Ростов - Зенит, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Совсем недавно «Ростов» с «Зенитом» соперничали в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, а теперь сразятся в рамках чемпионата страны. Изучили линии легальных букмекеров - рассказываем о самых интересных вариантах для пари на матч.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|15
|17
|37
|62-128
|«Зенит»
|37
|17
|15
|128-62
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|11.05.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
РПЛ
|10.05.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Зенит»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.08.2024
|«Зенит»
5:0
«Ростов»
РПЛ
|25.05.2024
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
За два тура до конца сезона «Зенит» занимает вторую позицию в таблице, «Ростов» - восьмую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|28
|8
|6
|14
|35-48
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|26-51
|26
|14. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
У обеих команд с планами на концовку сезона все предельно ясно. «Ростов» преисполнен желания второй раз в истории завладеть национальным Кубком, тогда как в зоне досягаемости «Зенита» остался лишь один трофей. Разумеется, в Петербурге надеются все-таки догнать и перегнать краснодарского беглеца, но теперь не от Семака и его команды все зависит. В любом случае со своей стороны они должны сделать максимум, чтобы рассчитывать на титул.
«Зенит» в последнее время играет под колоссальным давлением. В год столетия клуба от современной плеяды в городе ждали яркого триумфа. Эта ответственность закрепощает команду и приводит к потерям очков. А еще у СБГ неожиданно развился «московский синдром»: из четырех матчей в столице в 2025 году зенитовцы не выиграли ни одного.
Впрочем, «Ростов» - достаточно удобный соперник для питерцев - южанам они не проигрывают на протяжении 13 официальных матчей, с 2019 года. Не должны уступить и сейчас. В качестве прогноза на игру выбираем комбо: П2 и тотал меньше 3.5 за 2.15.
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Прямая трансляция из Ростова-на-Дону запланирована на «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: нет
«Зенит»: Вендел, Караваев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|27. Нино
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|14. Зделар
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Байрамян
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|69. Голенков
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Сергей Семак
|Главный тренер
Предложение на победу дончан в Winline почти в четыре раза превышает котировку на «Зенит» - соответственно, 6.00 против 1.55. При ничьей букмекер умножит сумму пари на 4.20.
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При победе чемпиона со счетом 1:0 Winline умножит сумму успешной ставки на 6.20, а при 2:0 - на 6.40.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Билеты на матч доступны на сайте «Ростова». Их стоимость колеблется от 600 до 2 000 рублей.
Соперник южан по кубковому суперфиналу - ЦСКА. Игра пройдет 1 июня в Москве.
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