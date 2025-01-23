Энтони Смит — Доминик Рейес, 8 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Выбирать победителя тут не решимся, тем более что разница в коэффициентах кажется завышенной. Оба соперника опытны, но слишком нестабильны на топовом уровне. Фатальных ошибок в любой момент можно ждать от каждого. Впрочем, как и результативных атак.

В стойке шансов больше у Рейеса, в партере потенциальное преимущество может быть у Смита. Как бы то ни было, поединки этих спортсменов регулярно завершаются досрочно. Даже при вязком сценарии взорвать темп могут оба. Вот и остановимся на досрочной развязке и в этот раз.