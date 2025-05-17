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16 мая 14:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Зенит, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний выезд чемпиона в сезоне
Валентин Васильев

Совсем недавно «Ростов» с «Зенитом» соперничали в  1/4 финала Пути регионов Кубка России, а теперь сразятся в рамках чемпионата страны. Изучили линии легальных букмекеров - рассказываем о самых интересных вариантах для пари на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

18.05.2025, Вс

18:15 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 6.00

Х - 4.20

П2 - 1.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»15173762-128
«Зенит»371715128-62

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

11.05.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

РПЛ

10.05.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Зенит»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.08.2024«Зенит»

5:0

«Ростов»

РПЛ

25.05.2024«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Место в таблице

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За два тура до конца сезона «Зенит» занимает вторую позицию в таблице, «Ростов» - восьмую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов28861435-4830
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Пари НН28751626-5126
14. Ахмат284121226-4424
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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У обеих команд с планами на концовку сезона все предельно ясно. «Ростов» преисполнен желания второй раз в истории завладеть национальным Кубком, тогда как в зоне досягаемости «Зенита» остался лишь один трофей. Разумеется, в Петербурге надеются все-таки догнать и перегнать краснодарского беглеца, но теперь не от Семака и его команды все зависит. В любом случае со своей стороны они должны сделать максимум, чтобы рассчитывать на титул.

«Зенит» в последнее время играет под колоссальным давлением. В год столетия клуба от современной плеяды в городе ждали яркого триумфа. Эта ответственность закрепощает команду и приводит к потерям очков. А еще у СБГ неожиданно развился «московский синдром»: из четырех матчей в столице в 2025 году зенитовцы не выиграли ни одного. 

Впрочем, «Ростов» - достаточно удобный соперник для питерцев - южанам они не проигрывают на протяжении 13 официальных матчей, с 2019 года. Не должны уступить и сейчас. В качестве прогноза на игру выбираем комбо: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.15. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: нет

«Зенит»: Вендел, Караваев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:

Позиция«Ростов»«Зенит»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. ЛатышонокВратарь
Защитник87. Лангович31. МантуанЗащитник
Защитник55. Осипенко25. ЭраковичЗащитник
Защитник3. Сако27. НиноЗащитник
Защитник40. Вахания3. Сантос Защитник
Полузащитник58. Шанталий14. ЗделарПолузащитник
Полузащитник 18. Кучаев17. МостовойПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин21. ЕрохинПолузащитник
Нападающий19. Байрамян11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий27. Комличенко32. ГондуНападающий
Нападающий69. Голенков7. СоболевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Предложение на победу дончан в Winline почти в четыре раза превышает котировку на «Зенит» - соответственно, 6.00 против 1.55.  При ничьей букмекер умножит сумму пари на 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Зенит»?

При победе чемпиона со счетом 1:0 Winline  умножит сумму успешной ставки на 6.20, а при 2:0 - на 6.40. 

Где бесплатно смотреть матч  «Ростов» - «Зенит»?

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Ростов» - «Зенит»?

Билеты на матч доступны на сайте «Ростова». Их стоимость колеблется от 600 до 2 000 рублей. 

С кем сыграет победитель «Ростов» в финале Кубка России?

Соперник южан по кубковому суперфиналу - ЦСКА. Игра пройдет 1 июня в Москве.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных