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6 декабря 11:17ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Энтони Смит — Доминик Рейес, 8 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Предварительный кард турнира UFC 310 закроет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцами Домиником Рейесом и Энтони Смитом. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших претендентов на титул?

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Статистика

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Смит

 

Рейес

США

Страна

 США

36

Возраст

34

58

Бои

17

38 (20 / 15 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (8 / 2 / 3)

20 (11 / 4 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (3 / 0 / 1)

13

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

12

193

Рост (см)

193

193

Размах рук (см)

195,5

112

Размах ног (см)

110,5

Энтони Смит

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Один из самых опытных спортсменов в нынешнем ростере UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, на старте карьеры его рекорд даже был отрицательным. Однако затем Смит улучшил результаты, в 2013-м он попал в UFC, но покинул промоушен после поражения в дебюте. Затем американец выступал в Strikeforce, Bellator, Cage Fury и других лигах. В UFC Смит вернулся в 2016 году, с 2018-го поднялся из среднего в полутяжелый вес, в 2019-м уступил в чемпионском бою Джону Джонсу. Последний поединок американец провел в июне, проиграв Роману Долидзе единогласным решением судей.

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Доминик Рейес

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Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC - с 2017-го. В 2020 году непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Прервал эту серию в последнем поединке в июне, нокаутировав Дастина Джейкоби за две минуты.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа СмитаПобеда РейесаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,451,331,422,75

Прогноз на бой

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Выбирать победителя тут не решимся, тем более что разница в коэффициентах кажется завышенной. Оба соперника опытны, но слишком нестабильны на топовом уровне. Фатальных ошибок в любой момент можно ждать от каждого. Впрочем, как и результативных атак.

В стойке шансов больше у Рейеса, в партере потенциальное преимущество может быть у Смита. Как бы то ни было, поединки этих спортсменов регулярно завершаются досрочно. Даже при вязком сценарии взорвать темп могут оба. Вот и остановимся на досрочной развязке и в этот раз.

Полный кард, где смотреть бой Смит - Рейес

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Турнир UFC 310 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря, в 02:00 по московскому времени. Бой Смит - Рейес стоит ожидать около 05:30 мск.

Номерные турниры UFC.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Доминик Рейес (США) - Энтони Смит (США). Полутяжелый вес;
  • Висенте Люке (Бразилия) - Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Мовсар Евлоев (Россия) - Алджамейн Стерлинг (США). Полулегкий вес;
  • Рэнди Браун (Ямайка) - Брайан Баттл (США). Полусредний вес;
  • Крис Вайдман (США) - Эрик Андерс (США). Промежуточный вес;
  • Коди Дарден (США) - Джошуа Ван (США). Наилегчайший вес;
  • Майкл Кьеза (США) - Макс Гриффин (США). Полусредний вес;
  • Клэй Гуида (США) - Чейс Хупер (США). Легкий вес;
  • Кеннеди Нзечакву (Нигерия) - Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес.
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