Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 мая 12:09ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Сочи - Торпедо, 17 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

«Торпедо» досрочно оформит возвращение в РПЛ?
Валентин Васильев

Всего два тура осталось до финиша сезона в Первой лиге, а полной ясности по победителям турнира и участникам стыковых матчей до сих пор нет. Одну из путевок в РПЛ забрала «Балтика», а на вторую остается целых три претендента. Ключевая игра за «серебро» первенства состоится в субботу, 17 мая, в Сочи.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

17.05.2025, Сб

17.00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 1.94

Х - 3.25

П2 - 3.90

Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»22110-8
«Торпедо»1228-10

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

03.05.2025«Сочи»

5:1

«Арсенал»

Первая лига

26.04.2025«Чайка»

0:2

«Сочи»

Первая лига

20.04.2025«Сочи»

4:0

«Алания»

Первая лига

13.04.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Первая лига

Последние пять игр «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Торпедо» 

1:0

«Шинник»

Первая лига

03.05.2025«Балтика»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

27.04.2025«Алания»

2:4

«Торпедо» 

Первая лига

21.04.2025«Торпедо» 

1:1

«Урал»

Первая лига

12.04.2025«Чайка»

2:1

«Торпедо» 

Первая лига

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Торпедо» на четыре очка опережает соперника. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика321910350-1867
2. Торпедо321613349-2461
3. Черноморец32177847-3358
4. Сочи32169754-3157
5. Урал321411745-3653
6. СКА-Хабаровск321481042-3850
7. Родина321211935-2847
8. Ротор321114732-2347
9. Енисей321361332-3645
10. Арсенал32716923-2937
11. КАМАЗ321061629-3336
12. Нефтехимик328111329-3435
13. Шинник328111322-3235
14. Чайка327141130-4235
15. Уфа32881629-4632
16. Тюмень32761926-4527
17. Алания32681822-4726
18. Сокол325111620-4126

Прогноз на матч

Свернуть

Для сочинского клуба этот матч - ни много ни мало - финал сезона. Только победа оставит команде Роберта Морено шансы на автоматический выход в Премьер-лигу. Любой другой результат вычеркнет южан из числа соискателей второй путевки в РПЛ. А при поражении возникнет риск даже мимо «стыков» пролететь! В последнем туре сочинцев ждет противоборство еще с одним прямым конкурентом, из Новороссийска, а там возможно все что угодно. Так что проигрывать хозяевам крайне нежелательно.

Торпедовцев стратегически и ничья может устроить. Но откладывать решение задачи на последний тур довольно опасно. Разумеется, москвичи постараются закрыть все вопросы здесь и сейчас. 

Колоссальная ответственность за результат неизбежно отразится на характере встречи. Наверняка оба тренера построят игру от обороны. При такой диспозиции тотал меньше 2.5 представляется одним из наиболее вероятных исходов матча. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Мелбет»До 10 тысяч рублейСтраховка от 0:0
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Игру лидеров первой лигипокажут официальный сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также  «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»:  Кайнов (дисквалификация), Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)

«Торпедо»: нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Торпедо»:

Позиция«Сочи»«Торпедо»Позиция
Вратарь35. Дегтев51. БотнарьВратарь
Защитник4. Литвинов99. ШевченкоЗащитник
Защитник17. Макарчук3. ИваньковЗащитник
Защитник24. Аберден4. БородинЗащитник
Защитник27. Заика90. РогановичПолузащитник
Полузащитник28. Магаль97. ЧуричПолузащитник
Полузащитник 8. Кайнов52. НетфуллинПолузащитник 
Полузащитник21. Сааведра89. ЧервяковПолузащитник
Нападающий10. Крамарич10. ГусманПолузащитник
Нападающий29. Никитин69. МанеловНападающий
Нападающий59. Барт7. ЮшинНападающий
Главный тренерРоберт МореноОлег КононовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «Мелбет» установили коэффициент 1.94 на победу сочинцев и 3.90 - на «Торпедо». Ничья идет в конторе за 3.25.

🎁 ФРИБЕТ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ МЕЛБЕТ

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче  «Сочи» - «Торпедо»?

Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам. Логика подсказывает, что они в очках нуждаются все же острее противника. 

Где смотреть бесплатно матч  «Сочи» - «Торпедо»?

Сайт «Матч ТВ» без оплаты показывает игры второго по значимости дивизиона страны.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Торпедо»?

Билеты стоимостью от 500 рублей можно приобрести на официальном сайте сочинского клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer217 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fribety_betbum_218d744827_ef93fce02e.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных