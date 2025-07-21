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21 июля 18:29ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Акрон, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая официальная встреча команд
Валентин Васильев

Субботний игровой день в Российской Премьер-лиге завершится в Сочи. Команда Роберта Морено впервые предстанет перед своей публикой после возвращения в элиту. Удастся ли «Акрону» с Дзюбой подпортить сопернику это свидание?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

26.07.2025, Сб

20:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.26

Х - 3.65

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»1003-1
«Акрон»0011-3

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак» Кострома

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо-Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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До сих пор команды пересекались только раз и лишь на товарищеском уровне. В феврале 2023 года сочинцы обыграли тольяттинцев со счетом 3:1. Лишь спустя два с половиной года команды совпали во времени и дивизионе. 

Пускай никого не вводит в заблуждение крупное поражение южан на старте. 80 минут они плюс-минус на равных противостояли  «Локомотиву» на его территории и лишь в концовке пропустили три мяча. Можно не сомневаться, что Морено сделает выводы из этой неудачи, и дома сочинцы сработают более собранно и надежно. Подбор исполнителей в линии атаки команды (Зиньковский, Игнатов, Ежов, Крамарич, Барт, Гуарирапа) позволяет ей рассчитывать на забитые мячи. Но и на ноль хозяева тоже вряд ли сыграют - все-таки оборона у них выглядит менее солидно, чем атака. А в команде напротив - мастер Дзюба. Кажется, нас ждет довольно результативный матч, гола на три, не меньше.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

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«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Акрон»:

Позиция«Сочи»«Акрон»Позиция
Вратарь 35. Дегтев78. ВасютинВратарь
Защитник 24. Абердин19. БокоевЗащитник
Защитник 4. Литвинов21. ФернандесЗащитник
Защитник 27. Заика24. НеделчаруЗащитник
Защитник 17. Макарчук77. СавичевЗащитник
Полузащитник8. Игнатов15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник  21. Сааведра5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник 28. Магаль91. БолдыревПолузащитник
Полузащитник 10. Крамарич35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский24. ДзюбаПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа17. БакаевНападающий
Главный тренер Роберт МореноЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выкатила высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.26 на победу хозяев, 3.65 - на ничью и 2.85 - на выигрыш гостей.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Акрон»?

Коэффициент 6.40 на 1:1 говорит о довольно высокой вероятности результативной ничьей на «Фиште».

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 - предвестник результативной игры. 

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Акрон»?

Официальный беттинговый спонсор РПЛ транслирует игры РПЛ на своем официальном сайте и в мобильном приложении.

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