Рубин - Ростов, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Четыре матча 28-го тура РПЛ запланированы на воскресенье, 11 мая. В самый поздний временной слот организаторы поставили две игры: «Спартак» - «Динамо» Москва и «Рубин» - «Ростов». Здесь обсуждаем казанскую встречу.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|17
|14
|17
|53-55
|«Ростов»
|17
|14
|17
|55-53
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
Последние пять игр «Рубина» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2024
|«Ростов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|11.05.2024
|«Рубин»
3:1
«Ростов»
РПЛ
|20.09.2023
|«Рубин»
1:1, пен. 2:4
«Ростов»
Кубок России
|12.08.2023
|«Ростов»
3:0
«Рубин»
РПЛ
|26.07.2023
|«Ростов»
1:0
«Рубин»
Кубок России
В Казани встречаются ближайшие соседи по таблице: «Рубин» идет седьмым, «Ростов» - восьмым. Команды разделяет всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Одна из редких пар на финише сезона, где ни одной из сторон, в сущности, уже ничего не надо. Поменяться местами в таблице команды еще могут, но дотянуться даже до топ-5 - уже нет. В такой ситуации тренерам бывает крайне сложно добиться от своих футболистов максимальной самоотдачи и игры через «не могу».
У ростовчан все мысли сейчас заняты очередной кубковой встречей со «Спартаком» 15 мая. А «Рубин» в этом сезоне традиционно сильно выступает дома. В этом году казанцы выиграли все четыре домашних матча. Полагаем, что не уступит и теперь. А в качестве прогноза на игру выбираем комбинацию: 1Х и тотал меньше 3.5. В линии Winline такая идет с коэффициентом 1.78.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Йокич (травма)
«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|23. Безруков
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чумич
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Иванов
|27. Комличенко
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики Winline присвоили победе казанского клуба коэффициент 2.24, что соответствует примерно 44% вероятности. На гостей котировка выше - 3.05. Ничья идет за 3.35.
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Коэффициент 5.60 зафиксирован на счет 1:1. Это и есть наиболее вероятный исход встречи по прикидкам экспертов.
Если подписка на «Матч Премьер» не входит в пакет вашего кабельного оператора, посмотреть игру онлайн можно на официальном сайте и в приложении Winline.
Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба.
Финал Пути регионов Кубка России по футболу запланирован на 15 мая. Место проведения матча - Москва.
Партнерский проект