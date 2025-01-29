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29 января 11:19ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Спартак - Краснодар, 30 января: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Суперматч уже на старте турнира!
Валентин Васильев

В четверг, 30 января, в Объединенных Арабских Эмиратах стартует уже третий Winline Зимний Кубок РПЛ. Откроет розыгрыш победитель двух предыдущих турниров - московский «Спартак».  Соперник - под стать чемпиону - «Краснодар». Претенденты на золото чемпионата России продолжат принципиальное выяснение отношений в Абу-Даби.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

30.01.2025, Чт

19:30 МСК

«Краснодар» 

П1 - 2.50

Х - 3.75

П2 - 2.65

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»2021063-45
«Краснодар» 1022039-57

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2025«Спартак»

3:3

«Черноморец» 

Товарищеский матч

07.12.2024«Спартак»

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар» 

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив» 

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Краснодар»

1:1

«Чэнду» 

Товарищеский матч

08.12.2024«Краснодар»

0:0

«Локомотив» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар»

0:3

«Спартак» 

РПЛ

26.11.2024«Тюмень»

3:3, пен. 2:4

«Краснодар»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Химки»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

Состав групп 

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Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар»
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов»
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо»
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Прогноз на матч

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Прогнозы на старте любого турнира - дело рисковое. Особенно - вслепую, когда долго не видел команду в серьезном деле. Тут матч еще не официальный, но достаточно принципиальный. Москвичи с южанами предпринимают настойчивые попытки сменить чемпиона в России, и для них это своего рода репетиция предстоящего противостояния в рамках РПЛ. Победитель зимнего турнира Абу-Даби может получить небольшое моральное преимущество перед конкурентами в чемпионате. Тем более что в Эмиратах в этом году собрались все соискатели главного трофея Премьер-Лиги.

За два месяца зимы основные составы команд практически не претерпели изменений. Все ключевые исполнители - на месте. У «Спартака» из топов временно недоступен только защитник Бабич. Во второй части чемпионата соперники уже не встретятся, поэтому темнить друг перед другом нет никакого смысла. Полагаем, что они, наоборот, постараются показать себя в наилучшем свете на старте турнира. Ставка на обоюдное взятие ворот при таких вводных представляется вполне перспективной. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире встречу «Спартака» и «Краснодара» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Спартак»: Бабич (травма) 

«Краснодар»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Краснодар»:

Позиция«Спартак»«Краснодар»Позиция
Вратарь98. Максименко1. АгкацевВратарь
Защитник97. Денисов98. ПетровЗащитник
Защитник23. Чернов4. КостаЗащитник
Защитник4. Дуарте3. ТорменаЗащитник
Защитник2. Рябчук15. ОласаЗащитник
Полузащитник68. Литвинов6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник19. Медина10. СперцянПолузащитник
Полузащитник5. Барко11. БатчиПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда7. СаПолузащитник
Нападающий9. Угальде9. КордобаНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора Winline предлагает высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи. Так, на победу москвичей в игровое время можно поставить за 2.50, а на южан - за 2.65. Еще более привлекательно выглядит предложение на ничью - 3.75.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Спартак» - «Краснодар»?

Судя по линиям букмекерских контор, шансы клубов на успех примерно равны. Последнее столкновение сторон чемпионате завершилось неожиданной победой красно-белых в гостях со счетом 3:0. Южане этого точно не забыли. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Краснодар»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру  в прямом эфире. 

Зимние трансферы команд 

«Спартак» 
Пришли:Ушли:
з. Тавареш, из аренды (ЛАСК, Австрия)н. Виллиан Жозе («Баия», Бразилия)
н. Шитов, из аренды («Торпедо»)з. Тавареш (АВС САД, Португалия)
п. Лайкин, из аренды («Енисей»)н. Шитов, в аренду («Тюмень»)
з. Коледин, из аренды («Торпедо»)п. Лайкин, в аренду («Нефтехимик»)
 в. Селихов
«Краснодар» 
Пришли:Ушли:
 з. Гайворонский («Краснодар-2») з. Арутюнян («Академия Пушкаша»)
 п. Умников («Краснодар-2») н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
 п. Ндука, из аренды («Арсенал») п. Ндука, в аренду («Сокол»)
   з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
 п. Умников, в аренду («Волга»)
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