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20 ноября 9:12ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — Акрон, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

От Дзюбы ждут в Тольятти не слов, а дел
Валентин Васильев

Второй круг чемпионата России по футболу стартует уже в пятницу. “Рубин” на своем поле примет “Акрон”. Изучаем предматчевые расклады и предложения легальных букмекеров на игру.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

22.11.2024, Пт

19:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.75

Х - 3.70

П2 - 4.70

Турнир:  чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»41010-3
«Акрон»0143-10

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

06.11.2024«Рубин»

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

02.11.2024«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

27.10.2024«Оренбург»

1:2

«Рубин»

РПЛ

23.10.2024«Акрон»

0:1

«Рубин»

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон»

РПЛ

01.11.2024«Акрон»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

26.10.2024«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

23.10.2024«Акрон»

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.10.2024«Акрон»

0:5

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед 16-м туром “Рубин” с “Акроном” разделяют в таблице две позиции и всего три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15114032-737
2. Зенит15113133-736
3. Локомотив15111330-1834
4. Динамо Москва1593331-1730
5. Спартак1584325-1228
6. ЦСКА1583424-1027
7. Рубин1554617-2219
8. Ростов1545620-2617
9. Акрон1544719-3016
10. Пари НН1543815-2715
11. Динамо Махачкала153669-1415
12. Крылья Советов1533913-2312
13. Химки1526716-2812
14. Факел1526710-2312
15. Ахмат1516813-299
16. Оренбург1515916-308

Прогноз на матч

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За первую половину сезона соперники успели наиграть три матча между собой - два в Кубке и один в чемпионате. И все три завершились в пользу “Рубина”, причем два из них - в Самаре. Естественно, что самолюбие акроновцев эти поражения не могли не уязвить. В пятницу они предпримут уже четвертую попытку отобрать у казанцев очки.

Премьер-лига России онлайн.  

“Рубин” Рахимова столь же сдержан в своих атакующих проявлениях, как и его главный тренер. Забивает команда не много. Но и пропускает умеренно - всего три мяча за пять предыдущих матчей. Но здесь ждем голов в одни и другие ворота. “Акрон” должен “отмазаться” за беспомощность в матче со “Спартаком” (0:4). И в первую очередь его болельщики ждут полезных действий от Артема Дзюбы, который в последнее время захватил инфополе отнюдь не спортивными свершениями.

Бонусы на матч

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«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Юкич (травма), Вуячич (дисквалификация)

«Акрон»: Бакаев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Акрон»:

Позиция«Рубин»«Акрон»Позиция
Вратарь38. Ставер78. ВасютинВратарь
Защитник27. Грицаенко80. БардыбахинЗащитник
Защитник2. Тесленко4. Паулу ВиторЗащитник
Защитник5. Ашурматов22. БаранюкЗащитник
Полузащитник70. Кабутов7. ДанилинЗащитник
Полузащитник51. Рожков65. МосквичевПолузащитник
Полузащитник 6. Иву25. ЭсановПолузащитник 
Полузащитник21. Зотов10. ПалиенкоПолузащитник
Нападающий30. Вада20. ГалоянНападающий
Нападающий24. Чумич11. БеншимолНападающий
Нападающий90. Чуни24. ДзюбаНападающий
Главный тренерРашид РахимовЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 1.75 на победу хозяев. Ничья в конторе идет за 3.70, а выигрыш «Акрона» - за 4.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Акрон»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. Статистика тоже в пользу “Рубина”: четыре победы при всего одной ничьей.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Акрон»?

Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Следить за встречей в Казани онлайн можно а ресурсах букмекерской конторы Winline,являющейся официальным партнером РПЛ.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Акрон»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость - 200 рублей. Для попадания на матч придется предъявить стюарду Fan ID (паспорт болельщика).

Будет ли играть Дзюба?

Согласно сведениям из расположения “Акрона”, звездный ветеран команды здоров и готовится к игре.

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