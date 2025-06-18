Сиэтл Саундернс — Атлетико, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Крупное поражение «Атлетико» в первом туре от ПСЖ (0:4) сенсацией не стало, но вышло все же довольно неожиданным. Второй подряд проигрыш на турнире испанского клуба поставит под большой вопрос выход команды Симеоне из группы. Впрочем, с большой долей вероятности судьба мадридцев определится в заключительном туре, когда им предстоит встреча с «Ботафого».

Стоит отметить, что после 0:4 от парижан, для испанской команды вполне актуален может стать вопрос разницы забитых и пропущенных мячей. Так что линия атаки «Атлетико» должна работать в предстоящей встрече не просто на победу, а на победу уверенную. Полагаем, что выиграть с разницей больше, чем в 1 мяч, «матрасникам» вполне по силам.