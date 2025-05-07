Арина Соболенко — Мария Саккари, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко в ночь на понедельник, 30 октября, стартует на соревнованиях WTA Finals, также известных как Итоговый турнир WTA. Белоруске предстоит матч с гречанкой Марией Саккари, попавшей в число участниц после снятия чешки Каролины Муховой из-за травмы. Какую ставку выбрать на эту встречу?

Дата / Время: 30.10.2023, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)