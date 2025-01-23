Рубин — Акрон, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Второй круг чемпионата России по футболу стартует уже в пятницу. “Рубин” на своем поле примет “Акрон”. Изучаем предматчевые расклады и предложения легальных букмекеров на игру.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рубин» (Казань)
22.11.2024, Пт
19:00 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|4
|1
|0
|10-3
|«Акрон»
|0
|1
|4
|3-10
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|06.11.2024
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|27.10.2024
|«Оренбург»
1:2
«Рубин»
РПЛ
|23.10.2024
|«Акрон»
0:1
«Рубин»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|01.11.2024
|«Акрон»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.10.2024
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|23.10.2024
|«Акрон»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.10.2024
|«Акрон»
0:5
«Зенит»
РПЛ
Перед 16-м туром “Рубин” с “Акроном” разделяют в таблице две позиции и всего три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|2. Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|3. Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|4. Динамо Москва
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|5. Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|6. ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|7. Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|8. Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|9. Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|10. Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|11. Динамо Махачкала
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|12. Крылья Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|13. Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|14. Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|15. Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|16. Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
За первую половину сезона соперники успели наиграть три матча между собой - два в Кубке и один в чемпионате. И все три завершились в пользу “Рубина”, причем два из них - в Самаре. Естественно, что самолюбие акроновцев эти поражения не могли не уязвить. В пятницу они предпримут уже четвертую попытку отобрать у казанцев очки.
“Рубин” Рахимова столь же сдержан в своих атакующих проявлениях, как и его главный тренер. Забивает команда не много. Но и пропускает умеренно - всего три мяча за пять предыдущих матчей. Но здесь ждем голов в одни и другие ворота. “Акрон” должен “отмазаться” за беспомощность в матче со “Спартаком” (0:4). И в первую очередь его болельщики ждут полезных действий от Артема Дзюбы, который в последнее время захватил инфополе отнюдь не спортивными свершениями.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Юкич (травма), Вуячич (дисквалификация)
«Акрон»: Бакаев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Акрон»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|80. Бардыбахин
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|4. Паулу Витор
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|22. Баранюк
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|7. Данилин
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|65. Москвичев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|25. Эсанов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|10. Палиенко
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Вада
|20. Галоян
|Нападающий
|Нападающий
|24. Чумич
|11. Беншимол
|Нападающий
|Нападающий
|90. Чуни
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 1.75 на победу хозяев. Ничья в конторе идет за 3.70, а выигрыш «Акрона» - за 4.70.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Статистика тоже в пользу “Рубина”: четыре победы при всего одной ничьей.
Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Следить за встречей в Казани онлайн можно а ресурсах букмекерской конторы Winline,являющейся официальным партнером РПЛ.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость - 200 рублей. Для попадания на матч придется предъявить стюарду Fan ID (паспорт болельщика).
Согласно сведениям из расположения “Акрона”, звездный ветеран команды здоров и готовится к игре.
Партнерский проект