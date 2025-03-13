Рубин - Пари НН, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В прошлом туре РПЛ «Рубин» неожиданно тормознул на своем поле одного из лидеров сезона - «Спартак». Теперь в Казань едет «Пари Нижний Новгород». Удастся ли парням Гончаренко то, что не смогли москвичи, - увезти очки из столицы Татарстана?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рубин» (Казань)
16.03.2025, Вс
15:15 МСК
«Пари НН» (Нижний Новгород)
|П1 - 2.00
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань Арена)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|1
|0
|4
|6-8
|«Пари НН»
|4
|0
|1
|8-6
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Урал»
1:0
«Рубин»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Рубин»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Енисей»
Товарищеский матч
|09.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.07.2024
|«Пари НН»
2:4
«Рубин»
РПЛ
|09.03.2024
|«Рубин»
0:1
«Пари НН»
РПЛ
|02.09.2023
|«Пари НН»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|05.12.2021
|«Пари НН»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|02.10.2021
|«Рубин»
0:1
«Пари НН»
РПЛ
После двух третей дистанции казанцы занимают восьмое место в таблице, нижегородцы - 11-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Как ни странно, «Пари НН» является одним из самых неудобных соперников для «Рубина». Обыграть нижегородцев казанцы сумели только с пятой попытки, а до этого потерпели четыре поражения подряд. При этом в результатах матчей наблюдалась удивительная цикличность: дома «Рубин» проигрывал 0:1, в гостях - 1:2. Только в первом круге текущего чемпионата эта традиция нарушилась. Парни Рахимова традиционно пропустили в Нижнем два, но в ответ забили четыре.
В прошлом туре обе команды соперничали с кандидатами в чемпионы. «Рубин» порадовал своих болельщиков внезапной победой над «Спартаком», а «Пари НН» огорчил своих крупным поражением от «Краснодара». У Виктора Гончаренко была неделя на подготовку к игре в Казани, тогда как Рашид Рахимов такой возможности не имел. «Рубин» между турами слетал на Урал на кубковый матч. И в целом гостям очки объективно нужнее - зона вылета совсем рядом. Исходя из трендов в этой паре, рискнем предположить, что «Пари НН» продолжит свою удачную мини-серию в Казани и как минимум не уступит. Тем более что хозяевам не помогут сразу три основных исполнителя, включая лучшего бомбардира клуба Мирлинда Даку.
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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Даку, Кабутов, Иву (все - дисквалификации)
«Пари НН»: Марадишвили (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|15. Эктов
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|51. Рожков
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|29. Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|27. Грулев
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Чумич
|96. Кокшаров
|Нападающий
|Нападающий
|90. Чуни
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
PARI удвоит номинал удачной ставки на победу казанского клуба. На успех своего клуба-партнера черно-зеленая компания установила почти в два раза более высокий коэффициент. На ничью предлагается поставить за 3.35.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью или минимальную победу хозяев со счетом 1:0. Оба варианта котируются за 6.50.
Официальный беттинговый партнер Премьер-лиги предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к трансляциям РПЛ.
Удобнее и надежнее всего это сделать через официальный сайт казанского клуба. Цены на билеты начинаются с 200 рублей.
Да, паспорта болельщика необходим на всех матчах РПЛ.
Партнерский проект