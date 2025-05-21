Рубин - Оренбург, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
24 мая завершится 33-й чемпионат России по футболу. В Казани в этот день пройдет матч «Рубин» - «Оренбург». Рассмотрим его на предмет перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|4
|3
|3
|10-9
|«Оренбург»
|3
|3
|4
|9-10
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Химки»
3:2
«Рубин»
РПЛ
|11.05.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.05.2025
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять игр «Рубина» и «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Оренбург»
1:2
«Рубин»
РПЛ
|08.04.2024
|«Оренбург»
3:0
«Рубин»
РПЛ
|30.07.2023
|«Рубин»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|05.07.2020
|«Рубин»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|15.09.2019
|«Оренбург»
2:1
«Рубин»
РПЛ
Перед заключительным игровым днем казанский клуб занимает седьмое место в таблице, а оренбургский - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
Редкий случай на финише сезона, когда обоим участникам матча уже, в сущности, ничего не нужно. «Оренбург» еще в 29-м туре лишился даже математических шансов на сохранение места в элите. «Рубин» же достиг своего потолка в виде седьмого места - выше ему уже не подняться. Таким образом, игра в столице Татарстана приобретает статус фактически выставочной. Команда могут расслабиться и сыграть для зрителя. Для лидеров «Оренбурга» это еще и возможность показать себя потенциальным работодателям из более благополучных клубов, чтобы не спускаться в Первую лигу. При таких вводных вероятность обоюдоострого и результативного футбола заметно повышается. Наш прогноз: обе команды забьют.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Йокич, Иву (травма)
«Оренбург»: Флорентин, Москвичев (оба - травмы), Татаев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|87. Прохин
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|81. Сидоров
|Защитник
|Защитник
|23. Безруков
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|18. Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чумич
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Иванов
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|90. Савельев
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитики Winline установили коэффициент 1.72 на победу казанского клуба. На гостей котировка значительно выше - 4.70. Ничья идет в конторе за 3.60.
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Коэффициент 6.20 присвоен ничьей 1:1. По расчетам экспертов, это наиболее вероятный исход встречи.
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Билеты стоимостью от 200 до 1 000 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба.
Да, оренбургский клуб досрочно лишился шансов на выживание в элите.
Партнерский проект