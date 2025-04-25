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23 апреля 13:55ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов — Локомотив, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Четвертая официальная встреча команд в сезоне - не последняя!
Валентин Васильев

В субботу, 26 апреля, на берегах Дона сойдутся «Ростов» и «Локомотив». В последнее время они видятся как никогда часто. Предстоящая встреча станет для команд четвертой в сезоне, а с учетом зимнего спарринга - вообще пятой. Но не последней!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

26.04.2025, Сб

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.25

Х - 3.65

П2 - 3.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»12214065-119
«Локомотив»402112119-65

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов»

5:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

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По прошествии 25 туров команды занимают соседние места в таблице. Правда, расстояние между ними довольно внушительное: «Локо» на восемь очков впереди.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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За полтора месяца до конца сезона соперники оказались в одинаковом положении. В чемпионате внятной турнирной мотивации ни у одних, ни у других не осталось - только в Кубке страны. И надо же было такому случиться, что за место в финале Пути регионов они поспорят как раз друг с другом! Поэтому пятое официальное столкновение в сезоне для «Ростова» и «Локо» еще не последнее - будет и шестое, в конце апреля в Москве. 

Исходя из этого трудно предугадать, какую стратегию и составы выберут на ближайшую игру тренеры команд. Понятно, что кубковая история для обоих в приоритете. Следовательно, тут можно ожидать как тактических, так и кадровых новинок. Это обстоятельство затрудняет прогнозирование исхода. Но, учитывая невысокую турнирную ценность матча, можно предположить раскованный характер встречи. Ждем голов - не меньше трех.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Ятимов, Комаров (оба - травмы), Голенков, Сако (оба - дисквалификации)

«Локомотив»: Батраков, Годяев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Локомотив»:

Позиция«Ростов»«Локомотив»Позиция
Вратарь71. Одоевский22. ЛантратовВратарь
Защитник87. Лангович77. СамошниковЗащитник
Защитник3. Сако3. ФассонЗащитник
Защитник55. Осипенко23. МонтесЗащитник
Защитник5. Поярков24. НенаховЗащитник
Полузащитник89. Саравиа6. БариновПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян27. РаковПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо9. ПиняевНападающий
Полузащитник9. Мохеби71. ТикнизянНападающий
Нападающий27. Комличенко10. ВоробьевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие коэффициенты на все три основных исхода матча. В случае победы «Ростова» букмекер умножит номинал ставки на 2.25, а при успехе гостей - на 3.05 Предложение на ничью еще более привлекательное (3.65).

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ростов» - «Локомотив»?

Легальные букмекерские конторы ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение дончанам. При этом все четыре матча этого сезона завершились в пользу «Локо» (три победы в основное время, одна - в серии пенальти)!

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Локомотив»?

Бесплатная трансляция игры в интернете будет доступна на платформе Winline.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном сайте местного клуба. 

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