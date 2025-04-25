Ростов — Локомотив, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 26 апреля, на берегах Дона сойдутся «Ростов» и «Локомотив». В последнее время они видятся как никогда часто. Предстоящая встреча станет для команд четвертой в сезоне, а с учетом зимнего спарринга - вообще пятой. Но не последней!
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|12
|21
|40
|65-119
|«Локомотив»
|40
|21
|12
|119-65
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
По прошествии 25 туров команды занимают соседние места в таблице. Правда, расстояние между ними довольно внушительное: «Локо» на восемь очков впереди.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
За полтора месяца до конца сезона соперники оказались в одинаковом положении. В чемпионате внятной турнирной мотивации ни у одних, ни у других не осталось - только в Кубке страны. И надо же было такому случиться, что за место в финале Пути регионов они поспорят как раз друг с другом! Поэтому пятое официальное столкновение в сезоне для «Ростова» и «Локо» еще не последнее - будет и шестое, в конце апреля в Москве.
Исходя из этого трудно предугадать, какую стратегию и составы выберут на ближайшую игру тренеры команд. Понятно, что кубковая история для обоих в приоритете. Следовательно, тут можно ожидать как тактических, так и кадровых новинок. Это обстоятельство затрудняет прогнозирование исхода. Но, учитывая невысокую турнирную ценность матча, можно предположить раскованный характер встречи. Ждем голов - не меньше трех.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Ятимов, Комаров (оба - травмы), Голенков, Сако (оба - дисквалификации)
«Локомотив»: Батраков, Годяев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|5. Поярков
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|89. Саравиа
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|27. Раков
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|9. Пиняев
|Нападающий
|Полузащитник
|9. Мохеби
|71. Тикнизян
|Нападающий
|Нападающий
|27. Комличенко
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие коэффициенты на все три основных исхода матча. В случае победы «Ростова» букмекер умножит номинал ставки на 2.25, а при успехе гостей - на 3.05 Предложение на ничью еще более привлекательное (3.65).
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Легальные букмекерские конторы ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение дончанам. При этом все четыре матча этого сезона завершились в пользу «Локо» (три победы в основное время, одна - в серии пенальти)!
Бесплатная трансляция игры в интернете будет доступна на платформе Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном сайте местного клуба.
Партнерский проект