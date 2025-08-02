Ротор - Енисей, 4 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Удивительно, но «Ротор» за два выезда набрал больше очков, чем «Енисей» за пару домашних матчей. В самой главной графе турнирной таблицы у команды Андрея Тихонова пока стоит ноль. И это, возможно, одна из главных сенсаций июля в Лиге PARI со знаком «минус». Проиграли-то красноярцы не фаворитам первенства, а таким же середнякам - «Чайке» и «СКА-Хабаровску». Восьмикратному чемпиону России Тихонову нужно срочно исправлять ситуацию.

«Ротор» к домашней премьере уже набрал три очка - удачно съездил в Ульяновск в гости к «Волге». Волгоградцы и во втором туре могли рассчитывать на положительный результат. При равной игре с «Челябинском» южане во втором тайме не реализовали выход один на один, а еще одного гола лишились из-за офсайда. Роковым для гостей стал штрафной в последнюю пятиминутку: Кочиев протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. Эта неудача должна дополнительно раззадорить парней Бояринцева.

В любом случае встреча на «Волгоград Арене» обещает быть жесткой и бескомпромиссной. Но «Ротор» впервые в сезоне играет дома и наверняка проведет игру на эмоциональном подъеме. «Енисею» нужно «отмазываться» за стартовые неудачи. Поэтому голы ожидаются от обеих команд.