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31 октября 13:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Мария Саккари, 1 ноября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

После первого тура спортсменки идут в аутсайдерах группы
Александр Бокулёв

В ночь на среду, 1 ноября, по московскому времени казахстанка Елена Рыбакина и гречанки Мария Саккари встретятся в рамках групповой стадии Итогового турнира WTA. Кто одержит первую победу на соревнованиях?

Дата / Время: 01.11.2023, не ранее 01:30 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная таблица

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Группа Бакалар

 

Победы

Поражения

Сеты

Геймы

1. Арина Соболенко

1

0

2-0

12-1

2. Джессика Пегула

1

0

2-0

13-7

3. Елена Рыбакина

0

1

0-2

7-13

4. Мария Саккари

0

1

0-2

1-12

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД

Елена Рыбакина

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24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева

Победительница пяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Индиан-Уэллсе и на грунте в Риме, уступила в финалах Australian Open и хардовых соревнований в Майами. На «Ролан Гаррос» выбыла в третьем круге, снявшись с матча, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, на US Open - до третьего круга. Всего в 2023 году на счету уроженки Москвы 46 побед при 14 поражениях. Рыбакина - первая казахстанка, пробившаяся на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мария Саккари

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28 лет, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева

Победительница двух турниров WTA, в нынешнем сезоне впервые взяла титул на харде - в Гвадалахаре. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Саккари 38 побед при 23 поражениях. Она третий раз подряд принимает участие в Итоговом турнире WTA, в обоих прошлых розыгрышах гречанка выходила в полуфинал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают уроженку Москвы явной фавориткой. Так, «Олимп» предлагает коэффициенты 1,41 на победу Рыбакиной против 2,96 на успех Саккари.

АКЦИЯ БК «ОЛИМП» - 100% БОНУС НА ЭКСПРЕСС-СТАВКИ

Ставки на тоталы

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В первом круге Рыбакина провела на корте 20 геймов, Саккари - всего 13. Сейчас «Фонбет» предлагает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (21,5) и 2,00 на ТМ (21,5).

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Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда СаккариТБ (21,5)ТМ (21,5)
Winline1,412,951,901,90
«Фонбет»1,402,951,901,90
«Олимп»1,412,961,901,93

Прогноз и ставка

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Рыбакина сама признавалась, что далека от оптимальной формы, но Саккари вовсе провалилась в первом круге. Готовность гречанки на фоне замены Муховой вызывали вопросы, и оказалось, что она вряд ли готова третий раз подряд пробиться в полуфинал.

Возможно, локальную борьбу Рыбакиной Саккари навяжет, но сейчас верится в победу казахстанки в двух сетах. Да и в противном случае уроженке Москвы будет тяжело зацепиться за выход из группы, ведь дальше её ждет матч с Соболенко.

UPD: результат

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Рыбакина выиграла со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

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