Андрей Рублев — Маттео Арнальди, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Андрей Рублёв начнет выступление на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе со второго круга. На этой стадии он сыграет с итальянцем Маттео Арнальди. Сумеет ли вторая ракетка России пройти дальше?
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Дата / Время: 08.03.2025, время определится позднее
Арена: «Indian Wells Tennis Garden» (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Андрей Рублёв (27 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Маттео Арнальди (24 года, 35-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Ринки Хидзиката (Австралия) — Брэндон Накашима (США, 32)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал девять побед при пяти поражениях. Лучший результат в Индиан-Уэллсе показал в 2022-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Делрей-Бич и до четвертьфинала в Далласе, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал шесть побед при пяти поражениях. В Индиан-Уэллсе лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до второго круга.
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Соперники провели три официальных очных матча. Рублёв дважды победил на харде, Арнальди один раз выиграл на грунте.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на его победу и 3,30 на успех итальянца.
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Последний очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (22,5), и на ТМ (22,5).
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Рублёв в Дохе доказал, что по-прежнему может играть на высочайшем уровне, а также значительно добавил себе уверенности. Быстрый вылет на следующем турнире неприятен, но вполне ожидаем после довольно изнурительной гонки за титулом.
Зато россиянин наверняка восстановил силы перед Индиан-Уэллсом и рассчитывает далеко пройти на Мастерсе. При этом уже в стартовом матче ему будет противостоять очень крепкий соперник. Арнальди до сих пор не брал титулов на уровне ATP, но регулярно доставляет проблемы топовым теннисистам. Вдобавок не самый быстрый хард Индиан-Уэллса довольно удобен для итальянца, который вообще-то профильный грунтовик.
Да, в первом круге Арнальди толком не впечатлил и во многом прошел дальше благодаря ошибкам соперника. Однако навязать Рублёву борьбу как минимум в стартовом сете он точно способен, тем более что россиянину потребуется определенное время, чтобы поймать соревновательный тонус. Предположим, что в первом сете предстоящего матча мы увидим минимум десять геймов — как и во всех предыдущих очных встречах соперников.
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