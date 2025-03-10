Ростов - Зенит, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в FONBET Кубке России по футболу пройдут матчи 1/4 финала Пути регионов и первые полуфиналы Пути РПЛ. Чемпион и обладатель хрустального трофея «Зенит» гостит в Ростове-на-Дону. Ниже полный предматчевый расклад.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов»
12.03.2025, Ср
18:15 МСК
«Зенит» (Санкт-Петербург)
|П1 - 4.80
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|15
|17
|35
|62-125
|«Зенит»
|35
|17
|15
|125-62
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Ростов»
3:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|14.02.2025
|«Зенит»
3:1
«Урал»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|11.02.2025
|«Зенит»
2:0
«Пюник»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ростова» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.08.2024
|«Зенит»
5:0
«Ростов»
РПЛ
|25.05.2024
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|29.07.2023
|«Ростов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|16.04.2023
|«Ростов»
0:0
«Зенит»
РПЛ
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
Несмотря на мрачные прогнозы относительно перспектив команды после отставки Валерия Карпина, «Ростов» бодро возобновил состязательный год. Команда продемонстрировала отличную физическую готовность в первых мартовских матчах и пока после паузы не проигрывала: сделала ничью с «Динамо» и привезла три очка из Оренбурга. В чемпионате высоких задач южане не решают, поэтому есть смысл побороться за Кубок. Наверняка они мыслят примерно так же.
А вот у «Зенита» на неделе другой матч в приоритете - со «Спартаком» в чемпионате. В золотой гонке сезона это одно из ключевых противостояний весны. Выбросить его из головы в Ростове-на-Дону чемпиону вряд ли удастся. Мотивация хозяев здесь и сейчас должна быть выше. Два предыдущих матча команд на берегах Дона завершились вничью. Полагаем, что и в этот раз, при горячей поддержке своих трибун, желто-синие не уступят. БК Winline оценила вероятность такого исхода высоким коэффициентом 2.15.
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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Эль-Аскалани, Миронов (оба - травмы), Щетинин (дисквалификация)
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|40. Вахания
|70. Мимович
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|5. Поярков
|4. Горшков
|Защитник
|Полузащитник
|89. Саравиа
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мохеби
|30. Кассьерра
|Нападающий
|Нападающий
|27. Комличенко
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Сергей Семак
|Главный тренер
В основной линии Winline наблюдается приличный разброс коэффициентов. Победа чемпиона идет за 1.66, а его соперника - за 4.80. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.90.
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При победе чемпиона со счетом 1:0 или ничьей 1:1 Winline умножит сумму успешной ставки на 6.60.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Ростова». Стоимость билетов - от 600 до 2 000 рублей. Fan ID для посещения кубковых матчей не требуется.
Это точно будет московская команда. Осталось выяснить какая - ЦСКА или «Динамо».
Партнерский проект