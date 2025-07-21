Сочи - Акрон, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

До сих пор команды пересекались только раз и лишь на товарищеском уровне. В феврале 2023 года сочинцы обыграли тольяттинцев со счетом 3:1. Лишь спустя два с половиной года команды совпали во времени и дивизионе.

Пускай никого не вводит в заблуждение крупное поражение южан на старте. 80 минут они плюс-минус на равных противостояли «Локомотиву» на его территории и лишь в концовке пропустили три мяча. Можно не сомневаться, что Морено сделает выводы из этой неудачи, и дома сочинцы сработают более собранно и надежно. Подбор исполнителей в линии атаки команды (Зиньковский, Игнатов, Ежов, Крамарич, Барт, Гуарирапа) позволяет ей рассчитывать на забитые мячи. Но и на ноль хозяева тоже вряд ли сыграют - все-таки оборона у них выглядит менее солидно, чем атака. А в команде напротив - мастер Дзюба. Кажется, нас ждет довольно результативный матч, гола на три, не меньше.