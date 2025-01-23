Рубин — Акрон, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За первую половину сезона соперники успели наиграть три матча между собой - два в Кубке и один в чемпионате. И все три завершились в пользу “Рубина”, причем два из них - в Самаре. Естественно, что самолюбие акроновцев эти поражения не могли не уязвить. В пятницу они предпримут уже четвертую попытку отобрать у казанцев очки.

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“Рубин” Рахимова столь же сдержан в своих атакующих проявлениях, как и его главный тренер. Забивает команда не много. Но и пропускает умеренно - всего три мяча за пять предыдущих матчей. Но здесь ждем голов в одни и другие ворота. “Акрон” должен “отмазаться” за беспомощность в матче со “Спартаком” (0:4). И в первую очередь его болельщики ждут полезных действий от Артема Дзюбы, который в последнее время захватил инфополе отнюдь не спортивными свершениями.