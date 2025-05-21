Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 мая 12:33ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Химки, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Красно-белые красиво закроют сезон?
Валентин Васильев

Московский «Спартак» закрывает 33-й чемпионат России игрой с соседскими «Химками». Изучили линии крупнейших букмекеров на игру в Тушино и рассказываем об интересных вариантах для пари. 

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Химки»

П1 - 1.30

Х - 5.80

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»83229-15
«Химки»23815-23

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Крылья Советов»

0:2

«Спартак»

РПЛ

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Химки»

3:2

«Ростов»

РПЛ

10.05.2025«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Спартака» и «Химок:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.07.2025«Химки»

1:3

«Спартак»

РПЛ

13.05.2023«Химки»

1:1

«Спартак»

РПЛ

23.10.2022«Спартак»

5:0

«Химки»

РПЛ

21.05.2022«Химки»

2:1

«Спартак»

РПЛ

11.09.2021«Спартак»

3:1

«Химки»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед заключительным туром сезона «Спартак» занимает пятое место в таблице, а его соперник - 11-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

Свернуть

К последнему туру серьезную турнирную мотивацию в этой паре сохранили только гости. Команда Магомеда Адиева еще не обезопасила себя от участия в стыковых матчах, а значит, будет мощно заряжена на игру в Тушино. Впрочем, на «Спартак» все участники чемпионата без исключения настраиваются самым серьезным образом вне зависимости от диспозиции в таблице. 

У красно-белых со стимулами сложнее. Четвертое или пятое место - для «народной команды» не имеет принципиального значения. Что так, что этак сезон без медалей и Кубка можно назвать неудачным. Однако перед родной публикой сыграть спустя рукава москвичи себе не позволят. Разумеется, они постараются как можно красивее проститься с болельщиками перед уходом в отпуск. Полагаем, что если в Тушино голы и будут, то в исполнении одной команды. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1»  и ресурсах БК Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 499 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Литвинов, Абена, Мартинс (все - травмы)

«Химки»: Фаринья, Луна (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Химки»:

Позиция«Спартак»«Химки»Позиция
Вратарь1. Помазун87. КокаревВратарь
Защитник97. Денисов14. ДжикияЗащитник
Защитник4. Дуарте3. ЧежияЗащитник
Защитник6. Бабич25. ФилинЗащитник
Защитник2. Рябчук72. ФернандесЗащитник
Полузащитник18. Умяров22. МехияПолузащитник
Полузащитник 35. Мартинс32. ВераПолузащитник 
Полузащитник5. Барко77. КорредераПолузащитник
Полузащитник8. Маркиньос9 РуденкоПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда18. БакаевПолузащитник
Нападающий11. Гарсия91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Удачная ставка в FONBET на команду Адиева сулит беттору девятикратный выигрыш. Коэффициент на фаворита в разы ниже - 1.30. Ничья котируется за 5.80.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Спартак» - «Химки»?

Аналитики, естественно, отдают предпочтение в паре хозяевам. Из последних 10 «личек» «Химки» выиграли лишь одну, проиграв семь.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Химки»?

Официальный букмекер РПЛ покажет игру на своих платформах.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Химки»?

Билеты на игру уже поступили в продажу через официальный сайт столичного клуба. Их стоимость колеблется между 600 и 30 000 рублями.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных