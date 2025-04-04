Рома - Ювентус, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
31-й тур чемпионата Италии богат на яркие афиши. Одной из центральных встреч уикенда станет матч в Риме, где местная «Рома» принимает «Ювентус». Соседи по турнирной таблице претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, а потеря очков для соперников в сложившейся ситуации - непозволительная роскошь. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
06.04.2024, Вс
21:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 2.50
Турнир: Серия А, 31-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|45
|61
|45
|194-188
|«Ювентус»
|45
|61
|45
|188-194
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Лечче»
0:1
«Рома»
Серия А
|16.03.2025
|«Рома»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|13.03.2025
|«Атлетик»
3:1
«Рома»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Ювентус»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|03.03.2025
|«Ювентус»
2:0
«Верона»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Ромы» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Ювентус»
0:0
«Рома»
Серия А
|05.05.2024
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|30.12.2023
|«Ювентус»
1:0
«Рома»
Серия А
|05.03.2023
|«Рома»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|27.08.2022
|«Ювентус»
1:1
«Рома»
Серия А
По итогам 30-ти туров «Ювентус» расположился на 5-й строчке, а «Рома» - на 6-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|30
|20
|7
|3
|67-28
|67
|2. Наполи
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3. Аталанта
|30
|17
|7
|6
|63-29
|58
|4. Болонья
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5. Ювентус
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6. Рома
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7. Лацио
|30
|15
|7
|8
|51-42
|52
|8. Фиорентина
|30
|15
|6
|9
|47-30
|51
|9. Милан
|30
|13
|8
|9
|45-35
|47
|10. Удинезе
|30
|11
|7
|12
|36-41
|40
|11. Торино
|30
|9
|12
|9
|35-35
|39
|12. Дженоа
|30
|8
|11
|11
|28-38
|35
|13. Комо
|30
|7
|9
|14
|36-47
|30
|14. Верона
|30
|9
|3
|18
|29-58
|30
|15. Кальяри
|30
|7
|8
|15
|31-44
|29
|16. Парма
|30
|5
|11
|14
|35-49
|26
|17. Лечче
|30
|6
|7
|17
|21-49
|25
|18. Эмполи
|30
|4
|11
|15
|24-47
|23
|19. Венеция
|30
|3
|11
|16
|23-43
|20
|20. Монца
|30
|2
|9
|19
|24-52
|15
«Ювентус» за последний месяц успел крупно проиграть «Фиорентине» и «Аталанте», вылететь из розыгрыша национального кубка, уступив скромному «Эмполи», да еще и с главным тренером Тиагой Моттой расстался. При этом «зебры» занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от четвертого лигочемпионского места всего на один балл.
«Рома» - точно не лучший для «Юве» соперник на данный момент. Команда Клаудио Раньери мотивирована не меньше, а футбол и результаты демонстрирует превосходные. Последний раз римляне проигрывали в чемпионате еще в прошлом году, а беспроигрышная серия команды длится уже 14 матчей, в 11-ти из которых «Рома» праздновала успех.
Чудеса в футболе случаются, но, сравнивая сегодняшние «Ювентус» и «Рому», сложно найти аргументы в пользу туринцев. Матчи между этими соперниками традиционно получаются не самыми результативными, а показатель в два мяча на двоих является очень даже высоким для этой пары. Выбираем победу «Ромы» при традиционно скромном количестве голов.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Рома»: Салемакерс (дисквалификация). Дибала, Ренш, Марин, Челик, Абдулхамид (все - травма)
«Ювентус»: Бремер, Милик, Гатти, Кабаль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Рома»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|15. Хуммельс
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
6. Келли
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
27. Камбьязо
Защитник
|Защитник
|3. Анхелиньо
2. Байо
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Коне
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
8. Копмейнерс
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
5. Локателли
Полузащитник
|Полузащитник
|35. Бальданце
10. Йылдыз
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Соуле
11. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Риме в прямом эфире.
Игры этих соперников редко получаются результативными. На то, что голов в игре будет не меньше двух (ТБ 1.5) можно поставить с кэфом 1.37. ТМ 2.5 - 1.64.
Партнерский проект