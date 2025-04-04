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4 апреля 15:43ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Ювентус, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В 2025-м году римляне еще не проигрывали в Серии А
Руслан Ипполитов

31-й тур чемпионата Италии богат на яркие афиши. Одной из центральных встреч уикенда станет матч в Риме, где местная «Рома»  принимает «Ювентус».  Соседи по турнирной таблице претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, а потеря очков для соперников в сложившейся ситуации - непозволительная роскошь. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

06.04.2024, Вс

21:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2.50

Х - 3.15

П2 - 3.00

Турнир:  Серия А, 31-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Рома» 456145194-188
«Ювентус»456145188-194

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Лечче»

0:1

«Рома»

Серия А

16.03.2025«Рома»

1:0

«Кальяри»

Серия А

13.03.2025«Атлетик»

3:1

«Рома»

Лига Европы

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Ювентус»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.03.2025«Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

03.03.2025«Ювентус»

2:0

«Верона»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Ромы» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Ювентус»

0:0

«Рома»

Серия А

05.05.2024«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

30.12.2023«Ювентус»

1:0

«Рома»

Серия А

05.03.2023«Рома»

1:0

«Ювентус»

Серия А

27.08.2022«Ювентус»

1:1

«Рома»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 30-ти туров «Ювентус» расположился на 5-й строчке, а «Рома» - на 6-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер30207367-2867
2. Наполи30197447-2464
3. Аталанта30177663-2958
4. Болонья301511450-3456
5. Ювентус301413346-2855
6. Рома30157845-3052
7. Лацио30157851-4252
8. Фиорентина30156947-3051
9. Милан30138945-3547
10. Удинезе301171236-4140
11. Торино30912935-3539
12. Дженоа308111128-3835
13. Комо30791436-4730
14. Верона30931829-5830
15. Кальяри30781531-4429
16. Парма305111435-4926
17. Лечче30671721-4925
18. Эмполи304111524-4723
19. Венеция303111623-4320
20. Монца30291924-5215

Прогноз на матч

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«Ювентус» за последний месяц успел крупно проиграть «Фиорентине» и «Аталанте», вылететь из розыгрыша национального кубка, уступив скромному «Эмполи», да еще и с главным тренером Тиагой Моттой расстался. При этом «зебры» занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от четвертого лигочемпионского места всего на один балл.

«Рома» - точно не лучший для «Юве» соперник на данный момент. Команда Клаудио Раньери мотивирована не меньше, а футбол и результаты демонстрирует превосходные. Последний раз римляне проигрывали в чемпионате еще в прошлом году, а беспроигрышная серия команды длится уже 14 матчей, в 11-ти из которых «Рома» праздновала успех.

Чудеса в футболе случаются, но, сравнивая сегодняшние «Ювентус» и «Рому», сложно найти аргументы в пользу туринцев. Матчи между этими соперниками традиционно получаются не самыми результативными, а показатель в два мяча на двоих является очень даже высоким для этой пары. Выбираем победу «Ромы» при традиционно скромном количестве голов.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Риме в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: Салемакерс (дисквалификация). Дибала, Ренш, Марин, Челик, Абдулхамид (все - травма)

«Ювентус»: Бремер, Милик, Гатти, Кабаль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Ювентус»:

Позиция«Рома»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь99. Свилар

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник15. Хуммельс

15. Калюлю

Защитник

Защитник23. Манчини

6. Келли

Защитник

Защитник5. Н'Дика

27. Камбьязо

Защитник

Защитник3. Анхелиньо

2. Байо 

Полузащитник

Полузащитник17. Коне

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 4. Кристанте

8. Копмейнерс

Полузащитник 

Полузащитник 16. Паредес

5. Локателли

Полузащитник

Полузащитник 35. Бальданце

10. Йылдыз

Полузащитник

Полузащитник 18. Соуле

11. Гонсалес

Нападающий

Нападающий11. Довбик

22. Веа

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 2.50 номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - 3.00. Ничья котируется за 3.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рома» - «Ювентус»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20.

Где смотреть бесплатно матч «Рома» - «Ювентус»?

Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в Риме в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Рома» - «Ювентус»?

Игры этих соперников редко получаются результативными. На то, что голов в игре будет не меньше двух (ТБ 1.5) можно поставить с кэфом 1.37. ТМ 2.5 - 1.64.

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