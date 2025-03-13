Рубин - Пари НН, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Как ни странно, «Пари НН» является одним из самых неудобных соперников для «Рубина». Обыграть нижегородцев казанцы сумели только с пятой попытки, а до этого потерпели четыре поражения подряд. При этом в результатах матчей наблюдалась удивительная цикличность: дома «Рубин» проигрывал 0:1, в гостях - 1:2. Только в первом круге текущего чемпионата эта традиция нарушилась. Парни Рахимова традиционно пропустили в Нижнем два, но в ответ забили четыре.

В прошлом туре обе команды соперничали с кандидатами в чемпионы. «Рубин» порадовал своих болельщиков внезапной победой над «Спартаком», а «Пари НН» огорчил своих крупным поражением от «Краснодара». У Виктора Гончаренко была неделя на подготовку к игре в Казани, тогда как Рашид Рахимов такой возможности не имел. «Рубин» между турами слетал на Урал на кубковый матч. И в целом гостям очки объективно нужнее - зона вылета совсем рядом. Исходя из трендов в этой паре, рискнем предположить, что «Пари НН» продолжит свою удачную мини-серию в Казани и как минимум не уступит. Тем более что хозяевам не помогут сразу три основных исполнителя, включая лучшего бомбардира клуба Мирлинда Даку.