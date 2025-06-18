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17 июня 9:05ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Сиэтл Саундернс — Атлетико, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Команда Диего Симеоне рискует не выйти из группы
Руслан Ипполитов

Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу мадридский «Атлетико» сыграет с «Сиэтлом Саундерз». Обе команды в своих дебютных матчах на турнире уступили, так что проигравший в этой встрече с большой долей вероятности в следующую соревновательную стадию не пробьется. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сиэтл Саундерс» (Сиэтл, США)

20.06.2025, Пт

01:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

П1 - 10.00

Х - 5.60

П2 - 1.30

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 2-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный ЧМ

25.05.2025«Жирона»

0:4

«Атлетико»

Примера

26.03.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

22.03.2025«Осасуна»

2:0

«Атлетико»

Примера

09.06.2024«Атлетико»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять игр «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2025«Ботафого»

2:1

«Сиэтл»

Клубный ЧМ

09.06.2025«Ванкувер»

3:0

«Сиэтл»

МЛС

02.06.2025«Сиэтл»

2:3

«Миннесота»

МЛС

29.05.2025«Сиэтл»

1:0

«Сан-Диего»

МЛС

24.05.2024«Сиэтл»

1:0

«Даллас»

МЛС

Группы

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Группа B

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ11004-03
2. Ботафого11002-13
3. Сиэтл Саундерс00011-20
4. Атлетико00010-40

Прогноз на матч

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Крупное поражение «Атлетико» в первом туре от ПСЖ (0:4) сенсацией не стало, но вышло все же довольно неожиданным. Второй подряд проигрыш на турнире испанского  клуба поставит под большой вопрос выход команды Симеоне из группы. Впрочем, с большой долей вероятности судьба мадридцев определится в заключительном туре, когда им предстоит встреча с «Ботафого».

Стоит отметить, что после 0:4 от парижан, для испанской команды вполне актуален может стать вопрос разницы забитых и пропущенных мячей. Так что линия атаки «Атлетико» должна работать в предстоящей встрече не просто на победу, а на победу уверенную. Полагаем, что выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч, «матрасникам» вполне по силам.

Составы команд

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Потери

«Сиэтл»: Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)

«Атлетико»: Лангле (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:

Позиция«Сиэтл»«Атлетико»Позиция
Вратарь24. Фрай13. ОблакВратарь
Защитник16. Ролдан21. ГаланЗащитник
Защитник20. Хи23. МандаваЗащитник
Защитник25. Раген24. НорманЗащитник
Защитник5. Толо14. ЛьорентеПолузащитник
Полузащитник 7. Рольдан5. Де ПаульПолузащитник 
Полузащитник 18. Варгас8. БарриосПолузащитник 
Полузащитник9. Феррейра12. ЛиноПолузащитник
Полузащитник11. Русняк19. АльваресПолузащитник
Полузащитник77. Кент22. СимеонеНападающий
Нападающий19. Мусовски7. ГризманнНападающий
Главный тренерБриан ШметцерДиего СимеонеГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все игры турнира транслируются на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила весьма скромный коэффициент на успех испанского гранда (1.30). А вот в случае победы американцев букмекер обещает выплатить вознаграждение за сыгравшую ставку в 10-кратном размере. Заключить пари на ничью предлагается за 5.60.

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Вопросы и ответы

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Будет ли много голов в матче «Сиэтл» - «Атлетико»?

Тотал больше 2.5 можно взять за 1.60, а ТМ 2.5 - за 2.30. Эти цифры намекают, что без голов зрителям скучать не придется.

С каким счетом завершится матч «Сиэтл» - «Атлетико»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет - 6.50 - установлен на победу команды Диего Симеоне со счетом 0:2.

Кто выиграет клубный ЧМ?

Трио главных фаворитов от экспертов PARI выглядит так:

  1. ПСЖ - 4.50
  2. Реал - 5.50
  3. Манчестер Сити - 6.50

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