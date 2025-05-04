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29 октября 16:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Джессика Пегула, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Казахстанка дебютирует на этих соревнованиях
Александр Бокулёв

В ночь на понедельник, 30 октября, стартуют соревнования WTA Finals, также известные как Итоговый турнир WTA. В первом матче одиночного разряда Елена Рыбакина сыграет с Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее в противостоянии казахстанки и американки?

Дата / Время: 30.10.2023, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Рыбакина и Пегула попали в группу Бакалар с белоруской Ариной Соболенко и гречанкой Марией Саккари. Спортсменки проведут матчи по круговой системе, две сильнейшие выйдут в полуфинал.

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Елена Рыбакина

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24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева

Победительница пяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Индиан-Уэллсе и на грунте в Риме, уступила в финалах Australian Open и хардовых соревнований в Майами. На «Ролан Гаррос» выбыла в третьем круге, снявшись с матча, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open - до третьего круга. Всего в 2023 году на счету уроженки Москвы 46 побед при 13 поражениях. Рыбакина - первая казахстанка, пробившаяся на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джессика Пегула

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29 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева

Победительница четырех хардовых турниров WTA в одиночном разряде. Два из них выиграла в нынешнем сезоне - в Монреале и Сеуле. На Australian Open и Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» - в третьем. Всего в 2023 году на счету Пегулы 55 побед при 17 поражениях. Она второй раз участвует в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде - в прошлом сезоне спортсменка проиграла все матчи на групповой стадии. Также в нынешних соревнованиях американка участвует в дуэте с Кори Гауфф как первая ракетка мира в парном разряде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три очных матча на харде: в прошлом сезоне дважды выиграла Пегула, в нынешнем единственная встреча осталась за Рыбакиной.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают казахстанку фавориткой. Так, «Олимп» предлагает коэффициенты 1,79 на победу Рыбакиной против 2,06 на успех Пегулы.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 23 гейма. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,00 на ТМ (21,5).

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Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда ПегулыТБ (21,5)ТМ (21,5)
Winline1,782,041,842,00
«Фонбет»1,802,001,802,00
«Олимп»1,792,061,851,99

Прогноз и ставка

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Рыбакина играет довольно агрессивно, что может стать проблемой для Пегулы, особенно если у казахстанки будет работать первая подача. На первый взгляд кажется, что у уроженки Москвы в целом чуть больше опций для победы. Однако большой вопрос, в какой форме подошли спортсменки к Итоговому турниру. Это касается не только физики, но и ментального состояния, ведь Рыбакина дебютирует на этих соревнованиях, а Пегула имеет крайне неудачный опыт выступления на них.

Полагаем, обеим потребуется время, чтобы вкатиться и в матч, и в турнир. Выиграть в доминирующем стиле вряд ли кому-то удастся. Предположим, что и сетов продолжительностью меньше девяти геймов мы не увидим. К тому же ТБ (8,5) был пробит в шести из семи сетах, проведенных в очных матчах Рыбакиной и Пегулы.

UPD: результат

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Пегула выиграла со счетом 7:5, 6:2.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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