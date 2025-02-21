Нурсултон Рузибоев — Эрик Макконико, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казалось, в UFC рассчитывают на Рузибоева, который после двух побед получил шанс ворваться в топ-15. Однако случилось поражение от Бакли, и теперь узбекистанцу радикально понизили уровень оппозиции. Впрочем, вдруг это как раз самый простой путь к тому, чтобы перспективный боец вернулся на победную тропу?

А другого варианта, если не случится форс-мажора, мы не видим. Рузибоев кратно опытнее Макконико, у которого к 34 годам такой послужной список, что зацепиться вообще не за что. Узбекистанец достаточно универсален, чтобы превзойти соперника и в стойке, и в партере. Оба поражения американца получились досрочными, а у Рузибоева огромный процент финишей (32 из 34 побед).

Полагаем, есть все основания ожидать очередной досрочный триумф от узбекистанца.