Сиэтл Саундернс — Атлетико, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу мадридский «Атлетико» сыграет с «Сиэтлом Саундерз». Обе команды в своих дебютных матчах на турнире уступили, так что проигравший в этой встрече с большой долей вероятности в следующую соревновательную стадию не пробьется. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сиэтл Саундерс» (Сиэтл, США)
20.06.2025, Пт
01:00 МСК
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
|П1 - 10.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 2-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный ЧМ
|25.05.2025
|«Жирона»
0:4
«Атлетико»
Примера
|26.03.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|22.03.2025
|«Осасуна»
2:0
«Атлетико»
Примера
|09.06.2024
|«Атлетико»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять игр «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2025
|«Ботафого»
2:1
«Сиэтл»
Клубный ЧМ
|09.06.2025
|«Ванкувер»
3:0
«Сиэтл»
МЛС
|02.06.2025
|«Сиэтл»
2:3
«Миннесота»
МЛС
|29.05.2025
|«Сиэтл»
1:0
«Сан-Диего»
МЛС
|24.05.2024
|«Сиэтл»
1:0
«Даллас»
МЛС
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2. Ботафого
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Атлетико
|0
|0
|0
|1
|0-4
|0
Крупное поражение «Атлетико» в первом туре от ПСЖ (0:4) сенсацией не стало, но вышло все же довольно неожиданным. Второй подряд проигрыш на турнире испанского клуба поставит под большой вопрос выход команды Симеоне из группы. Впрочем, с большой долей вероятности судьба мадридцев определится в заключительном туре, когда им предстоит встреча с «Ботафого».
Стоит отметить, что после 0:4 от парижан, для испанской команды вполне актуален может стать вопрос разницы забитых и пропущенных мячей. Так что линия атаки «Атлетико» должна работать в предстоящей встрече не просто на победу, а на победу уверенную. Полагаем, что выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч, «матрасникам» вполне по силам.
Потери
«Сиэтл»: Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)
«Атлетико»: Лангле (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:
|Позиция
|«Сиэтл»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|24. Фрай
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|16. Ролдан
|21. Галан
|Защитник
|Защитник
|20. Хи
|23. Мандава
|Защитник
|Защитник
|25. Раген
|24. Норман
|Защитник
|Защитник
|5. Толо
|14. Льоренте
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Рольдан
|5. Де Пауль
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Варгас
|8. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Феррейра
|12. Лино
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Русняк
|19. Альварес
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Кент
|22. Симеоне
|Нападающий
|Нападающий
|19. Мусовски
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Бриан Шметцер
|Диего Симеоне
|Главный тренер
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|Тип трансляции
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК PARI установила весьма скромный коэффициент на успех испанского гранда (1.30). А вот в случае победы американцев букмекер обещает выплатить вознаграждение за сыгравшую ставку в 10-кратном размере. Заключить пари на ничью предлагается за 5.60.
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Тотал больше 2.5 можно взять за 1.60, а ТМ 2.5 - за 2.30. Эти цифры намекают, что без голов зрителям скучать не придется.
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет - 6.50 - установлен на победу команды Диего Симеоне со счетом 0:2.
Трио главных фаворитов от экспертов PARI выглядит так: