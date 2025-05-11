Рубин - Ростов, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Одна из редких пар на финише сезона, где ни одной из сторон, в сущности, уже ничего не надо. Поменяться местами в таблице команды еще могут, но дотянуться даже до топ-5 - уже нет. В такой ситуации тренерам бывает крайне сложно добиться от своих футболистов максимальной самоотдачи и игры через «не могу».

У ростовчан все мысли сейчас заняты очередной кубковой встречей со «Спартаком» 15 мая. А «Рубин» в этом сезоне традиционно сильно выступает дома. В этом году казанцы выиграли все четыре домашних матча. Полагаем, что не уступит и теперь. А в качестве прогноза на игру выбираем комбинацию: 1Х и тотал меньше 3.5. В линии Winline такая идет с коэффициентом 1.78.