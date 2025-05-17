Ростов - Зенит, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У обеих команд с планами на концовку сезона все предельно ясно. «Ростов» преисполнен желания второй раз в истории завладеть национальным Кубком, тогда как в зоне досягаемости «Зенита» остался лишь один трофей. Разумеется, в Петербурге надеются все-таки догнать и перегнать краснодарского беглеца, но теперь не от Семака и его команды все зависит. В любом случае со своей стороны они должны сделать максимум, чтобы рассчитывать на титул.

«Зенит» в последнее время играет под колоссальным давлением. В год столетия клуба от современной плеяды в городе ждали яркого триумфа. Эта ответственность закрепощает команду и приводит к потерям очков. А еще у СБГ неожиданно развился «московский синдром»: из четырех матчей в столице в 2025 году зенитовцы не выиграли ни одного.

Впрочем, «Ростов» - достаточно удобный соперник для питерцев - южанам они не проигрывают на протяжении 13 официальных матчей, с 2019 года. Не должны уступить и сейчас. В качестве прогноза на игру выбираем комбо: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.15.