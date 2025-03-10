Ростов - Зенит, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Несмотря на мрачные прогнозы относительно перспектив команды после отставки Валерия Карпина, «Ростов» бодро возобновил состязательный год. Команда продемонстрировала отличную физическую готовность в первых мартовских матчах и пока после паузы не проигрывала: сделала ничью с «Динамо» и привезла три очка из Оренбурга. В чемпионате высоких задач южане не решают, поэтому есть смысл побороться за Кубок. Наверняка они мыслят примерно так же.

А вот у «Зенита» на неделе другой матч в приоритете - со «Спартаком» в чемпионате. В золотой гонке сезона это одно из ключевых противостояний весны. Выбросить его из головы в Ростове-на-Дону чемпиону вряд ли удастся. Мотивация хозяев здесь и сейчас должна быть выше. Два предыдущих матча команд на берегах Дона завершились вничью. Полагаем, что и в этот раз, при горячей поддержке своих трибун, желто-синие не уступят. БК Winline оценила вероятность такого исхода высоким коэффициентом 2.15.