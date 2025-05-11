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7 мая 6:59ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Ростов, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У дончан уже все мысли о «Спартаке»
Валентин Васильев

Четыре матча 28-го тура РПЛ запланированы на воскресенье, 11 мая. В самый поздний временной слот организаторы поставили две игры: «Спартак» - «Динамо» Москва и «Рубин» - «Ростов». Здесь обсуждаем казанскую встречу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

11.05.2025, Вс

19:30 МСК

«Ростов»

П1 - 2.24

Х - 3.35

П2 - 3.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»17141753-55
«Ростов»17141755-53

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин»

РПЛ

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

Последние пять игр «Рубина» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2024«Ростов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

11.05.2024«Рубин»

3:1

«Ростов»

РПЛ

20.09.2023«Рубин»

1:1, пен. 2:4

«Ростов»

Кубок России

12.08.2023«Ростов»

3:0

«Рубин»

РПЛ

26.07.2023«Ростов»

1:0

«Рубин»

Кубок России

Место в таблице

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В Казани встречаются ближайшие соседи по таблице: «Рубин» идет седьмым, «Ростов» - восьмым. Команды разделяет всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

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Одна из редких пар на финише сезона, где ни одной из сторон, в сущности, уже ничего не надо. Поменяться местами в таблице команды еще могут, но дотянуться даже до топ-5 - уже нет. В такой ситуации тренерам бывает крайне сложно добиться от своих футболистов максимальной самоотдачи и игры через «не могу».

У ростовчан все мысли сейчас заняты очередной кубковой встречей со «Спартаком» 15 мая. А «Рубин» в этом сезоне традиционно сильно выступает дома. В этом году казанцы выиграли все четыре домашних матча. Полагаем, что не уступит и теперь. А в качестве прогноза на игру выбираем комбинацию: 1Х и тотал меньше 3.5. В линии Winline такая идет с коэффициентом 1.78.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямую трансляцию из столицы Татарстана проведет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йокич (травма)

«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:

Позиция«Рубин»«Ростов»Позиция
Вратарь38. Ставер1. ЯтимовВратарь
Защитник15. Вуячич87. ЛанговичЗащитник
Защитник27. Грицаенко55. ОсипенкоЗащитник
Защитник5. Ашурматов3. СакоЗащитник
Защитник71. Нижегородов40. ВаханияЗащитник
Защитник23. Безруков58. ШанталийПолузащитник
Полузащитник6. Иву18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник30. Вада10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник24. Чумич19. БайрамянПолузащитник
Нападающий19. Иванов27. КомличенкоНападающий
Нападающий10. Даку69. ГоленковНападающий
Главный тренерРашид РахимовДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline присвоили победе казанского клуба коэффициент 2.24, что соответствует примерно 44% вероятности. На гостей котировка выше - 3.05. Ничья идет за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Ростов»?

Коэффициент 5.60 зафиксирован на счет 1:1. Это и есть наиболее вероятный исход встречи по прикидкам экспертов.

Где бесплатно смотреть матч  «Рубин» - «Ростов»?

Если подписка на «Матч Премьер» не входит в пакет вашего кабельного оператора, посмотреть игру онлайн можно на официальном сайте и в приложении Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Ростов»? 

Билеты стоимостью от 200 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба.

Когда и где пройдет игра «Спартак» - «Ростов»?

Финал Пути регионов Кубка России по футболу запланирован на 15 мая. Место проведения матча - Москва.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных