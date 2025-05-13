Сочи - Торпедо, 17 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Всего два тура осталось до финиша сезона в Первой лиге, а полной ясности по победителям турнира и участникам стыковых матчей до сих пор нет. Одну из путевок в РПЛ забрала «Балтика», а на вторую остается целых три претендента. Ключевая игра за «серебро» первенства состоится в субботу, 17 мая, в Сочи.
Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|2
|2
|1
|10-8
|«Торпедо»
|1
|2
|2
|8-10
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|03.05.2025
|«Сочи»
5:1
«Арсенал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Чайка»
0:2
«Сочи»
Первая лига
|20.04.2025
|«Сочи»
4:0
«Алания»
Первая лига
|13.04.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Первая лига
Последние пять игр «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
|03.05.2025
|«Балтика»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|27.04.2025
|«Алания»
2:4
«Торпедо»
Первая лига
|21.04.2025
|«Торпедо»
1:1
«Урал»
Первая лига
|12.04.2025
|«Чайка»
2:1
«Торпедо»
Первая лига
Перед очной встречей «Торпедо» на четыре очка опережает соперника.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|32
|19
|10
|3
|50-18
|67
|2. Торпедо
|32
|16
|13
|3
|49-24
|61
|3. Черноморец
|32
|17
|7
|8
|47-33
|58
|4. Сочи
|32
|16
|9
|7
|54-31
|57
|5. Урал
|32
|14
|11
|7
|45-36
|53
|6. СКА-Хабаровск
|32
|14
|8
|10
|42-38
|50
|7. Родина
|32
|12
|11
|9
|35-28
|47
|8. Ротор
|32
|11
|14
|7
|32-23
|47
|9. Енисей
|32
|13
|6
|13
|32-36
|45
|10. Арсенал
|32
|7
|16
|9
|23-29
|37
|11. КАМАЗ
|32
|10
|6
|16
|29-33
|36
|12. Нефтехимик
|32
|8
|11
|13
|29-34
|35
|13. Шинник
|32
|8
|11
|13
|22-32
|35
|14. Чайка
|32
|7
|14
|11
|30-42
|35
|15. Уфа
|32
|8
|8
|16
|29-46
|32
|16. Тюмень
|32
|7
|6
|19
|26-45
|27
|17. Алания
|32
|6
|8
|18
|22-47
|26
|18. Сокол
|32
|5
|11
|16
|20-41
|26
Для сочинского клуба этот матч - ни много ни мало - финал сезона. Только победа оставит команде Роберта Морено шансы на автоматический выход в Премьер-лигу. Любой другой результат вычеркнет южан из числа соискателей второй путевки в РПЛ. А при поражении возникнет риск даже мимо «стыков» пролететь! В последнем туре сочинцев ждет противоборство еще с одним прямым конкурентом, из Новороссийска, а там возможно все что угодно. Так что проигрывать хозяевам крайне нежелательно.
Торпедовцев стратегически и ничья может устроить. Но откладывать решение задачи на последний тур довольно опасно. Разумеется, москвичи постараются закрыть все вопросы здесь и сейчас.
Колоссальная ответственность за результат неизбежно отразится на характере встречи. Наверняка оба тренера построят игру от обороны. При такой диспозиции тотал меньше 2.5 представляется одним из наиболее вероятных исходов матча.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Кайнов (дисквалификация), Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)
«Торпедо»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Торпедо»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Торпедо»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|51. Ботнарь
|Вратарь
|Защитник
|4. Литвинов
|99. Шевченко
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|3. Иваньков
|Защитник
|Защитник
|24. Аберден
|4. Бородин
|Защитник
|Защитник
|27. Заика
|90. Роганович
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|97. Чурич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Кайнов
|52. Нетфуллин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сааведра
|89. Червяков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Крамарич
|10. Гусман
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Никитин
|69. Манелов
|Нападающий
|Нападающий
|59. Барт
|7. Юшин
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Олег Кононов
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» установили коэффициент 1.94 на победу сочинцев и 3.90 - на «Торпедо». Ничья идет в конторе за 3.25.
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Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам. Логика подсказывает, что они в очках нуждаются все же острее противника.
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Партнерский проект