Андрей Рублев — Маттео Арнальди, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Рублёв в Дохе доказал, что по-прежнему может играть на высочайшем уровне, а также значительно добавил себе уверенности. Быстрый вылет на следующем турнире неприятен, но вполне ожидаем после довольно изнурительной гонки за титулом.

Зато россиянин наверняка восстановил силы перед Индиан-Уэллсом и рассчитывает далеко пройти на Мастерсе. При этом уже в стартовом матче ему будет противостоять очень крепкий соперник. Арнальди до сих пор не брал титулов на уровне ATP, но регулярно доставляет проблемы топовым теннисистам. Вдобавок не самый быстрый хард Индиан-Уэллса довольно удобен для итальянца, который вообще-то профильный грунтовик.

Да, в первом круге Арнальди толком не впечатлил и во многом прошел дальше благодаря ошибкам соперника. Однако навязать Рублёву борьбу как минимум в стартовом сете он точно способен, тем более что россиянину потребуется определенное время, чтобы поймать соревновательный тонус. Предположим, что в первом сете предстоящего матча мы увидим минимум десять геймов — как и во всех предыдущих очных встречах соперников.