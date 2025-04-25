Ростов — Локомотив, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За полтора месяца до конца сезона соперники оказались в одинаковом положении. В чемпионате внятной турнирной мотивации ни у одних, ни у других не осталось - только в Кубке страны. И надо же было такому случиться, что за место в финале Пути регионов они поспорят как раз друг с другом! Поэтому пятое официальное столкновение в сезоне для «Ростова» и «Локо» еще не последнее - будет и шестое, в конце апреля в Москве.

Исходя из этого трудно предугадать, какую стратегию и составы выберут на ближайшую игру тренеры команд. Понятно, что кубковая история для обоих в приоритете. Следовательно, тут можно ожидать как тактических, так и кадровых новинок. Это обстоятельство затрудняет прогнозирование исхода. Но, учитывая невысокую турнирную ценность матча, можно предположить раскованный характер встречи. Ждем голов - не меньше трех.