд ли сверхрезультативный. Больше 3.5 голов на пару соперники вряд ли забьют - очень высока цена очков.
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Потери
«Ред Булл»: Шлагер, Кавамура, Йео (все - травмы)
«Аль-Хиляль»: Канселу, Аль-Ями, Малком, Кайо, Аль-Джувайр (все - травмы)
БК PARI установила коэффициент 4.05 на победу австрийского клуба и 1.85 - на «Аль-Хиляль». При удачной ставке на ничью букмекер выплатит выигрыш в соотношении 1 к 3.75.
На выход Зальцбурга из группы с первого или второго места сейчас можно заключить пари за 2.30. На команду Индзаги коэффициент на этом рынке ниже - 1.47.
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