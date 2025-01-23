Энтони Смит — Доминик Рейес, 8 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Предварительный кард турнира UFC 310 закроет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцами Домиником Рейесом и Энтони Смитом. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших претендентов на титул?
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Смит
Рейес
США
Страна
США
36
Возраст
34
58
Бои
17
38 (20 / 15 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (8 / 2 / 3)
20 (11 / 4 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
13
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
12
193
Рост (см)
193
193
Размах рук (см)
195,5
112
Размах ног (см)
110,5
Один из самых опытных спортсменов в нынешнем ростере UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, на старте карьеры его рекорд даже был отрицательным. Однако затем Смит улучшил результаты, в 2013-м он попал в UFC, но покинул промоушен после поражения в дебюте. Затем американец выступал в Strikeforce, Bellator, Cage Fury и других лигах. В UFC Смит вернулся в 2016 году, с 2018-го поднялся из среднего в полутяжелый вес, в 2019-м уступил в чемпионском бою Джону Джонсу. Последний поединок американец провел в июне, проиграв Роману Долидзе единогласным решением судей.
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Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC - с 2017-го. В 2020 году непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Прервал эту серию в последнем поединке в июне, нокаутировав Дастина Джейкоби за две минуты.
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Выбирать победителя тут не решимся, тем более что разница в коэффициентах кажется завышенной. Оба соперника опытны, но слишком нестабильны на топовом уровне. Фатальных ошибок в любой момент можно ждать от каждого. Впрочем, как и результативных атак.
В стойке шансов больше у Рейеса, в партере потенциальное преимущество может быть у Смита. Как бы то ни было, поединки этих спортсменов регулярно завершаются досрочно. Даже при вязком сценарии взорвать темп могут оба. Вот и остановимся на досрочной развязке и в этот раз.
Турнир UFC 310 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря, в 02:00 по московскому времени. Бой Смит - Рейес стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.
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