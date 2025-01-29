Спартак - Краснодар, 30 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

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В четверг, 30 января, в Объединенных Арабских Эмиратах стартует уже третий Winline Зимний Кубок РПЛ. Откроет розыгрыш победитель двух предыдущих турниров - московский «Спартак». Соперник - под стать чемпиону - «Краснодар». Претенденты на золото чемпионата России продолжат принципиальное выяснение отношений в Абу-Даби.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
30.01.2025, Чт
19:30 МСК
«Краснодар»
|П1 - 2.50
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|20
|2
|10
|63-45
|«Краснодар»
|10
|2
|20
|39-57
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.01.2025
|«Спартак»
3:3
«Черноморец»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Краснодар»
1:1
«Чэнду»
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Краснодар»
0:0
«Локомотив»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|26.11.2024
|«Тюмень»
3:3, пен. 2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Химки»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
Прогнозы на старте любого турнира - дело рисковое. Особенно - вслепую, когда долго не видел команду в серьезном деле. Тут матч еще не официальный, но достаточно принципиальный. Москвичи с южанами предпринимают настойчивые попытки сменить чемпиона в России, и для них это своего рода репетиция предстоящего противостояния в рамках РПЛ. Победитель зимнего турнира Абу-Даби может получить небольшое моральное преимущество перед конкурентами в чемпионате. Тем более что в Эмиратах в этом году собрались все соискатели главного трофея Премьер-Лиги.
За два месяца зимы основные составы команд практически не претерпели изменений. Все ключевые исполнители - на месте. У «Спартака» из топов временно недоступен только защитник Бабич. Во второй части чемпионата соперники уже не встретятся, поэтому темнить друг перед другом нет никакого смысла. Полагаем, что они, наоборот, постараются показать себя в наилучшем свете на старте турнира. Ставка на обоюдное взятие ворот при таких вводных представляется вполне перспективной.
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В прямом эфире встречу «Спартака» и «Краснодара» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Краснодар»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Медина
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|7. Са
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Букмекерская контора Winline предлагает высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи. Так, на победу москвичей в игровое время можно поставить за 2.50, а на южан - за 2.65. Еще более привлекательно выглядит предложение на ничью - 3.75.
Судя по линиям букмекерских контор, шансы клубов на успех примерно равны. Последнее столкновение сторон чемпионате завершилось неожиданной победой красно-белых в гостях со счетом 3:0. Южане этого точно не забыли.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
|«Спартак»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Тавареш, из аренды (ЛАСК, Австрия)
|н. Виллиан Жозе («Баия», Бразилия)
|н. Шитов, из аренды («Торпедо»)
|з. Тавареш (АВС САД, Португалия)
|п. Лайкин, из аренды («Енисей»)
|н. Шитов, в аренду («Тюмень»)
|з. Коледин, из аренды («Торпедо»)
|п. Лайкин, в аренду («Нефтехимик»)
|в. Селихов
|«Краснодар»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Гайворонский («Краснодар-2»)
|з. Арутюнян («Академия Пушкаша»)
|п. Умников («Краснодар-2»)
|н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
|п. Ндука, из аренды («Арсенал»)
|п. Ндука, в аренду («Сокол»)
|з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
|п. Умников, в аренду («Волга»)
Партнерский проект