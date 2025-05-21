Рубин - Оренбург, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Редкий случай на финише сезона, когда обоим участникам матча уже, в сущности, ничего не нужно. «Оренбург» еще в 29-м туре лишился даже математических шансов на сохранение места в элите. «Рубин» же достиг своего потолка в виде седьмого места - выше ему уже не подняться. Таким образом, игра в столице Татарстана приобретает статус фактически выставочной. Команда могут расслабиться и сыграть для зрителя. Для лидеров «Оренбурга» это еще и возможность показать себя потенциальным работодателям из более благополучных клубов, чтобы не спускаться в Первую лигу. При таких вводных вероятность обоюдоострого и результативного футбола заметно повышается. Наш прогноз: обе команды забьют.