Спартак - Краснодар, 30 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Прогнозы на старте любого турнира - дело рисковое. Особенно - вслепую, когда долго не видел команду в серьезном деле. Тут матч еще не официальный, но достаточно принципиальный. Москвичи с южанами предпринимают настойчивые попытки сменить чемпиона в России, и для них это своего рода репетиция предстоящего противостояния в рамках РПЛ. Победитель зимнего турнира Абу-Даби может получить небольшое моральное преимущество перед конкурентами в чемпионате. Тем более что в Эмиратах в этом году собрались все соискатели главного трофея Премьер-Лиги.

За два месяца зимы основные составы команд практически не претерпели изменений. Все ключевые исполнители - на месте. У «Спартака» из топов временно недоступен только защитник Бабич. Во второй части чемпионата соперники уже не встретятся, поэтому темнить друг перед другом нет никакого смысла. Полагаем, что они, наоборот, постараются показать себя в наилучшем свете на старте турнира. Ставка на обоюдное взятие ворот при таких вводных представляется вполне перспективной.