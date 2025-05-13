Сочи - Торпедо, 17 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Для сочинского клуба этот матч - ни много ни мало - финал сезона. Только победа оставит команде Роберта Морено шансы на автоматический выход в Премьер-лигу. Любой другой результат вычеркнет южан из числа соискателей второй путевки в РПЛ. А при поражении возникнет риск даже мимо «стыков» пролететь! В последнем туре сочинцев ждет противоборство еще с одним прямым конкурентом, из Новороссийска, а там возможно все что угодно. Так что проигрывать хозяевам крайне нежелательно.

Торпедовцев стратегически и ничья может устроить. Но откладывать решение задачи на последний тур довольно опасно. Разумеется, москвичи постараются закрыть все вопросы здесь и сейчас.

Колоссальная ответственность за результат неизбежно отразится на характере встречи. Наверняка оба тренера построят игру от обороны. При такой диспозиции тотал меньше 2.5 представляется одним из наиболее вероятных исходов матча.