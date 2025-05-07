Арина Соболенко — Мария Саккари, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

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Первая ракетка мира Арина Соболенко в ночь на понедельник, 30 октября, стартует на соревнованиях WTA Finals, также известных как Итоговый турнир WTA. Белоруске предстоит матч с гречанкой Марией Саккари, попавшей в число участниц после снятия чешки Каролины Муховой из-за травмы. Какую ставку выбрать на эту встречу?
Дата / Время: 30.10.2023, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Соболенко и Саккари попали в группу Бакалар с казахстанкой Еленой Рыбакиной и американкой Джессикой Пегулой. Спортсменки проведут матчи по круговой системе, две сильнейшие выйдут в полуфинал.
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25 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева
Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до финала US Open и полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 53 победы при 12 поражениях. Белоруска - финалистка прошлого Итогового турнира WTA, где в решающем матче она уступила Каролин Гарсии.
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28 лет, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева
Победительница двух турниров WTA, в нынешнем сезоне впервые взяла титул на харде - в Гвадалахаре. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Саккари 38 побед при 22 поражениях. Она третий раз подряд принимает участие в Итоговом турнире WTA, в обоих прошлых розыгрышах гречанка выходила в полуфинал.
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Соперницы провели восемь очных матчей на харде: пять раз выиграла Соболенко, три - Саккари. Также белоруска была сильнее в их последней встрече - на грунте в Мадриде. При этом в двух предыдущих розыгрышах Итогового турнира WTA гречанка побеждала Соболенко.
Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. Так, Winline предлагает коэффициент 1,30 на её победу против 3,55 на успех Саккари.
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Шесть из девяти очных матчей соперниц продлились менее 20 геймов. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).
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У Саккари хорошая история выступлений на Итоговых турнирах WTA, а Соболенко она вовсе побеждала в двух прошлых розыгрышах. Пожалуй, резонно считать гречанку главной «темной лошадкой» соревнований, тем более что в список участниц она попала после снятия Муховой. Возможно, это позволит Саккари раскрепоститься, тогда как на белоруску как на первую ракетку мира давление повышенное.
Учитывая, что Соболенко не впечатляет в последние недели относительно собственных лучших образцов, можно ожидать довольно конкурентное противостояние. Рискнем предположить, что фору в 5,5 гейма Саккари удержит.
Соболенко разгромила Саккари со счетом 6:0, 6:1.
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