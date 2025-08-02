Ротор - Енисей, 4 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Третий тур Лиги PARI завершится в понедельник, 4 августа. В Волгограде «Ротор» сразится с «Енисеем». Нас ждет еще одна интригующая тренерская дуэль любимцев спартаковских болельщиков - Денис Бояринцев против Андрея Тихонова. Анализируем шансы команд на успех, мониторим линии легальных букмекеров, выбираем перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|6
|3
|5
|19-13
|«Енисей»
|5
|3
|6
|13-19
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Ротор»
1:2
«Уфа»
Первая лига
|17.05.2025
|«Чайка»
1:0
«Ротор»
Первая лига
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
|14.07.2025
|«Енисей»
5:2
«Енисей-2»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
После первых туров «Ротор» занимает привычное место в серединке таблицы, тогда как «Енисей» рухнул на дно.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Удивительно, но «Ротор» за два выезда набрал больше очков, чем «Енисей» за пару домашних матчей. В самой главной графе турнирной таблицы у команды Андрея Тихонова пока стоит ноль. И это, возможно, одна из главных сенсаций июля в Лиге PARI со знаком «минус». Проиграли-то красноярцы не фаворитам первенства, а таким же середнякам - «Чайке» и «СКА-Хабаровску». Восьмикратному чемпиону России Тихонову нужно срочно исправлять ситуацию.
«Ротор» к домашней премьере уже набрал три очка - удачно съездил в Ульяновск в гости к «Волге». Волгоградцы и во втором туре могли рассчитывать на положительный результат. При равной игре с «Челябинском» южане во втором тайме не реализовали выход один на один, а еще одного гола лишились из-за офсайда. Роковым для гостей стал штрафной в последнюю пятиминутку: Кочиев протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. Эта неудача должна дополнительно раззадорить парней Бояринцева.
В любом случае встреча на «Волгоград Арене» обещает быть жесткой и бескомпромиссной. Но «Ротор» впервые в сезоне играет дома и наверняка проведет игру на эмоциональном подъеме. «Енисею» нужно «отмазываться» за стартовые неудачи. Поэтому голы ожидаются от обеих команд.
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В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: Макаров, Литвенок (оба - травмы)
«Енисей»: Эммерсон (дисквалификация)
Основная линия PARI отмечены высокими котировками на базовые исходы встречи. Так, победе хозяев аналитики присвоили коэффициент 2.05, а их сопернику - 3.80. В случае ничьей компания умножит номинал соответствующей ставки на 3.25.
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В линии на точный счет 1:0 и 0:0 котируются на одном уровне - за 6.00.
Официальный партнер Футбольной национальной лиги - букмекерская контора PARI - легально показывает матчи второго по ранжиру дивизиона страны на своем сайте.
Приобрести билет на первый матч сезона в Волгограде можно через официальный сайт «Ротора».