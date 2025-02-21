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21 февраля 9:19ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Нурсултон Рузибоев — Эрик Макконико, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Проходной соперник для узбекистанца?
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит узбекистанец Нурсултон Рузибоев. Ему предстоит бой в среднем весе (до 83,9 кг) против американца Эрика Макконики. Сумеет ли Рузибоев закрыть первое поражение в промоушене?

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Статистика

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Рузибоев

 

Макконико

Узбекистан

Страна

США

31

Возраст

34

47

Бои

12

34 (12 / 20 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (4 / 3 / 2)

9 (1 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

2

Ничьи

1

2

Без результата

0

195,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

198

112

Размах ног (см)

N/A

Нурсултон Рузибоев

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В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но в последнем поединке в мае уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей.

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Эрик Макконико

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В профессиональных ММА выступает с 2018 года. Бился в KOTC, LFA и других промоушенах. Вышел на серию из пяти побед и перешел в UFC. Поединок с Рузибоевым станет для него дебютным в лиге.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РузибоеваПобеда МакконикоДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,373,251,223,99

Прогноз на бой

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Казалось, в UFC рассчитывают на Рузибоева, который после двух побед получил шанс ворваться в топ-15. Однако случилось поражение от Бакли, и теперь узбекистанцу радикально понизили уровень оппозиции. Впрочем, вдруг это как раз самый простой путь к тому, чтобы перспективный боец вернулся на победную тропу?

А другого варианта, если не случится форс-мажора, мы не видим. Рузибоев кратно опытнее Макконико, у которого к 34 годам такой послужной список, что зацепиться вообще не за что. Узбекистанец достаточно универсален, чтобы превзойти соперника и в стойке, и в партере. Оба поражения американца получились досрочными, а у Рузибоева огромный процент финишей (32 из 34 побед).

Полагаем, есть все основания ожидать очередной досрочный триумф от узбекистанца.

Полный кард, где смотреть бой Рузибоев Макконико

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Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Рузибоев Макконико стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Генри Сехудо (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Брендан Аллен (США) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Роб Фонт (Пуэрто-Рико) — Жан Мацумото (Япония). Промежуточный вес;
  • Джин Силва (Бразилия) — Мелсик Багдасарян (Армения). Полулегкий вес;
  • Алонзо Мэнифилд (США) — Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Ион Куцелаба (Молдова) — Ибо Аслан (Турция). Полутяжелый вес;
  • Андрэ Фили (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) — Ник Клайн (США). Средний вес;
  • Рики Симон (США) — Джавид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) — Остин Вандерфорд (США). Промежуточный вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) — Эрик Макконико (США). Средний вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Рафаэль Серкейра (Бразилия). Полутяжелый вес.
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