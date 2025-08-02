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1 августа 5:29ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Ротор - Енисей, 4 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Легендарный Тихонов в этом сезоне пока без очков
Валентин Васильев

Третий тур Лиги PARI завершится в понедельник, 4 августа. В Волгограде «Ротор» сразится с «Енисеем». Нас ждет еще одна интригующая тренерская дуэль любимцев спартаковских болельщиков - Денис Бояринцев против Андрея Тихонова. Анализируем шансы команд на успех, мониторим линии легальных букмекеров, выбираем перспективный вариант для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

04.08.2025, Пн

20:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 2.05

Х - 3.25

П2 - 3.80

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Силантьев (Самара)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»63519-13
«Енисей»53613-19

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

24.05.2025«Ротор»

1:2

«Уфа»

Первая лига

17.05.2025«Чайка»

1:0

«Ротор»

Первая лига

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

14.07.2025«Енисей»

5:2

«Енисей-2»

Товарищеский матч

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После первых туров «Ротор» занимает привычное место в серединке таблицы, тогда как «Енисей» рухнул на дно.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Удивительно, но «Ротор» за два выезда набрал больше очков, чем «Енисей» за пару домашних матчей. В самой главной графе турнирной таблицы у команды Андрея Тихонова пока стоит ноль. И это, возможно, одна из главных сенсаций июля в Лиге PARI со знаком «минус». Проиграли-то красноярцы не фаворитам первенства, а таким же середнякам - «Чайке» и «СКА-Хабаровску». Восьмикратному чемпиону России Тихонову нужно срочно исправлять ситуацию.

«Ротор» к домашней премьере уже набрал три очка - удачно съездил в Ульяновск в гости к «Волге». Волгоградцы и во втором туре могли рассчитывать на положительный результат. При равной игре с «Челябинском» южане во втором тайме не реализовали выход один на один, а еще одного гола лишились из-за офсайда. Роковым для гостей стал штрафной в последнюю пятиминутку: Кочиев протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. Эта неудача должна дополнительно раззадорить парней Бояринцева.

В любом случае встреча на «Волгоград Арене» обещает быть жесткой и бескомпромиссной. Но  «Ротор» впервые в сезоне играет дома и наверняка проведет игру на эмоциональном подъеме. «Енисею» нужно «отмазываться» за стартовые неудачи. Поэтому голы ожидаются от обеих команд. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ротор»: Макаров, Литвенок (оба - травмы)

«Енисей»: Эммерсон (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

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Основная линия PARI отмечены высокими котировками на базовые исходы встречи. Так, победе хозяев аналитики присвоили коэффициент 2.05, а их сопернику - 3.80. В случае ничьей компания умножит номинал соответствующей ставки на 3.25.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ротор» - «Енисей»?

В линии на точный счет 1:0 и 0:0 котируются на одном уровне - за 6.00.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Енисей»?

Официальный партнер Футбольной национальной лиги - букмекерская контора PARI - легально показывает матчи второго по ранжиру дивизиона страны на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Енисей»?

Приобрести билет на первый матч сезона в Волгограде можно через официальный сайт «Ротора».

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