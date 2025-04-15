Спартак - Урал, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут полуфинальные матчи FONBET Кубка России по футболу. В Пути регионов московский «Спартак» примет «Урал» из Екатеринбурга. Полёт «шмелей» по турнирной дистанции подошел к концу?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
15.04.2025, Вт
20:30 МСК
«Урал» (Екатеринбург)
|П1 - 1.45
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/2 финала
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|24
|9
|10
|86-36
|«Урал»
|10
|9
|24
|36-86
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2025
|«Урал»
3:2
«Нефтехимик»
Первая лига
|05.04.2025
|«Урал»
2:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|30.03.2025
|«Сокол»
0:0
«Урал»
Первая лига
|24.03.2025
|«Урал»
0:0
«Арсенал»
Первая лига
|16.03.2025
|«Урал»
2:1
«Черноморец»
Первая лига
Последние пять игр «Спартака» и «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2024
|«Спартак»
0:0
«Урал»
РПЛ
|11.08.2023
|«Урал»
3:2
«Спартак»
РПЛ
|04.04.2023
|«Урал»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|14.03.2023
|«Спартак»
1:1
«Урал»
FONBET Кубок России
|04.03.2023
|«Спартак»
2:2
«Урал»
РПЛ
Путь регионов
15.04.2025. 18:00. «Локомотив» – «Ахмат»
15.04.2025. 20:30. «Спартак» – «Урал»
Путь РПЛ. Ответные матчи
16.04.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов». Первый матч - 1:0
16.04.2025. 20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2
«Урал» - единственный представитель низшей лиги, «доживший» в кубковом турнире до полуфинала. На предыдущих стадиях от команды из Екатеринбурга пострадали два представителя РПЛ - сперва «Химки», а затем «Рубин». Теперь «шмелей» ждет противник еще более высокого класса - «Спартак». Интересно, что уральцы добрались до этой стадии, не потерпев ни одного поражения, тогда как их соперник уступил уже трижды.
На первый взгляд, фаворит во вторничном матче очевиден. Класс команд объективно несопоставим. Но красно-белым в последнее время игры с черно-оранжевыми регулярно не удавались. Из пяти предыдущих «личек» спартаковцы не выиграли ни одной! «Урал» дважды побеждал «народников» дома и трижды делал ничьи в Тушино, причем каждый раз с разным счетом - 2:2, 1:1, 0:0.
В другой ситуации москвичи могли бы допустить некую недооценку соперника, но после внезапного поражения от махачкалинского «Динамо» они выйдут максимально отмобилизованными на поле. А если красно-белые в этом сезоне побеждают, то, как правило, всухую. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.
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В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч ТВ».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
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|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Урал»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|77. Щербицкий
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|2. Бегич
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|22. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|14. Абена
|16. Итало
|Защитник
|Защитник
|29. Мангаш
|46. А. Мамин
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|4. Бессмертный
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|5. Егорычев
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Игнатов
|15. Ишков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Солари
|75. Сунгатулин
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Медина
|20. Марков
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гарсия
|17. Секулич
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Олег Шатов
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.45 на победу спартаковцев в основное время. Успех гостей котируется в пять раз выше. Ничья идет за 4.40.
На проход красно-белых в финал можно поставить за 1.25. В случае же квалификации «Урала» букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.90.
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Согласно коэффициентам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 6.50.
Если вы находитесь на территории РФ, можете посмотреть игру на канале «Матч ТВ».
Билеты стоимостью от 400 рублей уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID для прохода на стадион в Кубке не нужен.
Аналитики FONBET поставили «Спартак» на третье место в рейтинге фаворитов турнира. Вероятность триумфа красно-белых оценивается коэффициентом 6.50. Успех ЦСКА котируется за 4.50, а «Зенита» - за 2.30.
Партнерский проект