Нурсултон Рузибоев — Эрик Макконико, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит узбекистанец Нурсултон Рузибоев. Ему предстоит бой в среднем весе (до 83,9 кг) против американца Эрика Макконики. Сумеет ли Рузибоев закрыть первое поражение в промоушене?
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Рузибоев
Макконико
Узбекистан
Страна
США
31
Возраст
34
47
Бои
12
34 (12 / 20 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (4 / 3 / 2)
9 (1 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
2
Ничьи
1
2
Без результата
0
195,5
Рост (см)
183
193
Размах рук (см)
198
112
Размах ног (см)
N/A
В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но в последнем поединке в мае уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в KOTC, LFA и других промоушенах. Вышел на серию из пяти побед и перешел в UFC. Поединок с Рузибоевым станет для него дебютным в лиге.
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Казалось, в UFC рассчитывают на Рузибоева, который после двух побед получил шанс ворваться в топ-15. Однако случилось поражение от Бакли, и теперь узбекистанцу радикально понизили уровень оппозиции. Впрочем, вдруг это как раз самый простой путь к тому, чтобы перспективный боец вернулся на победную тропу?
А другого варианта, если не случится форс-мажора, мы не видим. Рузибоев кратно опытнее Макконико, у которого к 34 годам такой послужной список, что зацепиться вообще не за что. Узбекистанец достаточно универсален, чтобы превзойти соперника и в стойке, и в партере. Оба поражения американца получились досрочными, а у Рузибоева огромный процент финишей (32 из 34 побед).
Полагаем, есть все основания ожидать очередной досрочный триумф от узбекистанца.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Рузибоев — Макконико стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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