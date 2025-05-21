Спартак - Химки, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

К последнему туру серьезную турнирную мотивацию в этой паре сохранили только гости. Команда Магомеда Адиева еще не обезопасила себя от участия в стыковых матчах, а значит, будет мощно заряжена на игру в Тушино. Впрочем, на «Спартак» все участники чемпионата без исключения настраиваются самым серьезным образом вне зависимости от диспозиции в таблице.

У красно-белых со стимулами сложнее. Четвертое или пятое место - для «народной команды» не имеет принципиального значения. Что так, что этак сезон без медалей и Кубка можно назвать неудачным. Однако перед родной публикой сыграть спустя рукава москвичи себе не позволят. Разумеется, они постараются как можно красивее проститься с болельщиками перед уходом в отпуск. Полагаем, что если в Тушино голы и будут, то в исполнении одной команды.