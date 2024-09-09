Бонус от «Мелбет»: до 10 000 рублей при счете 0:0 в российском футболе

1. Организатор азартных игр проводит акцию «СТРАХОВКА ОТ СКУКИ НА РПЛ И ПЕРВУЮ ЛИГУ» (далее – Акция) среди своих Игроков, направленную на увеличение активности Игроков, увеличение лояльности Игроков и привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр. Условия проведения Акции определяются требованиями, изложенными в правилах азартных игр, приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей (далее – Правила азартных игр) и в настоящих правилах проведения Акции, и могут быть изменены в любое время по усмотрению Организатора азартных игр.

2. Срок проведения акции.

Срок проведения Акции с 19.07.2024 12:00 (UTC + 3) до 25.05.2025 12:00 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Для целей проверки и проведения необходимых расчетов, проверок, определенных настоящими правилами проведения Акции, в рамках проведения Акции могут использоваться любые сведения (информация) о событиях, действиях участников азартных игр, статусах участников азартных игр, результатах азартных игр, результатах действий участников азартных игр, статистическая информация, имеющаяся в распоряжении Организатора азартных игр, за время, предшествующее сроку проведения Акции.

3. Термины и определения.

3.1. Акция – акция «СТРАХОВКА ОТ СКУКИ НА РПЛ И ПЕРВУЮ ЛИГУ», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее – Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях» не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов, если таковые предусмотрены правилами проведения Акции.

3.2. Игрок – физическое лицо, которое до момента окончания Акции успешно прошло установленные процедуры регистрации на сайте/в мобильном приложении Организатора азартных игр и идентификации.

3.3. Участник акции - Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения действия, предусмотренные настоящими правилами проведения Акции, и признанный Организатором азартных игр по своему усмотрению соответствующим требованиям, установленным настоящими условиями проведения Акции и Правилами азартных игр.

3.4. Фрибет - бонусная сумма электронных обменных знаков, рассчитываемая и учитываемая Организатором азартных игр и, в случаях и порядке, установленных условиями проведения Акции и Правилами азартных игр, конвертируемая и/или зачисляемая на соответствующий бонусный счет Участника акции в размере, сроки и под условиями, установленными условиями проведения Акции.

Фрибет рассчитывается в единицах электронных обменных знаков, определяемых в соответствии с Правилами азартных игр.

Фрибет не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых, а также не может быть завещан, подарен, передан иным лицам по любым основаниям, а может быть использован только в соответствии с настоящими условиями проведения Акции и Правилами азартных игр. Участник акции не вправе требовать никакой компенсации или перерасчета любых сумм Фрибета в случае несогласия с условиями расчета и начисления Фрибета. Участник акции не имеет права требовать предоставления иных способов использования Фрибета. Участник акции-победитель вправе использовать Фрибет только для целей отыгрыша по условиям, изложенным в настоящих Правилах.

4. Призы.

4.1. Количество поощрительных призов/подарков (Фрибетов) определяется в период проведения Акции и составляет не более 1 (одного) поощрительного приза на одно признание Организатором азартных игр Участника акции, осуществившего все предусмотренные условиями Акции действия, соответствующего всем иным требованиям, предъявляемым Организатором азартных игр, победителем.

Организатор азартных игр вправе признавать Участника акции победителем неограниченное количество раз, если, по мнению Организатора азартных игр, такой Участник акции выполнил условия участия в Акции достаточное количество раз.

4.2. Характеристики поощрительного приза (Фрибета):

Фрибет в размере 50% (пятьдесят процентов) от номинального значения суммы пари, заключенного Участником акции и соответствующего требованиям п. 6.3. настоящих правил проведения Акции, но в любом случае не более суммы равной 10 000 (десять тысяч) единиц электронных обменных знаков (RUB).

4.3. В случае наличия у Участника акции-победителя иных активных бонусных сумм, предоставленных Организатором азартных игр, срок использования которых не истек, поощрительный приз, полученный таким Участником акции-победителем по результатам настоящей Акции, будет недоступен для использования или отыгрыша до момента исполнений условий отыгрыша или аннулирования ранее предоставленных бонусных сумм. При этом срок отыгрыша или использования поощрительного приза, полученного по настоящей акции, не приостанавливается и не прерывается на срок отыгрыша или использования ранее полученных бонусных сумм.

5. Условия отыгрыша.

Для отыгрыша Фрибета Участник акции, которому Фрибет был начислен на специальный бонусный счет, обязан с использованием средств указанного бонусного счета соблюсти Условия Отыгрыша – заключить на сайте Организатора азартных игр 1 (одно) пари с использованием указанного Фрибета целиком в течение 120 (сто двадцать) часов с момента начисления Фрибета. По истечении указанного срока соответствующий Фрибет аннулируется без каких-либо компенсаций. В случае использования Фрибета за пределами указанного срока, пари, заключенное с его использованием, подлежит аннулированию без предоставления каких-либо компенсаций.

