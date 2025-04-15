Спартак - Урал, 15 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Урал» - единственный представитель низшей лиги, «доживший» в кубковом турнире до полуфинала. На предыдущих стадиях от команды из Екатеринбурга пострадали два представителя РПЛ - сперва «Химки», а затем «Рубин». Теперь «шмелей» ждет противник еще более высокого класса - «Спартак». Интересно, что уральцы добрались до этой стадии, не потерпев ни одного поражения, тогда как их соперник уступил уже трижды.

На первый взгляд, фаворит во вторничном матче очевиден. Класс команд объективно несопоставим. Но красно-белым в последнее время игры с черно-оранжевыми регулярно не удавались. Из пяти предыдущих «личек» спартаковцы не выиграли ни одной! «Урал» дважды побеждал «народников» дома и трижды делал ничьи в Тушино, причем каждый раз с разным счетом - 2:2, 1:1, 0:0.

В другой ситуации москвичи могли бы допустить некую недооценку соперника, но после внезапного поражения от махачкалинского «Динамо» они выйдут максимально отмобилизованными на поле. А если красно-белые в этом сезоне побеждают, то, как правило, всухую. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.