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29 октября 16:59ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Мария Саккари, 30 октября: прогноз на матч Итогового турнира WTA

Гречанка не сразу попала в число участниц
Александр Бокулёв

Первая ракетка мира Арина Соболенко в ночь на понедельник, 30 октября, стартует на соревнованиях WTA Finals, также известных как Итоговый турнир WTA. Белоруске предстоит матч с гречанкой Марией Саккари, попавшей в число участниц после снятия чешки Каролины Муховой из-за травмы. Какую ставку выбрать на эту встречу?

Дата / Время: 30.10.2023, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Пласа Кинтана Роо, Эстадио Парадисус (Канкун, Мексика)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Соболенко и Саккари попали в группу Бакалар с казахстанкой Еленой Рыбакиной и американкой Джессикой Пегулой. Спортсменки проведут матчи по круговой системе, две сильнейшие выйдут в полуфинал.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA 2023 ГОДА: РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИЦЫ, ПРАВИЛА, ПРИЗОВОЙ ФОНД

Арина Соболенко

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25 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева

Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до финала US Open и полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 53 победы при 12 поражениях. Белоруска - финалистка прошлого Итогового турнира WTA, где в решающем матче она уступила Каролин Гарсии.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мария Саккари

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28 лет, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева

Победительница двух турниров WTA, в нынешнем сезоне впервые взяла титул на харде - в Гвадалахаре. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Саккари 38 побед при 22 поражениях. Она третий раз подряд принимает участие в Итоговом турнире WTA, в обоих прошлых розыгрышах гречанка выходила в полуфинал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели восемь очных матчей на харде: пять раз выиграла Соболенко, три - Саккари. Также белоруска была сильнее в их последней встрече - на грунте в Мадриде. При этом в двух предыдущих розыгрышах Итогового турнира WTA гречанка побеждала Соболенко.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явной фавориткой белоруску. Так, Winline предлагает коэффициент 1,30 на её победу против 3,55 на успех Саккари.

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Ставки на тотал

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Шесть из девяти очных матчей соперниц продлились менее 20 геймов. Сейчас «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

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Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда СаккариТБ (20,5)ТМ (20,5)
«Winline»1,303,551,851,96
«Фонбет»1,303,501,831,98
«Бетсити»1,333,601,852,03

Прогноз и ставка

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У Саккари хорошая история выступлений на Итоговых турнирах WTA, а Соболенко она вовсе побеждала в двух прошлых розыгрышах. Пожалуй, резонно считать гречанку главной «темной лошадкой» соревнований, тем более что в список участниц она попала после снятия Муховой. Возможно, это позволит Саккари раскрепоститься, тогда как на белоруску как на первую ракетку мира давление повышенное.

Учитывая, что Соболенко не впечатляет в последние недели относительно собственных лучших образцов, можно ожидать довольно конкурентное противостояние. Рискнем предположить, что фору в 5,5 гейма Саккари удержит.

UPD: результат

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Соболенко разгромила Саккари со счетом 6:0, 6:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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