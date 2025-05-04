Елена Рыбакина — Джессика Пегула, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Рыбакина играет довольно агрессивно, что может стать проблемой для Пегулы, особенно если у казахстанки будет работать первая подача. На первый взгляд кажется, что у уроженки Москвы в целом чуть больше опций для победы. Однако большой вопрос, в какой форме подошли спортсменки к Итоговому турниру. Это касается не только физики, но и ментального состояния, ведь Рыбакина дебютирует на этих соревнованиях, а Пегула имеет крайне неудачный опыт выступления на них.

Полагаем, обеим потребуется время, чтобы вкатиться и в матч, и в турнир. Выиграть в доминирующем стиле вряд ли кому-то удастся. Предположим, что и сетов продолжительностью меньше девяти геймов мы не увидим. К тому же ТБ (8,5) был пробит в шести из семи сетах, проведенных в очных матчах Рыбакиной и Пегулы.