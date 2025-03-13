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13 марта 9:42ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Пари НН, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Нижегородцы снова не уступят в Казани?
Валентин Васильев

В прошлом туре РПЛ «Рубин» неожиданно тормознул на своем поле одного из лидеров сезона - «Спартак». Теперь в Казань едет «Пари Нижний Новгород». Удастся ли парням Гончаренко то, что не смогли москвичи, - увезти очки из столицы Татарстана?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

16.03.2025, Вс

15:15 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 2.00

Х - 3.35

П2 - 3.95

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань Арена) 

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»1046-8
«Пари НН»4018-6

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Урал»

1:0

«Рубин»

Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

22.02.2025«Рубин»

5:3

«Оренбург»

Товарищеский матч

18.02.2025«Рубин»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

15.02.2025«Пари НН»

1:1

«Енисей»

Товарищеский матч

09.10.2025«Крылья Советов»

3:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.07.2024«Пари НН»

2:4

«Рубин»

РПЛ

09.03.2024«Рубин»

0:1

 «Пари НН»

РПЛ

02.09.2023«Пари НН»

2:1

«Рубин»

РПЛ

05.12.2021«Пари НН»

2:1

«Рубин»

РПЛ

02.10.2021«Рубин»

0:1

 «Пари НН»

РПЛ

Турнирная таблица

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После двух третей дистанции казанцы занимают восьмое место в таблице, нижегородцы - 11-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Как ни странно, «Пари НН» является одним из самых неудобных соперников для «Рубина». Обыграть нижегородцев казанцы сумели только с пятой попытки, а до этого потерпели четыре поражения подряд. При этом в результатах матчей наблюдалась удивительная цикличность: дома «Рубин» проигрывал 0:1, в гостях - 1:2. Только в первом круге текущего чемпионата эта традиция нарушилась. Парни Рахимова традиционно пропустили в Нижнем два, но в ответ забили четыре. 

 В прошлом туре обе команды соперничали с кандидатами в чемпионы. «Рубин» порадовал своих болельщиков внезапной победой над «Спартаком», а «Пари НН» огорчил своих крупным поражением от «Краснодара». У Виктора Гончаренко была неделя на подготовку к игре в Казани, тогда как  Рашид Рахимов такой возможности не имел.  «Рубин» между турами слетал на Урал на кубковый матч. И в целом гостям очки объективно нужнее - зона вылета совсем рядом. Исходя из трендов в этой паре, рискнем предположить, что «Пари НН» продолжит свою удачную мини-серию в Казани и как минимум не уступит. Тем более что хозяевам не помогут сразу три основных исполнителя, включая лучшего бомбардира клуба Мирлинда Даку.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Даку, Кабутов, Иву (все - дисквалификации) 

«Пари НН»: Марадишвили (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Пари НН»:

Позиция«Рубин»«Пари НН»Позиция
Вратарь38. Ставер30. МедведевВратарь
Защитник15. Вуячич15. ЭктовЗащитник
Защитник2. Тесленко24. Гоцук Защитник
Защитник5. Ашурматов25. КаричЗащитник
Защитник71. Нижегородов86. АгаповЗащитник
Защитник51. Рожков22. КаккоевПолузащитник
Полузащитник18. Апшацев78. КалинскийПолузащитник 
Полузащитник21. Зотов29. ТичичПолузащитник
Полузащитник30. Вада27. ГрулевПолузащитник
Нападающий24. Чумич96. КокшаровНападающий
Нападающий90. Чуни20. БосельиНападающий
Главный тренерРашид РахимовВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI удвоит номинал удачной ставки на победу казанского клуба. На успех своего клуба-партнера черно-зеленая компания установила почти в два раза более высокий коэффициент. На ничью предлагается поставить за 3.35.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Пари НН»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью или минимальную победу хозяев со счетом 1:0. Оба варианта котируются за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Пари НН»?

Официальный беттинговый партнер Премьер-лиги предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к трансляциям РПЛ.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Пари НН»

Удобнее и надежнее всего это сделать через официальный сайт казанского клуба. Цены на билеты начинаются с 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорта болельщика необходим на всех матчах РПЛ.

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