Рома - Ювентус, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Ювентус» за последний месяц успел крупно проиграть «Фиорентине» и «Аталанте», вылететь из розыгрыша национального кубка, уступив скромному «Эмполи», да еще и с главным тренером Тиагой Моттой расстался. При этом «зебры» занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от четвертого лигочемпионского места всего на один балл.

«Рома» - точно не лучший для «Юве» соперник на данный момент. Команда Клаудио Раньери мотивирована не меньше, а футбол и результаты демонстрирует превосходные. Последний раз римляне проигрывали в чемпионате еще в прошлом году, а беспроигрышная серия команды длится уже 14 матчей, в 11-ти из которых «Рома» праздновала успех.

Чудеса в футболе случаются, но, сравнивая сегодняшние «Ювентус» и «Рому», сложно найти аргументы в пользу туринцев. Матчи между этими соперниками традиционно получаются не самыми результативными, а показатель в два мяча на двоих является очень даже высоким для этой пары. Выбираем победу «Ромы» при традиционно скромном количестве голов.