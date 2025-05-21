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18 мая 11:49ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Оренбург, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Закрытие сезона в столице Татарстана
Валентин Васильев

24 мая завершится 33-й чемпионат России по футболу. В Казани в этот день пройдет матч «Рубин» - «Оренбург». Рассмотрим его на предмет перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.72

Х - 3.60

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»43310-9
«Оренбург»3349-10

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Химки»

3:2

«Рубин»

РПЛ

11.05.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

10.05.2025«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять игр «Рубина» и «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Оренбург»

1:2

«Рубин»

РПЛ

08.04.2024«Оренбург»

3:0

«Рубин»

РПЛ

30.07.2023«Рубин»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

05.07.2020«Рубин»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

15.09.2019«Оренбург»

2:1

«Рубин»

РПЛ

Место в таблице

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Перед заключительным игровым днем казанский клуб занимает седьмое место в таблице, а оренбургский - 15-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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Редкий случай на финише сезона, когда обоим участникам матча уже, в сущности, ничего не нужно. «Оренбург» еще в 29-м туре лишился даже математических шансов на сохранение места в элите. «Рубин» же достиг своего потолка в виде седьмого места - выше ему уже не подняться. Таким образом, игра в столице Татарстана приобретает статус фактически выставочной. Команда могут расслабиться и сыграть для зрителя. Для лидеров «Оренбурга» это еще и возможность показать себя потенциальным работодателям из более благополучных клубов, чтобы не спускаться в Первую лигу. При таких вводных вероятность обоюдоострого и результативного футбола заметно повышается. Наш прогноз: обе команды забьют.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямую трансляцию из столицы Татарстана проведет «Матч Игра». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Игра»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 499 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йокич, Иву (травма)

«Оренбург»: Флорентин, Москвичев (оба - травмы), Татаев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:

Позиция«Рубин»«Оренбург»Позиция
Вратарь38. Ставер99. СысуевВратарь
Защитник15. Вуячич31. Зотов Защитник
Защитник27. Грицаенко87. ПрохинЗащитник
Защитник5. Ашурматов4. ХотулевЗащитник
Защитник71. Нижегородов81. СидоровЗащитник
Защитник23. Безруков14. Михайлов Полузащитник
Полузащитник22. Ходжа18. КоваленкоПолузащитник 
Полузащитник30. Вада20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник24. Чумич7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий19. Иванов9. МансильяНападающий
Нападающий10. Даку90. СавельевНападающий
Главный тренерРашид РахимовВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline установили коэффициент  1.72 на победу казанского клуба. На гостей котировка значительно выше - 4.70. Ничья идет в конторе за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Оренбург»?

Коэффициент 6.20 присвоен ничьей 1:1. По расчетам экспертов, это наиболее вероятный исход встречи.

Где бесплатно смотреть матч  «Рубин» - «Оренбург»?

Посмотреть игру без оплаты онлайн можно на ресурсах Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Оренбург»? 

Билеты стоимостью от 200 до 1 000 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба.

«Оренбург» вылетел из РПЛ?

Да, оренбургский клуб досрочно лишился шансов на выживание в элите.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных