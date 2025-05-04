Елена Рыбакина — Джессика Пегула, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Партнерский проект
В ночь на понедельник, 30 октября, стартуют соревнования WTA Finals, также известные как Итоговый турнир WTA. В первом матче одиночного разряда Елена Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее в противостоянии казахстанки и американки?
Дата / Время: 30.10.2023, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Рыбакина и Пегула попали в группу Бакалар с белоруской Ариной Соболенко и гречанкой Марией Саккари. Спортсменки проведут матчи по круговой системе, две сильнейшие выйдут в полуфинал.
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД
24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева
Победительница пяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Индиан-Уэллсе и на грунте в Риме, уступила в финалах Australian Open и хардовых соревнований в Майами. На «Ролан Гаррос» выбыла в третьем круге, снявшись с матча, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open - до третьего круга. Всего в 2023 году на счету уроженки Москвы 46 побед при 13 поражениях. Рыбакина - первая казахстанка, пробившаяся на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
29 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева
Победительница четырех хардовых турниров WTA в одиночном разряде. Два из них выиграла в нынешнем сезоне - в Монреале и Сеуле. На Australian Open и Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - в третьем. Всего в 2023 году на счету Пегулы 55 побед при 17 поражениях. Она второй раз участвует в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде - в прошлом сезоне спортсменка проиграла все матчи на групповой стадии. Также в нынешних соревнованиях американка участвует в дуэте с Кори Гауфф как первая ракетка мира в парном разряде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели три очных матча на харде: в прошлом сезоне дважды выиграла Пегула, в нынешнем единственная встреча осталась за Рыбакиной.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают казахстанку фавориткой. Так, «Олимп» предлагает коэффициенты 1,79 на победу Рыбакиной против 2,06 на успех Пегулы.
АКЦИЯ БК «ОЛИМП» - 100% БОНУС НА ЭКСПРЕСС-СТАВКИ
Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 23 гейма. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,00 на ТМ (21,5).
АКЦИЯ БК «ФОНБЕТ» - ДО 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СТАВКИ НА ТЕННИС
Рыбакина играет довольно агрессивно, что может стать проблемой для Пегулы, особенно если у казахстанки будет работать первая подача. На первый взгляд кажется, что у уроженки Москвы в целом чуть больше опций для победы. Однако большой вопрос, в какой форме подошли спортсменки к Итоговому турниру. Это касается не только физики, но и ментального состояния, ведь Рыбакина дебютирует на этих соревнованиях, а Пегула имеет крайне неудачный опыт выступления на них.
Полагаем, обеим потребуется время, чтобы вкатиться и в матч, и в турнир. Выиграть в доминирующем стиле вряд ли кому-то удастся. Предположим, что и сетов продолжительностью меньше девяти геймов мы не увидим. К тому же ТБ (8,5) был пробит в шести из семи сетах, проведенных в очных матчах Рыбакиной и Пегулы.
Пегула выиграла со счетом 7:5, 6:2.
Партнерский проект