Для соблюдения Правил Отыгрыша учитывается только пари в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:

- вид пари «Одиночный» либо «Экспресс»;

- тип пари «ЛИНИЯ» либо «LIVE»;

- исход каждого из событий, в отношении которых заключено пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,1;

- коэффициент пари (произведение коэффициентов всех исходов событий, в отношении которых заключено пари) должен быть не более 3,5;

- сумма пари – вся сумма Фрибета целиком;

- коэффициент пари или любого из исходов событий, в отношении которых заключено пари, не должен быть пересчитан до значения «1»;

- пари не отменено, не аннулировано и не признано недействительным;

- пари не застраховано Игроком.

При проигрыше пари, расчете пари по коэффициенту 1 (один) или коэффициенту ниже или выше, чем указано в требованиях к пари, отказе от пари, признании пари недействительным по любым основаниям, предусмотренным Правилами азартных игр, пари не идет в зачет, без предоставления каких-либо компенсаций.

В случае, если Участник акции-победитель осуществил все действия по отыгрышу Фрибета в соответствии с условиями отыгрыша, то по решению Организатора азартных игр Участнику акции-победителю на его основной счет может быть начислена сумма, равная разнице между суммой выигрыша по пари и суммой Фрибета (далее – Отыгранная сумма).

До признания Организатором азартных игр выигрышным пари, заключенного с использованием Участником акции Фрибета, Отыгранная сумма не может быть переведена на его основной счет.

Отыгранная сумма, зачисленная на основной счет Участника акции, не может быть признана Организатором азартных игр выигрышем в значении, предусмотренном законодательством и Правилами азартных игр, и выплачена в качестве выигрыша до момента совершения Участником акции на сайте Организатора азартных игр интерактивной ставки в значении, предусмотренном действующим законодательством и Правилами азартных игр, в размере не менее 500 рублей.

6. Правила участия и проведения Акции.

6.1. Количество Участников Акции не ограничено.

6.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.

6.3. Участником Акции становится Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также в период срока проведения Акции, установленный в разделе 2 настоящих правил проведения Акции, заключил с Организатором азартных игр пари, одновременно соответствующие следующим критериям:

1) вид пари «Одиночный»;

2) тип пари «ЛИНИЯ»;

3) сумма пари – не менее 300 (триста) единиц электронных обменных знаков (RUB);

4) исход спортивного соревнования, в отношении которого заключено пари, должен быть одним из исходов исключительно одного из матчей по футболу, проводимых в рамках соревнований МИР Чемпионата России по футболу среди Команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2024–2025 годов и МЕЛБЕТ-Первенства России по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024–2025 годов.

5) исход матча по футболу, проводимого в рамках соревнования, указанного в пп. 4 п. 6.3. настоящих правил проведения Акции, являющийся предметом пари, предусмотренного п. 6.3. настоящих правил проведения Акции, должен быть:

только либо Победа 1 (П1), Победа 2 (П2), Точный счет (ТС) (за исключением Точный счет 0:0);

6) пари должно быть проигрышным по причине того, что в рамках спортивного соревнования-матча по футболу, проводимого в рамках соревнования, указанного в пп. 4 п. 6.3. настоящих правил проведения Акции, исход которого является предметом пари, наступил исход «Ничья 0:0»/«Точный счет 0:0» по результатам основного времени с учетом компенсированного времени;

7) коэффициент каждого события (каждого исхода), являющегося предметом пари, не должен быть пересчитан до значения «1»;

8) расчет пари должен быть осуществлен не позднее 25.05.2025 12:00 (UTC + 3).

9) пари не должно быть отменено, аннулировано или признано недействительным;

10) пари не должно быть застраховано Игроком;

11) пари должно быть заключено с использованием средств основного счета Игрока без использования бонусов, бонусных ставок, фрибетов, ставок с использованием промокодов и иных акций или индивидуальных бонусных предложений, позволяющих заключить пари без использования или с частичным использованием основного счета Игрока.

Организатор азартных игр не обязан признавать Игрока, выполнившего условия участия в Акции, победителем и вправе отказать любому Игроку в участии в Акции по своему усмотрению и без объяснения причин, а также отказать любому из Участников акции в выдаче приза.

6.4. Победителями в рамках проведения Акции могут быть признаны Участники акции, совершившие указанные в п. 6.3. настоящих правил проведения Акции действия, признанные Организатором азартных игр соответствующими требованиям, установленным условиями проведения Акции и Правилами азартных игр. Признание Участника акции победителем производится Организатором азартных игр по своему усмотрению. В случае нарушения Участником акции-победителем настоящих Правил, а также в случае выявления несоответствия Участника акции требованиям условий проведения Акции или Правил азартных игр, Фрибет либо Отыгранная сумма могут быть аннулированы полностью или частично без каких-либо компенсаций.

6.5. Определение победителей будет произведено в течение срока проведения Акции и после его окончания, но в любом случае не позднее 14 рабочих дней со дня расчета пари, установленного пп.8 п. 6.3 настоящих правил проведения Акции.

6.6. Предоставление призов победителям будет осуществлено не позднее 14 рабочих дней со дня расчета пари, установленного пп.8 п. 6.3 настоящих правил проведения Акции.

6.7. Организатор азартных игр оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в условия проведения Акции, включая изменения настоящих правил проведения Акции. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещённая на сайте.

6.8. При выявлении расхождений настоящих Правил и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной Акции, применяются настоящие Правила.