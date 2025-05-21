Спартак - Химки, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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Московский «Спартак» закрывает 33-й чемпионат России игрой с соседскими «Химками». Изучили линии крупнейших букмекеров на игру в Тушино и рассказываем об интересных вариантах для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|8
|3
|2
|29-15
|«Химки»
|2
|3
|8
|15-23
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Химки»
3:2
«Ростов»
РПЛ
|10.05.2025
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Спартака» и «Химок:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.07.2025
|«Химки»
1:3
«Спартак»
РПЛ
|13.05.2023
|«Химки»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|23.10.2022
|«Спартак»
5:0
«Химки»
РПЛ
|21.05.2022
|«Химки»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|11.09.2021
|«Спартак»
3:1
«Химки»
РПЛ
Перед заключительным туром сезона «Спартак» занимает пятое место в таблице, а его соперник - 11-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
К последнему туру серьезную турнирную мотивацию в этой паре сохранили только гости. Команда Магомеда Адиева еще не обезопасила себя от участия в стыковых матчах, а значит, будет мощно заряжена на игру в Тушино. Впрочем, на «Спартак» все участники чемпионата без исключения настраиваются самым серьезным образом вне зависимости от диспозиции в таблице.
У красно-белых со стимулами сложнее. Четвертое или пятое место - для «народной команды» не имеет принципиального значения. Что так, что этак сезон без медалей и Кубка можно назвать неудачным. Однако перед родной публикой сыграть спустя рукава москвичи себе не позволят. Разумеется, они постараются как можно красивее проститься с болельщиками перед уходом в отпуск. Полагаем, что если в Тушино голы и будут, то в исполнении одной команды.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Литвинов, Абена, Мартинс (все - травмы)
«Химки»: Фаринья, Луна (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Химки»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|14. Джикия
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|3. Чежия
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|72. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|22. Мехия
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|32. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|77. Корредера
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маркиньос
|9 Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|18. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гарсия
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Удачная ставка в FONBET на команду Адиева сулит беттору девятикратный выигрыш. Коэффициент на фаворита в разы ниже - 1.30. Ничья котируется за 5.80.
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Аналитики, естественно, отдают предпочтение в паре хозяевам. Из последних 10 «личек» «Химки» выиграли лишь одну, проиграв семь.
Официальный букмекер РПЛ покажет игру на своих платформах.
Билеты на игру уже поступили в продажу через официальный сайт столичного клуба. Их стоимость колеблется между 600 и 30 000 рублями.
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