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13 апреля 8:58ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак - Урал, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Красно-белые не допустят недооценки соперника второй раз подряд
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут полуфинальные матчи FONBET Кубка России по футболу. В Пути регионов московский «Спартак» примет «Урал» из Екатеринбурга. Полёт «шмелей» по турнирной дистанции подошел к концу? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

15.04.2025, Вт

20:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 1.45

Х -  4.40

П2 - 7.30

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 2491086-36
«Урал»1092436-86

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» Махачкала

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2025«Урал»

3:2

«Нефтехимик»

Первая лига

05.04.2025«Урал»

2:1

«КАМАЗ»

Первая лига

30.03.2025«Сокол»

0:0

«Урал»

Первая лига

24.03.2025«Урал»

0:0

«Арсенал»

Первая лига

16.03.2025«Урал»

2:1

«Черноморец»

Первая лига

Последние пять игр «Спартака» и «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2024«Спартак»

0:0

«Урал»

РПЛ

11.08.2023«Урал»

3:2

«Спартак»

РПЛ

04.04.2023«Урал»

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

14.03.2023«Спартак»

1:1

«Урал»

FONBET Кубок России

04.03.2023«Спартак»

2:2

«Урал»

РПЛ

Календарь игр

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1/2 финала

Путь регионов

15.04.2025.  18:00. «Локомотив»  – «Ахмат»  

15.04.2025.  20:30. «Спартак» – «Урал»  

Путь РПЛ. Ответные матчи

16.04.2025.  18:00. «Зенит»  – «Ростов». Первый матч - 1:0  

16.04.2025.  20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2

Прогноз на матч

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«Урал» - единственный представитель низшей лиги, «доживший» в кубковом турнире до полуфинала. На предыдущих стадиях от команды из Екатеринбурга пострадали два представителя РПЛ - сперва «Химки», а затем «Рубин». Теперь «шмелей» ждет противник еще более высокого класса - «Спартак». Интересно, что уральцы добрались до этой стадии, не потерпев ни одного поражения, тогда как их соперник уступил уже трижды. 

На первый взгляд, фаворит во вторничном матче очевиден. Класс команд объективно несопоставим. Но красно-белым в последнее время игры с черно-оранжевыми регулярно не удавались. Из пяти предыдущих «личек» спартаковцы не выиграли ни одной! «Урал» дважды побеждал «народников» дома и трижды делал ничьи в Тушино, причем каждый раз с разным счетом - 2:2, 1:1, 0:0.

В другой ситуации москвичи могли бы допустить некую недооценку соперника, но после внезапного поражения от махачкалинского «Динамо» они выйдут максимально отмобилизованными на поле. А если красно-белые в этом сезоне побеждают, то, как правило, всухую. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Урал»:

Позиция«Спартак»«Урал»Позиция
Вратарь1. Помазун77. ЩербицкийВратарь
Защитник82. Хлусевич2. БегичЗащитник
Защитник23. Чернов22. БевеевЗащитник
Защитник14. Абена16. ИталоЗащитник
Защитник29. Мангаш46. А. МаминЗащитник
Полузащитник68. Литвинов4. БессмертныйПолузащитник
Полузащитник 25. Пруцев5. ЕгорычевПолузащитник 
Полузащитник22. Игнатов15. ИшковПолузащитник
Нападающий7. Солари75. СунгатулинПолузащитник
Нападающий19. Медина20. МарковНападающий
Нападающий11. Гарсия17. СекуличНападающий
Главный тренерДеян СтанковичОлег ШатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу спартаковцев в основное время. Успех гостей котируется в пять раз выше. Ничья идет за 4.40.

На проход красно-белых в финал можно поставить за 1.25. В случае же квалификации «Урала» букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Урал»?

Согласно коэффициентам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Урал»?

Если вы находитесь на территории РФ, можете посмотреть игру на канале «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - «Урал»?

Билеты стоимостью от 400 рублей уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID для прохода на стадион в Кубке не нужен.

Кто выиграет Кубок России по футболу?

Аналитики FONBET поставили «Спартак» на третье место в рейтинге фаворитов турнира. Вероятность триумфа красно-белых оценивается коэффициентом 6.50. Успех ЦСКА котируется за 4.50, а «Зенита» - за 2.30.

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