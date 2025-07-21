Сочи - Акрон, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Субботний игровой день в Российской Премьер-лиге завершится в Сочи. Команда Роберта Морено впервые предстанет перед своей публикой после возвращения в элиту. Удастся ли «Акрону» с Дзюбой подпортить сопернику это свидание?
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|1
|0
|0
|3-1
|«Акрон»
|0
|0
|1
|1-3
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак» Кострома
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо-Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
До сих пор команды пересекались только раз и лишь на товарищеском уровне. В феврале 2023 года сочинцы обыграли тольяттинцев со счетом 3:1. Лишь спустя два с половиной года команды совпали во времени и дивизионе.
Пускай никого не вводит в заблуждение крупное поражение южан на старте. 80 минут они плюс-минус на равных противостояли «Локомотиву» на его территории и лишь в концовке пропустили три мяча. Можно не сомневаться, что Морено сделает выводы из этой неудачи, и дома сочинцы сработают более собранно и надежно. Подбор исполнителей в линии атаки команды (Зиньковский, Игнатов, Ежов, Крамарич, Барт, Гуарирапа) позволяет ей рассчитывать на забитые мячи. Но и на ноль хозяева тоже вряд ли сыграют - все-таки оборона у них выглядит менее солидно, чем атака. А в команде напротив - мастер Дзюба. Кажется, нас ждет довольно результативный матч, гола на три, не меньше.
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|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Акрон»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|24. Абердин
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|27. Заика
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|77. Савичев
|Защитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сааведра
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|24. Дзюба
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|17. Бакаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Winline выкатила высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.26 на победу хозяев, 3.65 - на ничью и 2.85 - на выигрыш гостей.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Коэффициент 6.40 на 1:1 говорит о довольно высокой вероятности результативной ничьей на «Фиште».
Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 - предвестник результативной игры.
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