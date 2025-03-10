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10 марта 7:22ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ростов - Зенит, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Мысли чемпиона заняты «Спартаком»
Валентин Васильев

На этой неделе в FONBET Кубке России по футболу пройдут матчи 1/4 финала Пути регионов и первые полуфиналы Пути РПЛ. Чемпион и обладатель хрустального трофея «Зенит» гостит в Ростове-на-Дону. Ниже полный предматчевый расклад. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

12.03.2025, Ср

18:15 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 4.80

Х - 3.90

П2 - 1.66

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»15173562-125
«Зенит»351715125-62

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2025«Ростов»

3:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

14.02.2025«Зенит»

3:1

«Урал»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

11.02.2025«Зенит»

2:0

«Пюник»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ростова» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.08.2024«Зенит»

5:0

«Ростов»

РПЛ

25.05.2024«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

29.07.2023«Ростов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

16.04.2023«Ростов»

0:0

«Зенит»

РПЛ

Календарь игр

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Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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Несмотря на мрачные прогнозы относительно перспектив команды после отставки Валерия Карпина, «Ростов» бодро возобновил состязательный год. Команда продемонстрировала отличную физическую готовность в первых мартовских матчах и пока после паузы не проигрывала: сделала ничью с «Динамо» и привезла три очка из Оренбурга. В чемпионате высоких задач южане не решают, поэтому есть смысл побороться за Кубок. Наверняка они мыслят примерно так же. 

А вот у «Зенита» на неделе другой матч в приоритете - со «Спартаком» в чемпионате. В золотой гонке сезона это одно из ключевых противостояний весны. Выбросить его из головы в Ростове-на-Дону чемпиону вряд ли удастся. Мотивация хозяев здесь и сейчас должна быть выше. Два предыдущих матча команд на берегах Дона завершились вничью. Полагаем, что и в этот раз, при горячей поддержке своих трибун, желто-синие не уступят. БК Winline оценила вероятность такого исхода высоким коэффициентом 2.15.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы), Щетинин (дисквалификация)

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:

Позиция«Ростов»«Зенит»Позиция
Вратарь71. Одоевский16. АдамовВратарь
Защитник40. Вахания 70. МимовичЗащитник
Защитник3. Сако28. АлипЗащитник
Защитник55. Осипенко6. ДркушичЗащитник
Защитник5. Поярков4. ГоршковЗащитник
Полузащитник89. Саравиа8. ВенделПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий5. БарриосПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян21. ЕрохинПолузащитник
Нападающий7. Роналдо77. АхметовПолузащитник
Нападающий9. Мохеби30. КассьерраНападающий
Нападающий27. Комличенко7. СоболевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline наблюдается приличный разброс коэффициентов. Победа чемпиона идет за 1.66, а его соперника - за 4.80. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Зенит»?

При победе чемпиона со счетом 1:0 или ничьей 1:1 Winline  умножит сумму успешной ставки на 6.60. 

Где бесплатно смотреть матч  «Ростов» - «Зенит»?

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Ростов» - «Зенит»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Ростова». Стоимость билетов - от 600 до 2 000 рублей. Fan ID для посещения кубковых матчей не требуется. 

С кем сыграет победитель пары «Ростов» - «Зенит»?

Это точно будет московская команда. Осталось выяснить какая - ЦСКА или «Динамо».

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