Елена Рыбакина — Мария Саккари, 1 ноября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

В ночь на среду, 1 ноября, по московскому времени казахстанка Елена Рыбакина и гречанки Мария Саккари встретятся в рамках групповой стадии Итогового турнира WTA. Кто одержит первую победу на соревнованиях?

Дата / Время: 01.11.2023, не ранее 01:30 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

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